Hokejisté Hradce Králové budou hrát v Olomouci o desátou výhru v řadě

Praha - Hokejisté Hradce Králové budou v pátečním utkání 49. extraligového kola v Olomouci usilovat o desátou výhru za sebou, kterou by ještě vylepšili stávající klubový rekord. Případným úspěchem by si navíc upevnili pozici v první čtyřce před rovněž skvěle finišujícím Libercem. Sérii pěti porážek touží naopak přetrhnout Plzeň, jež se utká s Třincem. Ze dna se může odlepit Kladno. Rytíři k tomu potřebují získat alespoň dva body v bitvě proti třetí Spartě.

Hanáci vyhráli jen dvě z posledních sedmi utkání a na sedmém místě, které zaručuje jako předposlední výhodu domácího prostředí pro předkolo vyřazovacích bojů, mají pět bodů k dobru na deváté Karlovy Vary. "Zase až taková výhoda to ale není. U nás jde spíše o to, abychom se dostali do pohody, ve které jsme byli v říjnu. Abychom si věřili a aby se někteří kluci vyléčili," uvedl v rozhovoru pro klubový web útočník Silvester Kusko.

Královéhradečtí během povedené šňůry neztratili jediný bod, ale před domácími se musí mít na pozoru. Za úvodní dva souboje obou celků v sezoně jim nedali gól, v lednu je pak doma udolali až v prodloužení (5:4). "Věřím, že když budeme hrát nadále tak, jak hrajeme, je velká šance urvat tu čtyřku. Pro nás je jedině dobře, když se hraje o hodně, může nám to jen prospět. Snad si dobrou hru přeneseme i do play off," řekl útočník Jan Eberle.

V opačném rozpoložení je Plzeň, jež má za sebou sérii pěti porážek bez zisku bodu s celkovým skóre 4:15. V posledních třech kolech dali Indiáni jediný gól. "Neprožíváme dobré období," řekl obránce Jan Piskáček. Přes další prohru naznačil poslední zápas v Hradci Králové (1:2) zlepšení. "Měli jsme v posledních zápasech problémy dostat se více do hry, nevěřili jsme si, v Hradci to bylo o něčem jiném. Utkání mělo grády, bylo vyhecované, kluci hodně blokovali, obětavost byla skvělá, tak musíme jít i do dalších zápasů," zdůraznil Piskáček.

Třinec doma Plzeň dvakrát porazil, z venku se ale vracel s prázdnou. Rovněž Oceláři si procházejí těžším obdobím a vydřeli v posledních 12 zápasech výhry jen nad Vítkovicemi (2:1) a Kladnem (5:4). Minulý týden prohráli všechna čtyři utkání, přestože v každém vedli, a v tabulce klesli ze čtvrtého na šesté místo.

"Nemyslím si, že by všechny naše zápasy byly vyloženě špatné. Prostě nehrajeme celých šedesát minut, o body se připravujeme sami vlastní hrou a to je frustrující," uvedl kapitán Petr Vrána před utkáním s Plzní. "Možná nám chybí, že nejsme schopni uhrát utkání o gól, takové ty zápasy na 1:0, 2:1, 3:2. Všiml jsem si, že jsme dost zápasů ztratili ve třetích třetinách a v posledních minutách," naznačil Vrána, na co se tým potřebuje v posledních kolech zaměřit.

Kladenští Rytíři mají stále šanci nejen se vyhnout baráži, kterou bude hrát poslední tým po základní části, ale také mohou díky zisku sedmi bodů z posledních tří utkání pomýšlet na předkolo. Nahrála jim i středeční porážka Českých Budějovic s Libercem (3:4). Na Jihočechy ztrácejí bod, dvanáctý Litvínov má ještě o bod více. "Musíme jít do dalších zápasů se stejným nasazením. S takovou hrou, jakou jsme teď předváděli, jsme schopní potrápit každého," řekl útočník Martin Procházka.

Sparta neztratila v sezoně s Kladnem ještě ani bod. A stále je ve hře o druhé místo - na Vítkovice mají Pražané tříbodové manko. "Vždycky je dobré mít nějaký cíl a za něčím jít, abychom jen nehráli o udržení čtyřky. Ztráta na Vítkovice byla na před nedávnem obrovská, takže to tlačíme s vypětím sil. Více to ale bereme jako přípravu na play off," podotkl útočník David Tomášek.

Pardubice obdrží již v pátek Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části, kterou vedou s velkým náskokem, souboj s Brnem však touží zvládnout. "Je pěkné být oceněný za základní část, ale ta důležitější trofej se dává až na konci dubna. A to je náš hlavní cíl. Musíme vypilovat svou hru a zase se vrátit na vítěznou vlnu, abychom mohli jít do play off s obrovským sebevědomím. Nemůžeme nic vypustit," zdůraznil obránce Jan Kolář.

Jihomoravané prohráli tři z posledních čtyř zápasů, z desátého místa ztrácí bod na osmou Plzeň, zároveň však nemají jistotu, že si předkolo zahrají. "Jsou čtyři kola do konce a stále není nic hotového, pořád můžeme skončit třináctí nebo čtrnáctí. Já však věřím, že se popereme o osmé místo, abychom začínali předkolo doma," řekl trenér Patrik Martinec.

Vítkovice dosud neztratily v této sezoně s Karlovými Vary ani bod. V minulém kole ale na svém ledě klopýtly s Českými Budějovicemi, které bojují o vyhnutí se baráži. "Karlovy Vary jsou mužstvo, které spoléhá na rychlé brejky. Jsou to dobří bruslaři. My chceme ale odčinit domácí prohru s Českými Budějovicemi. Připravovali jsme se na to celý týden, tak doufám, že tvrdou práci zúročíme v zápase," uvedl pro klubový web trenér ostravského klubu Miloš Holaň.

Tým Energie je devátý, za rivalem Plzní zaostává při stejném bodovém zisku jen vinou horšího skóre. Ani Karlovarští však ještě nemají jistotu předkola. "Budu velmi spokojený, když i po posledních čtyřech zápasech zůstaneme na stejném místě. Nebránil bych se tomu, kdybychom ještě o jedno místo poskočili. Myslím, že je lepší mít pokoru a být ostražitý," řekl kouč David Bruk.

Mladá Boleslav se utká v souboji jedenáctého proti dvanáctému s Litvínovem. Středočeši naposledy v Brně zastavili sérii šesti porážek. "Úleva je obrovská, ale důležité bude, abychom výhru potvrdili v dalším zápase. Protože když ten nevyhrajeme, tak jsme tam, kde jsme byli," prohlásil obránce Adam Jánošík.

Litvínov se v případě výhry v základní hrací době dotáhne na svého pátečního soka a odskočil by tak Motoru, který má za sebou o jediný bod. Českobudějovičtí již zápas 49. kola odehráli, ve středeční předehrávce podlehli doma Liberci 3:4.

Statistické údaje před pátečními zápasy 49. kola hokejové Tipsport extraligy: BK Mladá Boleslav (11.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3, 6:4, 3:4. Nejproduktivnější hráči: Róbert Lantoši 43 zápasů/25 bodů (7 branek + 18 asistencí) - Šimon Stránský 42/35 (8+27). Statistiky brankářů: Filip Novotný průměr 2,19 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,13 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,33 a 91,89 - Šimon Zajíček 2,67, 91,18 a jednou udržel čisté konto, Matej Tomek 2,05, 91,46 a dvakrát udržel čisté konto, Denis Godla 3,08 a 90,70. Zajímavosti: - Mladá Boleslav po sérii šesti porážek, během kterých získala jen dva body, vyhrála v neděli v Brně nad Kometou 4:1. - Bruslařský klub doma prohrál třikrát za sebou a nezískal ani bod. - Litvínov po sérii tří porážek, při kterých dosáhl jen na jediný bod, dvakrát za sebou vyhrál v nastavení. - Na plný bodový zisk čeká Verva devět utkání, z nichž čtyři vyhrála. - Litvínov venku čtyřikrát za sebou prohrál a nezískal ani bod. - Mladá Boleslav vyhrála tři z posledních pěti vzájemných duelů. - Útočníkovi Litvínova Patriku Zdráhalovi chybí jediná trefa k hranici 100 branek v extralize. HC Vítkovice Ridera (2.) - HC Energie Karlovy Vary (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:4, 4:2, 3:1. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 48/45 (21+24) - Tomáš Rachůnek 46/29 (6+23). Statistiky brankářů: Aleš Stezka 2,18, 92,26 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,26 a 92,16 - Vladislav Habal 2,39, 91,19 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,12, 90,16 a třikrát udržel čisté konto, Petr Hamalčík 4,50 a 85,00. Zajímavosti: - Vítkovice po sérii tří vítězství bez jediné ztráty v neděli doma podlehly Českým Budějovicím 1:4. - Ostravané doma prohráli pět z posledních šesti utkání. - Karlovy Vary prohrály dva z minulých tří duelů. - Energie venku vyhrála tři z uplynulých čtyř zápasů. - Vítkovice zvítězily ve vzájemných duelech šestkrát za sebou a ztratily jediný bod. - Obránce Ondřej Dlapa z Karlových Varů si odpyká jednozápasový disciplinární trest za faul na pardubického útočníka Tomáše Hyku. - Útočník Tomáš Redlich z Karlových Varů může sehrát 200. zápas v extralize. - Dva karlovarští hráči oslaví o víkendu narozeniny - brankáři Štěpánu Lukešovi bude v sobotu 27 let a útočníkovi Tomáši Rachůnkovi v neděli 32 let. - Brankář Aleš Stezka z Vítkovic může v neděli v Kladně odchytat 100. zápas v extralize. HC Škoda Plzeň (8.) - HC Oceláři Třinec (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 2:1, 1:6. Nejproduktivnější hráči: Petr Kodýtek 44/34 (15+19) - Marko Daňo 47/46 (26+20). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,61, 91,98 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,47, 91,75 a dvakrát udržel čisté konto - Marek Mazanec 2,09, 91,93 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,21 a 90,86. Zajímavosti: - Plzeň pětkrát za sebou prohrála a nezískala ani bod. - Škoda čeká na plný bodový zisk deset zápasů, z nichž vyhrála jen tři. - Plzeň doma dvakrát za sebou nebodovala. - Třinec čtyřikrát za sebou prohrál a získal jen dva body. - Oceláři vyhráli jen dva z uplynulých dvanácti duelů. - Třinec venku prohrál čtyřikrát v řadě a dosáhl jen na dva body. - Plzeň vyhrála tři z minulých pěti vzájemných soubojů. HC Dynamo Pardubice (1.) - HC Kometa Brno (10.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 4:3 po sam. nájezdech, 4:1. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Radil 45/40 (14+26) - Petr Holík 48/44 (12+32). Statistiky brankářů: Roman Will 2,06, 92,39 a pětkrát udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,00 a 89,47 - Dominik Furch 2,38, 92,24 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,36, 89,95 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Pardubice vyhrály jedenáct z posledních třinácti zápasů. - Dynamo doma po sérii čtyř výher naposledy v pátek prohrálo s Vítkovicemi 1:4. - Kometa prohrála tři z posledních čtyř duelů. - Brňané venku vyhráli jediné z uplynulých šesti utkání. - Pardubice bodovaly ve vzájemných soubojích čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhrály. - Brankář Jan Růžička z Pardubic dnes slaví 26. narozeniny a útočníkovi Dynama Lukáši Sedlákovi bude v sobotu 30 let. HC Olomouc (7.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:0, 5:0, 4:5 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa 40/32 (12+20) - Jakub Lev 48/36 (15+21). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,36, 92,12 a pětkrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,53, 89,98 a třikrát udržel čisté konto - Henri Kiviaho 1,88, 92,42 a šestkrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála jen dvě z posledních sedmi utkání. - Hanáci doma prohráli čtyři z uplynulých šesti duelů. - Hradec Králové vyhrál devětkrát za sebou a neztratil ani bod. Je to jeho nový klubový rekord. - Mountfield venku po sérii tří porážek třikrát za sebou naplno bodoval. - Hradec Králové vyhrál devět z minulých jedenácti vzájemných utkání. - Obránce Alex Rašner z Olomouce si odpyká poslední díl z třízápasového disciplinárního trestu za faul na útočníka Petera Kriegera z Vítkovic. - Finský brankář Henri Kiviaho z Hradce Králové v neděli oslaví 29. narozeniny. Rytíři Kladno (14.) - HC Sparta Praha (3.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 1:5, 0:4. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 48/44 (14+30) - Michal Řepík 44/35 (23+12). Statistiky brankářů: Adam Brízgala 2,97, 90,67 a dvakrát udržel čisté konto, Landon Bow 3,47 a 88,75 - Jakub Kovář 2,20, 91,50 a šestkrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,20, 90,00 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kladno bodovalo ve čtyřech z posledních pěti zápasů a z toho třikrát vyhrálo. - Rytíři doma třikrát za sebou bodovali a z toho dvakrát zvítězili. - Sparta po sérii pěti výher v neděli prohrála v Liberci 1:2 a nebodovala po třinácti zápasech, z nichž dvanáct vyhrála. - Pražané venku prohráli jen dva z uplynulých osmi duelů. - Sparta porazila Kladno čtyřikrát za sebou a netratila ani bod. - Útočník Matyáš Filip z Kladna může v neděli proti Vítkovicím sehrát 100. zápas v extralize. Další program: Neděle 26. února - 50. kolo: 15:30 HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň (vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4, 2:4, 1:4), 16:00 Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera (0:2, 2:3, 3:0), Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav (2:0, 0:2, 2:3 v prodl.), HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec (2:4, 1:0, 1:2), 16:20 HC Energie Karlovy Vary - HC Motor České Budějovice (4:3, 3:0, 4:2; ČT sport), 17:00 HC Kometa Brno - HC Olomouc (3:2, 1:0 po sam. nájezdech, 4:1).