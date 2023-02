Litvínov vyhrál v Mladé Boleslavi a udělal důležitý krok k postupu do předkola

Mladá Boleslav - Hokejisté Litvínova zvítězili v utkání 49. extraligového kola na ledě Mladé Boleslavi 2:1. Hosté tak uspěli potřetí za sebou, přeskočili právě Středočechy na 11. místě tabulky a udělali důležitý krok na cestě za postupem do předkola play off. Všechny góly padly v úvodních 12 minutách, ten vítězný si připsal útočník Jindřich Abdul.

Mladoboleslavští zatlačili hosty v úvodní přesilovce zápasu, ale jejich střely mířily mimo. Jak se využívá přesilová hra pak ukázal domácím Litvínov, když hned svou úvodní početní výhodu přetavil v gól přesnou střelou Zdráhal. Domácí odpověděli za dvě minuty, když se podruhé v tomto ročníku prosadil parádně mířenou střelou z jízdy Šmerha.

Vedení si však do kabin na první přestávku odnášeli hostující hráči. Abdulův nahozený kotouč od modré čáry proplachtil až do branky. Domácí střídačka si sice vyžádala kontrolu u videa, ale po ní rozhodčí nejenže gól posvětili, Bruslaři šli navíc do čtyř. Stav se však již znovu neměnil.

Bruslaři se ve druhé třetině hnali za vyrovnáním, svého soupeře přestříleli poměrem 13:6, ale gólově se neujala žádná ze střel. Nejblíže vyrovnání byl Malát, ale i s jeho tečí si dokázal pozorný Tomek poradit.

Stejný obrázek byl k vidění i ve třetí třetině. Mladá Boleslav sice tlačila,ale vyložené šance nepřicházely. Domácím pak nepomohla ani závěrečná hra bez brankáře, která sice přinesla tlak, vyrovnání ale nikoliv.

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Šmerha (Šťastný, Pláněk) - 7. P. Zdráhal (Jaks, Sukeľ), 12. Abdul. Rozhodčí: Hribik, Sýkora - Zíka, Klouček. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 3457.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Lintuniemi, Pýcha, Pláněk, Jánošík, R. Jeřábek, Štich - Lantoši, O. Roman, Malát - J. Stránský, Bičevskis, Söderlund - Šťastný, O. Najman, Šmerha - Závora, Dvořáček, Lunter - D. Přibyl. Trenér: Kalous.

Litvínov: Tomek - Strejček, Zile, D. Zeman, Freibergs, Jaks, Demel, Šalda - Abdul, Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, P. Straka, Fronk - Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.