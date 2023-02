Třinec v duelu dvou tápajících týmů udolal v prodloužení Plzeň

Plzeň - Hokejisté Třince zvítězili ve 49. kole extraligy na ledě Plzně 5:4 v prodloužení a v souboji trápících se týmů ukončili čtyřzápasovou sérii porážek. Indiáni naopak prohráli pošesté za sebou. Po bezbrankové první třetině drželi hosté po přestřelce v prostřední části vedení 3:2, jenže domácí dokázali díky trefě kapitána Jana Schleisse v 54. minutě skóre otočit na 4:3. O necelé dvě minuty později však zajistil Ocelářům prodloužení vyrovnáním na 4:4 ještě nedávno plzeňský obránce Lukáš Kaňák.

Druhý bod zajistil hostům přesilovkovou trefou Martin Růžička, jenž se stejně jako Libor Hudáček prosadil střelecky dvakrát. Zdatně jim sekundoval čtyřmi asistencemi Andrej Nestrašil.

Záhy po úvodním vhazování převzali iniciativu Oceláři. Romanův průnik zastavil Pavlát a ve čtvrté minutě si domácí gólman se štěstím poradil i se střelou osamoceného Nestrašila z bezprostřední blízkosti. Poté herní tempo výrazně opadlo a až v deváté minutě z přečíslení dvou na jednoho netrefil z levého kruhu ranou bez přípravy odkrytou branku Schleiss.

Indiáni následně promarnili přesilovku a v závěru první třetiny během další početní výhody gólman Mazanec zastavil dorážku nekrytého Mertla. Pouhých pět sekund po zahájení prostřední části už otevřel skóre přesnou ranou z pravého kruhu pod horní tyčku Rekonen a domácí si vynutili nápor. Jenže Mertl selhal v gólové příležitosti a z nenápadné akce ve 28. minutě na druhé straně vyrovnal po nahození Jeřábka od modré čáry dorážející Hudáček.

Hosté těžili z nedisciplinovanosti Indiánů. Nejprve sice Hudáček při přesilovce čtyři na tři ranou z dobré pozice ztroskotal na pozorném Pavlátovi, ale ve 31. minutě se už slovenský útočník při početní výhodě pět na tři nemýlil a po přistrčení Růžičky povedeným zakončením bez přípravy dokonal obrat. O dvě minuty později si však nahození Holešinského srazil Mazanec lapačkou do sítě.

Rychlá odpověď domácích na 2:2 Oceláři otřásla a jen s vypětím všech sil poté odolali tlaku soupeře. Jenže ve 36. minutě zaváhal na útočné modré čáře Holešinský a z akce dvou na jednoho vrátil hostům vedení po přihrávce Daňa přesnou střelou Růžička. Navíc ještě krátce před druhou sirénou mohl třinecký kanonýr znovu udeřit při vyloučení Kremláčka.

V závěrečné dvacetiminutovce hosté dlouho nepouštěli aktivnější domácí do šancí, až se ve 48. minutě prosadil po individuální akci ranou švihem z levého kruhu na 3:3 Hrabík. Po nevyužité plzeňské přesilovce mohl z brejku dvou na jednoho rychle odpovědět slabě zakončující Marcinko. Za chvíli Oceláři také promarnili početní výhodu a naopak v 55. minutě uspěl tečí Zámorského střely Schleiss. Půl druhé minuty na to však díky cloně před brankou znovu vyrovnal na 4:4 nahozením od modré čáry explzeňský Kaňák.

Prodloužení rozhodl v 64. minutě při přesilové hře pět na tři Růžička, jenž se po ideální přihrávce Nestrašila prosadil tvrdou střelou z mezikruží. Plzeňští tak čekají na výhru již šest utkání.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "První třetinu měl Třinec větší šance, přestože jsme ji neodehráli špatně. Ve druhé třetině jsme nedokázali přes místy až drtivý tlak zvýšit vedení na 2:0 a místo toho jsme inkasovali vyrovnávací gól. Ve třetí části se nám sice podařilo v 54. minutě výsledek otočit, jenže soupeř rychle vyrovnal. Vlastními chybami jsme soupeři nabídli góly a opět jsme neproměnili přesilovky. Naopak soupeř díky kvalitním hráčům zápas v prodloužení z přesilové hry otočil. Kluci podali dobrý bojovný výkon a vytvářeli si šance. Přes vynikající diváckou kulisu se štěstí překlopilo na stranu Třince. Jsme zklamaní, protože jsme potřebovali získat více bodů."

Vladimír Országh (Třinec): "Byl to dobrý a bojovný zápas z obou stran. Měli jsme dobrý začátek, pak se hra vyrovnala a bylo to stejné až do konce normální hrací doby. Každý chvilku tahal pilku. Nás těší, že jsme se dostali z inkasovaného gólu na 3:4 v 54. minutě, dokázali vyrovnat a v prodloužení jsme využili přesilovou hru. Pro nás jsou to velmi důležité dva body, protože jsme vyhráli po delší době."

HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 4:5 v prodl. (0:0, 2:3, 2:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 21. Rekonen (Schleiss, Mertl), 33. Holešinský (Houdek), 48. Hrabík (Pour, Suchý), 54. Schleiss (Zámorský, Rekonen) - 28. L. Hudáček (J. Jeřábek, Nestrašil), 31. L. Hudáček (M. Růžička, Nestrašil), 36. M. Růžička (Daňo), 56. L. Kaňák (Nestrašil, J. Jeřábek), 64. M. Růžička (Nestrašil). Rozhodčí: Hejduk, J. Ondráček I - J. Ondráček II, Tůma. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:2. Diváci: 4529.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Skok, A. Jiříček, Kvasnička, Jaroměřský, Houdek, Kremláček - Rekonen, Mertl, Schleiss - Pour, Suchý, Hrabík - Blomstrand, Holešinský, M. Beránek - Adamec, Honejsek, Bitten. Trenér: Kořínek.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, J. Jeřábek, L. Kaňák, Adámek, M. Doudera - M. Růžička, Vrána, Daňo - D. Voženílek, L. Hudáček, Nestrašil - Dravecký, Marcinko, Chmielewski - Hrňa, Miloš Roman, Buček. Trenér: Moták.