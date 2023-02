Sparta porazila i počtvrté v sezoně Kladno, tentokrát 4:3

Praha - Hokejisté Sparty vyhráli v 49. kole extraligy na ledě Kladna 4:3 a porazili Rytíře i počtvrté v sezoně. Gólem a dvěma asistencemi se na vítězství Pražanů nad posledním týmem soutěže podílel švédský útočník Erik Thorell.

Do první šance se dostal ve 4. minutě domácí kapitán Plekanec, brankář Kořenář ale jeho brejk zlikvidoval. Když se poté neprosadil ani Bláha, potvrdili svoji produktivitu hosté. Klepiš fauloval v útočném pásmu a první přesilovou hru ukončil po 42 sekundách Kaše, jehož našel ideální přihrávkou Erik Thorell. Švédský útočník se poté postaral o druhý gól Pražanů, poté co překonal Bowa přesnou střelou k tyči.

Kladno se ale dokázalo rychle dostat zpět do hry. Hned o 16 sekund později skončila za zády Kořenáře tečovaná střela Cibulskise. A o dalších 32 sekund později explodoval vyprodaný stadion podruhé, protože se po brejku a Plekancově přihrávce radoval z gólu Jágr. Rozhodčí ale po dlouhé kontrole u videa nenašli záběr, který by prokázal, že puk přešel brankovou čáru.

Do druhé třetiny vstoupili mnohem aktivněji hosté. Gólu se dočkali ve 26. minutě po brejku a netradičním zakončení svátečního střelce Poláška. Sparťanský bek překonal Bowa bekhendeovým zakončením hokejkou, kterou držel v jedné ruce. Kladenští trenéři následně do branky místo kanadského gólmana poslali Brízgalu.

Ve 36. minutě přiblížil hosty páté výhře na kladenském ledě za sebou finský útočník Vauhkonen, jenž tečoval pokus Gustafa Thorella a připsal si první gól v extralize. Rytíři ale dokázali opět rychle odpovědět, Kořenáře prostřelil Dotchin.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky mohl duel ještě více zdramatizovat Kubík, Kořenář se ale proti jeho střele ve zkrácené přesilovce stihl včas přesunout. Kladno mohlo snížit i v dalších dvou početních výhodách, Pražané ale potvrdili, že jsou ve hře v oslabení nejlepší v soutěži. V 55. minutě se Rytíři přece jen gólu dočkali, poté co se přesně do horního rohu branky trefil Plekanec. Sparta ale těsnou výhru udržela i při závěrečné power play domácích.

Hlasy trenérů po utkání:

Otakar Vejvoda (Kladno): "První třetinu jsme prohráli 1:2, ale z herního pohledu to vypadalo jinak. Ve druhé části byla Sparta lepší, měla více dobrých střídání v útočné třetině a ve třetí si to dlouho hlídali. Málem jsme ale našli cestu, jak vyrovnat. Podařilo se nám zápas zdramatizovat, kluci hráli do poslední chvilky, což je pozitivní. Věřím, že si to přeneseme do dalšího zápasu."

Hans Wallson (Sparta): "Byl to opravdu těžký zápas. Kladno hrálo 60 minut velmi dobře a my jsme šťastní, že jsme našli cestu k vítězství. Velmi dobře nám zachytal brankář. Zajistili jsme si postup do čtvrtfinále, což je pro nás důležité. Jsme spokojení."

Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky:18. Cibulskis (Klepiš), 37. Dotchin (Plekanec, Kubík), 55. Plekanec (Kubík, Jágr) - 11. D. Kaše (E. Thorell, M. Jandus), 18. E. Thorell (Tomášek, Kempný), 26. Polášek (Tomášek, E. Thorell), 36. Vauhkonen (G. Thorell). Rozhodčí: Hradil, Kika - Frodl, Lhotský. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Kladno: Bow (27. Brízgala) - Dotchin, Kehar, Cibulskis, Sotnieks, Babka, Slováček, Veber - Jágr, Plekanec, Kubík - Indrák, Klepiš, M. Procházka - Zikmund, Filip, Melka - O. Bláha, Pytlík, Michnáč. Trenér: Vejvoda.

Sparta: Kořenář - Mikliš, Kempný, M. Jandus, Němeček, Moravčík, Krejčík, Polášek - Tomášek, Horák, E. Thorell - Řepík, D. Kaše, Forman - P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele - Vauhkonen, G. Thorell, Safin, Trenéři: Hořava a Wallson.