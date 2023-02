Vítkovice rozdrtily Karlovy Vary 6:1, Lakatoš si připsal čtyři body

Ostrava - Hokejisté Vítkovic ve 49. kole extraligy jednoznačně přehráli Karlovy Vary 6:1. Jedním gólem a třemi asistencemi se o to zasloužil Dominik Lakatoš. Vítkovičtí tak vytvořili aktuálním ziskem 95 bodů klubový rekord v základní části extraligy v tříbodovém systému a stále drží druhé místo před dotírající Spartou.

Přestože tomu konečný výsledek nenasvědčuje, hosté měli lepší vstup do utkání. Rachůnek a Kohout ho mohli přetavit i ve vedoucí gól, ale v krátkém sledu nájezd dvou na jednoho oba zakončili střelou do Stezky. Odhodlání Energie jako kdyby rozleptal první inkasovaný gól. Mikuš v osmé minutě se štěstím udržel puk na modré čáře a pak ho příklepem poslal za Habalova záda.

Od té chvíle Vítkovičtí zápas ovládli. Po Fridrichově dorážce vyhazoval kotouč z prázdné branky Mikyska, ale v 18. minutě se v přesilovce lehce uvolnil Lakatoš a Dej po jeho přihrávce bez přípravy zblízka podruhé skóroval. Domácí kanonýr se dočkal sedmnácté trefy v sezoně po šesti týdnech.

Rozhodující direkt zasadil hostům ve 23. minutě Lakatoš, který ve vlastním oslabení uzmul puk, ujel a blafákem pokořil Habala potřetí. Domácí soupeře přehrávali a z tlaku těžili i další góly. Mikušovu ránu ještě zastavila tyčka, ale ve 33. minutě dostal spoustu místa před brankou Chlán a prostřelil Habala. Karlovarské laxnosti navíc v 36. minutě využil i Lindberg, jenž vjel do útočného pásma a jeho rána propadla Habalovi mezi rukou a tělem do sítě.

Stejná šance se vzápětí naskytla i hostujícímu Grígerovi, jenž ale ze sóla nechal vyniknout Stezku.

Do poslední části hosté vystřídali brankáře, ale Lukeš po 190 sekundách lovil puk ze sítě, když nedosáhl na Muellerovu teč. Až v dvojnásobné přesilovce se Karlovy Vary dočkaly čestného úspěchu: Gríger za Stezkova záda tečoval střelu Stříteského. O branku mohl porážku zmírnit ještě Beránek, jeho příležitost však zmařil Stezka.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Jsme rádi, že jsme napravili porážku s Českými Budějovicemi. Připravovali jsme se na to, že Vary jsou brejkové mužstvo, přesto se tam často dostávaly. Ale Stezka chytal výborně. Dali jsme šest gólů, hráčům za to děkujeme. Chtěl bych poděkovat celému klubu a realizačnímu týmu za to, že se stali součástí historie vítkovického klubu a překonali rekord v počtu bodů získaných za základní část."

David Bruk (Karlovy Vary): "Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na ledě. Domácí byli lepší ve všech parametrech a jednoznačně šel zápas od začátku na jejich stranu. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří vážili dalekou cestu. Bohužel od nás neviděli kvalitní výkon."

HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Mikuš (Fridrich, Lakatoš), 18. Dej (Lakatoš, Kotala), 23. Lakatoš, 33. Chlán (Raskob, Lakatoš), 36. Lindberg (Roberts Bukarts, Lednický), 44. Mueller (Roberts Bukarts, Raskob) - 48. Gríger (Stříteský, Hladonik). Rozhodčí: Květoň, Pražák - Blažek, Lederer. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 5809.

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, Gewiese, Prčík, Stehlík - Mueller, Lindberg, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, Fridrich - Kalus, Kotala, Jarůšek - Lednický, M. Přibyl, Dej. Trenér: Holaň.

Karlovy Vary: Habal (41. Lukeš) - Huttula, D. Mikyska, Stříteský, M. Kočí, Havlín, Rohan - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Kružík, Gríger, T. Rachůnek - Kofroň, Hladonik, Koffer - Kohout, Jiskra, Redlich - od 41. navíc Juusola. Trenér: Bruk.