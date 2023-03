Fotbalisté Slavie budou proti Plzni hájit vedení v lize, Ostrava přivítá Spartu

Praha - Přímý souboj o první místo v tabulce mezi fotbalisty Slavie a Plzně bude šlágrem víkendového 23. ligového kola. Pražané drží před západočeským obhájcem titulu jednobodový náskok a ve vyprodaném Edenu budou hájit stoprocentní domácí bilanci v této sezoně nejvyšší soutěže. Oba týmy chtějí odčinit minulé zaváhání. Třetí Sparta, která ztrácí na Slavii už jen dva body, se rovněž v sobotu představí v Ostravě. Teplice po odvolání trenéra Jiřího Jarošíka povede v domácím utkání proti nováčkovi z Brna poprvé Zdenko Frťala.

Slavia i Plzeň vyhrály jediné z posledních tří kol a před očekávaným vzájemným soubojem se na ně téměř dotáhla Sparta. Vršovičtí půjdou podle bookmakerů do zápasu v roli jasných favoritů. Na podzim sice po brzkém vyloučení Eduarda Santose v Plzni utrpěli porážku 0:3, ale předtím s Viktorií v součtu s pohárem desetkrát za sebou neprohráli. Doma se Západočechy v posledních 11 zápasech bodovali, byť vloni v květnu v nadstavbě Plzeňští nakročili remízou 1:1 v Edenu k titulu.

Slávisté chtějí odčinit minulou porážku 0:1 v Českých Budějovicích a potvrdit bilanci doma, kde vyhráli všech 11 duelů v ligové sezoně. "Chceme navázat na dobré domácí výkony. Domácí bilance je skvělá, tým si doma věří. Všichni se vždy těšíme na ty nejdůležitější zápasy, když je vyprodáno a plný stadion. Věříme, že předvedeme dobrý výkon, nadchneme fanoušky a půjdeme si za tím, co chceme. Chceme utkání zvládnout vítězně. Plzeň je komplexní tým, bude to o tom najít skulinky, kde bychom mohli mít převahu," řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Plzeň minule jen remizovala s Olomoucí 1:1 a vyhrála pouze tři z posledních sedmi kol. Viktoria je ale stále nejlepším týmem soutěže venku, kde získala 24 bodů a jen naposledy na Slovácku utrpěla porážku. Západočeši věří, že konečně prolomí čekání na vítězství z Edenu trvající téměř devět let.

"Podle minulosti je to tak, že favoritem je Slavia. Ale že bychom to úplně měli v hlavách a jeli do Edenu s tím, že jsme tam dlouho nevyhráli a třepali se, to určitě ne. Už je na čase, abychom to prolomili a odvezli si všechny body. Musíme být odvážní směrem dopředu," uvedl plzeňský kapitán Lukáš Hejda, který ve čtvrtek oslavil 33. narozeniny.

V druhém šlágru víkendu bude Sparta proti tradičnímu rivalovi z Ostravy hájit aktuální vítěznou sérii. Letenští z posledních devíti kol ztratili jen dva body za remízu a v lize pětkrát za sebou vyhráli. Ostrava naopak v nejvyšší soutěži čtyřikrát po sobě nezvítězila a v tabulce je až dvanáctá. Sparta v lize s Baníkem v posledních 12 soubojích neprohrála a v listopadu ho zdolala i v poháru.

"Máme teď dobrou formu, ale potřebujeme zůstat hladoví a pokračovat s dosavadním způsobem myšlení. To je to nejdůležitější. V Ostravě nás čeká intenzivní atmosféra před plným hledištěm. Musíme se držet našeho plánu bez ohledu na to, s kým hrajeme," řekl asistent sparťanského trenéra Lars Friis.

Kouče Baníku Pavla Hapala čeká souboj proti bývalému klubu. "Sparta má formu, vyhrává, ale žádná série není nekonečná. Pokusíme se ji ukončit my. Věřím, že jako vždy nám pomůžou i fanoušci a uhrajeme dobrý výsledek," přál si Hapal.

Tepličtí coby nejhorší tým jarní části sezony uhráli v letošním roce jen jednu remízu a na 14. místě mají už pouze dva body k dobru na poslední místo. Po porážce 1:4 na Spartě odvolalo vedení klubu trenéra Jarošíka a v zápase proti Brnu se do ligy vrátí kouč Frťala. "Bude to hlavně o nás, o realizačním týmu, jak vlijeme klukům do žil nějaký impulz. Pozitivní myšlení, že není nic ztraceno," řekl Frťala.

Čtvrtý tým tabulky Slovácko se představí na hřišti Jablonce, který se po třech výhrách z posledních čtyř kol posunul na desáté místo. Pátí Bohemians 1905 přivítají předposlední Pardubice v Ďolíčku, kde měli Východočeši do zimy svůj domácí azyl. Třinácté České Budějovice minule šokovaly vítězstvím nad Slavií a rostoucí formu se pokusí potvrdit na hřišti šesté Olomouce, která ve všech šesti jarních kolech remizovala.

Poslední Zlín přivítá sedmý Hradec Králové a bude usilovat o vítězství po zisku jediného bodu z posledních tří ligových zápasů. Ve zbylém duelu v souboji sousedů v tabulce přivítá osmá Mladá Boleslav devátý Liberec. Trenér domácích Pavel Hoftych v minulosti vedl soupeře, Slovanu bude kvůli trestu za čtyři žluté karty scházet hlavní kouč Luboš Kozel.

Hlasy před zápasy 23. kola první ligy:

Baník Ostrava (v tabulce: 12.) - Sparta Praha (3.)

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Sparta má formu, vyhrává, ale žádná série není nekonečná. Pokusíme se ji ukončit my. Viděli jsme všechny její jarní zápasy a budeme se snažit nedělat chyby, které dělali soupeři. Sparta je produktivní, střílí góly, má kvalitní individuality, které dokáží rozhodnout zápas. Ale věřím, že tím, že budeme pozorní a agresivní, její kvality eliminujeme. Věřím, že jako vždy nám pomůžou i fanoušci a uhrajeme dobrý výsledek."

Lars Friis (asistent trenéra Sparty): "Máme teď dobrou formu, ale potřebujeme zůstat hladoví a pokračovat s dosavadním způsobem myšlení. To je to nejdůležitější. V Ostravě nás čeká intenzivní atmosféra před plným hledištěm. Baník není v lize tam, kde by měl být, ale hrají tak, že by si zasloužili více bodů. Musíme se držet našeho plánu bez ohledu na to, s kým hrajeme."

Sigma Olomouc (6.) - Dynamo České Budějovice (13.)

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "Budějovice ze začátku jara moc neměly výsledky. Na druhou stranu tam přišli noví trenéři, kteří vědí, co chtějí, a každým týdnem se s týmem více poznávali. V poslední době se jim práce zúročila. Budějovice rozhodně respektujeme, je to zajímavý tým složený z dobrých hráčů. Nám bude chybět Mojmír Chytil, ale absence kvůli kartám v této fázi sezony nejsou ničím výjimečným."

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Do Olomouce jedeme potvrdit dobrý výkon a výsledek se Slavií. Myslím si, že máme sebevědomí, ale jsem obezřetný. Trenéra Jílka znám i ze Sparty, Olomouc má kvalitní mančaft. Byli jsme spolu na hotelu na soustředění v Turecku, už tam nás chválili, že jsou to jiné Budějovice než dřív. Jedeme do Olomouce jednoznačně udělat nějaké body."

Trinity Zlín (16.) - FC Hradec Králové (7.)

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Mrzí nás poslední zápas v Brně, kde jsme měli vyhrát. Vezmeme si z toho zápasu to dobré. Dokázali jsme si, že můžeme uspět s týmy ze středu tabulky i venku. Jen je potřeba zlepšit koncovku, bez ní se vyhrát nedá. Hradec hraje takový poctivý fotbal, je na něm jasně vidět rukopis trenéra Koubka. Je to velice silný tým z hlediska organizace hry, musíme na to dobře zareagovat. Ukážu hráčům jejich rozestavení a oni pak musejí najít skulinku v jejich obraně."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Zlín na jaře promrhal neproměňováním šancí minimálně šest bodů. Kdyby těch šest bodů měl, rozhodně není poslední v tabulce. Rukopis trenéra Pavla Vrby je tam znát, ve zlínském mužstvu je taková energie a disciplína. Bude to nepříjemný soupeř. Rozhodně bych Zlín nepodceňoval kvůli tomu, že má pouze 18 bodů."

Slavia Praha (1.) - Viktoria Plzeň (2.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Všichni se vždy těšíme na ty nejdůležitější zápasy, když je vyprodáno a je plný stadion. Očekávání jsou velká. Věříme, že předvedeme dobrý výkon, nadchneme fanoušky a půjdeme si za tím, co chceme. Chceme utkání zvládnout vítězně. Plzeň je komplexní tým. Jsou hodně silní v soubojích, ve vzduchu i ve standardkách. Využívají typologii Chorého. Je to vyspělý tým se zkušenými hráči, jsou dlouho pohromadě. Bude to o tom najít skulinky, kde bychom mohli mít převahu a eliminovat soupeře. Chceme navázat na dobré domácí výkony. Domácí bilance je skvělá, tým si doma věří, pomáhají mu fanoušci."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Samozřejmě se strašně moc těšíme, bude to souboj prvního s druhým o čelo tabulky. Hrajeme u soupeře, který je doma stoprocentní, takže nás čeká velmi těžké utkání. Ale věřím tomu, že jsme dobře připraveni a nějaký bod získáme. Klíčový může být první gól, to hodně pomůže. Budeme se samozřejmě snažit, abychom ho dali my a utkání pro nás bylo snazší. Důležitá ale bude koncentrace, hrát po celých 90 minut s maximálním úsilím a disciplinovaně. Pokud tohle dodržíme, máme šanci na úspěch."

FK Jablonec (10.) - 1. FC Slovácko (4.)

David Horejš (trenér Jablonce): "Proti Hradci šli hráči ve druhém poločase za vítězstvím. Daří se nám teď dávat góly, kluci si věří, bude důležité to vše dobré přenést do nedělního zápasu proti Slovácku. Není čas na nějaké uspokojení. Tabulka je stále hodně vyrovnaná a my nesmíme v ničem polevit. Je to další soupeř z horní skupiny, ale musíme získané body s Hradcem potvrdit doma v těžkém zápase proti Slovácku."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Pro nás je důležité, že jsme se v minulém kole oklepali z vyřazení z poháru a zdolali doma Boleslav. Jedeme do Jablonce se zdviženým prstem, neboť Severočeši dvakrát za sebou vyhráli a pokaždé dali čtyři góly. Mají v kádru rychlé útočníky, zkušené opory, ale já věřím, že to zvládneme. Musíme k tomu přistoupit velmi zodpovědně, bojujeme o čtvrtou příčku v tabulce a chceme zápas vyhrát."

FK Mladá Boleslav (8.) - Slovan Liberec (9.)

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Liberec i Boleslav chtějí být v ligové tabulce výš a mít více bodů, než je současný stav. My navíc hodně dlužíme lidem, kteří na naše zápasy chodí. Proto chceme doma vyhrát."

Ivan Kopecký (asistent trenéra Liberce): "Oba týmy od sebe dělí jeden bod. Oba mají ambice hrát do šestého místa a ne ve spodních patrech tabulky. Boleslav má hodně široký kádr. Spoléhají na rychlou přechodovou fázi do útoku, kde jsou nebezpeční Ladra, Kušej, Jawo, Ekpai nebo zkušený Škoda. Spoléhají také na zkušenost hráčů, jako je Matějovský, který jejich hru řídí a má velkou kvalitu v předfinální fázi. Pozor si musíme dát i na jejich standardní situace. Všichni si uvědomujeme, jak je tabulka vyrovnaná. Proto musíme udělat všechno pro to, abychom bodovali."

FK Teplice (14.) - Zbrojovka Brno (11.)

Zdenko Frťala (trenér Teplic): "Plně si uvědomuji, že úvod jarní části nebyl takový, jak by si všichni v klubu představovali. Ale někdy na tým padne krize. Teď to bude hlavně o nás, o realizačním týmu, jestli vlijeme klukům do žil nějaký impuls. Pozitivní myšlení, že není nic ztraceno."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Čeká nás nesmírně těžký zápas. U soupeře došlo ke změně trenéra, proto jsme před utkáním trochu v očekávání a nejistotě, v jakém rozestavení a složení nastoupí. Proto přípravu pojímáme trochu zeširoka. Chystáme se především na to, že nás čeká těžký protivník a bojovný zápas. Impulz v podobě výměny trenéra většinou přináší agresivnější a bojovnější pojetí hry."

Bohemians Praha 1905 (5.) - FK Pardubice (15.)

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Pardubice jsou v laufu. Budeme doma, kde nám to úplně nejde, navíc máme katastrofální hřiště. Po 22 kolech máme 32 bodů, což je hodně dobré. Výhrou bychom si zase upevnili postavení v první šestce."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Bude to bojovný zápas, Bohemka je silný soupeř. Viděl jsem, jak hráli v Liberci, kde odehráli velmi dobré utkání. Počkali si na své příležitosti a nakonec zaslouženě zvítězili. V podzimní části jsme s nimi prohráli 0:1, tentokrát se pokusíme zvítězit. Respektujeme jejich sílu, ale my z každého zápasu potřebujeme nějaké body urvat. S tímto nastavením jedeme do Ďolíčku. Věřím, že nám naše aktuální série přidává na sebevědomí, to je nejdůležitější faktor. Přesvědčili jsme se, že můžeme hrát s každým."

Statistické údaje před zápasy 23. kola první ligy: Baník Ostrava (v tabulce: 12.) - Sparta Praha (3.) Výkop: sobota 11. března, 15:00. Rozhodčí: Orel - Paták, Antoníček - Hocek (video). Bilance: 60 10-15-35 53:108. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Pojezný, Bitri, Fleišman - Cadu, Boula, Kuzmanovič, Kaloč, Plavšič - Tijani. Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Wiesner, Sadílek, Kairinen, Zelený - Čvančara, Haraslín - Kuchta. Absence: Frydrych, Tetour, Takács - Pešek (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Almási, Cadu, Frydrych, Laštůvka - Daněk, Jankto, Mejdr, Zelený (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Almási, Klíma (oba 5) - Čvančara (10). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z posledních 17 vzájemných ligových zápasů a v nejvyšší soutěži s Ostravou 12x za sebou bodovala - Sparta prohrála jediný z posledních 12 ligových zápasů v Ostravě, minulé 3 tam skončily remízou - Sparta v listopadu zvítězila v Ostravě v osmifinále domácího poháru 3:2 - Ostrava 4 kola po sobě nevyhrála, minule bodovala po 3 porážkách - Ostrava doma v lize prohrála poslední 2 zápasy, ale získala tam 15 z celkových 25 bodů v sezoně - Sparta prohrála jediné z posledních 21 kol a v lize 5x za sebou zvítězila - Sparta prohrála jediný z 10 duelů v ligové sezoně - trenér Ostravy Hapal v minulosti působil ve Spartě jako hráč i kouč - Kuzmanovič může odehrát 150. ligové utkání, Lischka (oba Ostrava) si může připsat 100. start v nejvyšší soutěži Sigma Olomouc (6.) - Dynamo České Budějovice (13.) Výkop: sobota 11. března, 15:00. Rozhodčí: Radina - Mokrusch, Kotík - Adámková (video). Bilance: 41 14-13-14 53:50. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Olomouc: Macík - Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Navrátil, Breite, Ventúra, Pospíšil, Sláma - Vodháněl, Růsek. Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, Broukal, Havel, Skovajsa - Adediran, Čavoš, Hellebrand, Hora, Potočný - Zajíc. Absence: Chytil (4 ŽK), Beneš, Fortelný, Vraštil (všichni nejistý start) - Čolič, Králik (oba 4 ŽK), Hais (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Breite, Matoušek, Vraštil, Zmrzlý - Hora, Sladký, Sluka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Chytil (9) - Čmelík, Havel (oba 3). Zajímavosti: - Olomouc na podzim vyhrála v Č. Budějovicích 3:0, ale předtím je v lize 6x po sobě neporazila - Č. Budějovice v lize v Olomouci 3x za sebou neprohrály - Olomouc v lize 8x za sebou neprohrála a ve všech 6 jarních kolech remizovala - Olomouc doma v lize 6x po sobě neprohrála, v posledních 3 zápasech tam remizovala (2x za sebou 2:2) - Olomouc je s 9 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy spolu se Zlínem - Č. Budějovice minule porazily Slavii a 3 kola po sobě neprohrály - Č. Budějovice venku v lize 5x za sebou nevyhrály, ale získaly tam 14 z celkových 25 bodů - Pospíšil (Olomouc) může odehrát 150. ligové utkání - Vraštil (Olomouc) dnes slaví 29. narozeniny Trinity Zlín (16.) - FC Hradec Králové (7.) Výkop: sobota 11. března, 15:00. Rozhodčí: Berka - Kříž, Hádek - Petřík (video). Bilance: 13 4-4-5 14:16. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Kolář, Procházka - Hlinka, Hrubý - Vukadinovič, Slončík, Čanturišvili - Kozák. Hradec: Reichl - Klíma, Kodeš, Čech - Gabriel, Kučera, Smrž, Rada, Novotný - Ryneš, Kubala. Absence: Fillo (4 ŽK), Bartošák (zranění), Hloušek (rekonvalescence + rozhodnutí klubu) - Bajza, Leibl (oba trest za ČK), Čihák, Vašulín (oba zranění), Ševčík (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hrubý, Vukadinovič - Kučera, Reichl, Smrž (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Fillo, Kozák (oba 3) - Kubala (6). Zajímavosti: - Zlín v lize Hradec 4x za sebou neporazil (z toho 3 prohry) - Zlín doma v lize Hradec 4x za sebou neporazil a poslední 2 duely prohrál - Zlín vyhrál jediný z posledních 10 ligových zápasů a 3 kola po sobě nezvítězil - Zlín doma v lize vyhrál jediné z posledních 5 utkání, ale v sezoně tam získal 12 z celkových 18 bodů - Zlín je s 9 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy spolu s Olomoucí - Hradec zvítězil v jediném z posledních 5 kol - Hradec venku v lize 3x po sobě neprohrál (z toho 2 vítězství) a získal tam 16 z celkových 30 bodů v sezoně Slavia Praha (1.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: sobota 11. března, 15:00. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Machálek (video). Bilance: 54 26-14-14 77:51. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Douděra, Ogbu, Ousou, D. Jurásek - Holeš - Schranz, Lingr, Ševčík, Olayinka - Tecl. Plzeň: Staněk - Holík, Hejda, Jemelka, Havel - Bucha, Květ - Kopic, Vlkanova, Sýkora - Chorý. Absence: Hovorka, Provod (oba zranění), Hromada, Masopust - Kalvach (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Douděra, Hronek, Schranz - Chorý, Kalvach, Květ, Ndiaye (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Van Buren - Květ (oba 11). Zajímavosti: - Slavia v lize Plzeň 3x po sobě neporazila, ale prohrála jen minulý z posledních 10 vzájemných zápasů v nejvyšší soutěži (v září na západě Čech 0:3) - Slavia doma v lize s Plzní od dubna 2014 neprohrála 11x za sebou (z toho 9 vítězství) - Slavia minule prohrála v Č. Budějovicích a po 10 kolech utrpěla porážku - Slavia doma vyhrála všech 11 zápasů ligové sezony a je tam nejlepším týmem soutěže - Slavia má s 63 góly nejlepší útok ligy a se 17 inkasovanými brankami i nejpevnější defenzivu - Plzeň vyhrála jen 3 z posledních 7 kol a v jarní části z 6 zápasů 3x ztratila body - Plzeň venku v lize minule prohrála po 21 zápasech (0:2 na Slovácku), s 24 body je tam ale nejlepším týmem soutěže - Lingr (Slavia) může odehrát 150. ligové utkání - Bucha (Plzeň), který působil ve Slavii, oslaví v den zápasu 25. narozeniny FK Jablonec (10.) - 1. FC Slovácko (4.) Výkop: neděle 12. března, 15:00. Rozhodčí: Starý - Machač, Váňa - Kocourek (video). Bilance: 41 17-15-9 55:35. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Martinec, Král, Souček - Šulc, Považanec, Hübschman, Polidar - Jovovič - Chramosta, Sejk. Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Doski - Havlík, Daníček - Petržela, Kim Sung-pin, Sinjavskij - Mihálik. Absence: Houska, Kratochvíl, Krob, Malínský - Holzer (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Kalabiška (7 ŽK), Trávník, Vecheta (oba 3 ŽK) - Houska, Jovovič (oba 7 ŽK), Heidenreich, Krob, Považanec (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Chramosta (10) - Mihálik (4). Zajímavosti: - Jablonec na podzim vyhrál na Slovácku 2:0, ale předtím Slovácko v lize 5x po sobě neporazil - Jablonec prohrál jediný z posledních 18 domácích vzájemných ligových zápasů, na svém stadionu ale Slovácko 2x po sobě neporazil - Jablonec vyhrál 3 z posledních 4 ligových duelů a 2x za sebou zvítězil 4:1 - Jablonec prohrál jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů - Slovácko ve 3 z posledních 4 ligových zápasů zvítězilo a prohrálo v jediném z posledních 7 kol - Slovácko vyhrálo 2 z posledních 3 venkovních ligových utkání - Hanuš (Jablonec) může odchytat 200. ligový zápas FK Mladá Boleslav (8.) - Slovan Liberec (9.) Výkop: neděle 12. března, 15:00. Rozhodčí: Machálek - Caletka, Pečenka - Berka (video). Bilance: 38 9-8-21 55:76. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Mikulec - Karafiát, Kubista, Suchý - Tomič, Dancák, Matějovský, Suchomel - Ladra, Kušej - Jawo. Liberec: Vliegen - Plechatý, Prebsl, Purzitidis - Ndefe, Valenta, Doumbia, Preisler - Tupta - Rondič, Olatunji. Absence: Mareček, Mašek (oba 4 ŽK), Vaníček (rekonvalescence), Donát, Skalák, Stránský, Šimek (všichni nejistý start) - Červ, Frýdek (oba 4 ŽK), Fukala, Gebre Selassie, Mikula, Višinský (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Jawo, Mareček, Mašek, Šimek, Škoda, Tomič (všichni 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Ladra, Mareček (oba 5) - Červ (3). Zajímavosti: - M. Boleslav na podzim vyhrála v Liberci 3:1, ale předtím ho v lize 12x po sobě neporazila - Liberec v lize v M. Boleslavi 5x za sebou neprohrál (z toho 4 vítězství) - M. Boleslav vyhrála jediné z posledních 6 kol - M. Boleslav doma v lize 3x po sobě nevyhrála a získala tam jen 11 z celkových 27 bodů v sezoně, v roli hostujícího týmu ale na svém stadionu porazila Hradec - Liberec vyhrál jediné z posledních 7 kol a v lize 4x po sobě nezvítězil (z toho 3 porážky) - Liberec prohrál 5 z posledních 6 venkovních ligových duelů - trenér M. Boleslavi Hoftych před současným angažmá vedl Liberec - Skalák (M. Boleslav) oslaví v den utkání 31. narozeniny - trenér Liberce Kozel nebude na lavičce kvůli trestu za 4 ŽK FK Teplice (14.) - Zbrojovka Brno (11.) Výkop: neděle 12. března, 15:00. Rozhodčí: Szikszay - Volf, Matoušek - Orel (video). Bilance: 45 15-15-15 57:52. Poslední zápas: 2:2 Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Hyčka, Chaloupek, Mičevič, Hybš - Pleštil, Jukl, Trubač, Kučera, Urbanec - Žák. Brno: Berkovec - Hrabina, Tijani, Hlavica, Granečný - Texl, Blecha - Alli, Ševčík, Hladík - Řezníček. Absence: Gning (trest za ČK), Dramé, Fila, Knapík, Vondrášek (všichni zranění) - Šural (8 ŽK), Endl, Fousek, Souček (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Dramé, Hyčka - Berkovec, Hrabina, Ševčík, Texl, Tijani (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Gning, Žák (oba 7) - Řezníček (15). Zajímavosti: - Teplice zvítězily v jediném z posledních 8 vzájemných ligových zápasů, 3x po sobě ale s Brnem v nejvyšší soutěži neprohrály - Teplice v listopadovém osmifinále poháru prohrály s Brnem 2:3 po prodloužení - Teplice 6 kol po sobě nevyhrály (z toho 5 porážek) a jsou na jaře nejhorším týmem - Teplice doma v lize prohrály jediný z posledních 4 zápasů, minule tam remizovaly se Slavií a získaly tam 16 z celkových 20 bodů v sezoně - Teplice povede poprvé trenér Frťala, který nahradil odvolaného Jarošíka - Teplice mají s 53 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Brno zvítězilo v jediném z posledních 9 kol, v lize ale 3x po sobě neprohrálo a 2x za sebou remizovalo - Brno venku v lize 5x po sobě nezvítězilo - Řezníček (Brno), jenž působil v Teplicích, v posledních 3 kolech skóroval a s 15 góly vede tabulku střelců Bohemians Praha 1905 (5.) - FK Pardubice (15.) Výkop: neděle 12. března, 18:00. Rozhodčí: Zelinka - Podaný, Hurych - Petřík (video). Bilance: 6 2-1-3 5:7. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Bohemians: Jedlička - Kadlec, Vondra, Hůlka - Köstl, Jindřišek, Beran, Kovařík - Prekop - Drchal, Mužík. Pardubice: Nita - Kostka, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Tischler, Hlavatý, Janošek, Helešic - Černý. Absence: Jánoš, Matoušek (oba 4 ŽK), Křapka, Morávek, Petrák, Shejbal (všichni zranění), Čermák, Puškáč (oba nejistý start) - Jeřábek, Mareš, Solil (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Beran, Prekop, Puškáč - Černý, Hranáč, Janošek, Krobot, Vlček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Puškáč (5) - Janošek (6). Zajímavosti: - Bohemians minule v lize porazili Pardubice po 3 prohrách - Pardubice hrály 2,5 sezony domácí zápasy v azylu na stadionu Bohemians v Ďolíčku - Bohemians minule zvítězili po 3 ligových zápasech, 2 kola po sobě ale neprohráli - Bohemians doma v lize 2x po sobě nevyhráli, v sezoně tam získali pouze 10 z celkových 32 bodů a jsou tam nejhorším týmem soutěže - Pardubice 4 kola po sobě neprohrály - Pardubice prohrály jediný z posledních 5 venkovních ligových duelů - Pardubice mají s 20 góly nejhorší útok ligy - Puškáč (Bohemians) může odehrát 100. ligový zápas Tabulka: 1. Slavia 22 16 2 4 63:17 50 2. Plzeň 22 15 4 3 43:18 49 3. Sparta 22 14 6 2 51:22 48 4. Slovácko 22 10 5 7 26:30 35 5. Bohemians 1905 22 9 5 8 37:38 32 6. Olomouc 22 7 9 6 33:26 30 7. Hradec Králové 22 9 3 10 26:29 30 8. Mladá Boleslav 22 7 6 9 31:33 27 9. Liberec 22 7 5 10 28:30 26 10. Jablonec nad Nisou 22 7 5 10 35:40 26 11. Brno 22 7 5 10 32:42 26 12. Ostrava 22 6 7 9 35:32 25 13. České Budějovice 22 7 4 11 22:37 25 14. Teplice 22 5 5 12 27:53 20 15. Pardubice 22 5 4 13 20:46 19 16. Zlín 22 3 9 10 24:40 18