Fotbalisté Sparty zvítězili v Ostravě 3:0 a poskočili do čela neúplné tabulky

Ostrava - Fotbalisté pražské Sparty ve 23. kole první ligy zvítězili v Ostravě 3:0 a posunuli se do čela neúplné tabulky. Tu vedou o bod před městským rivalem Slavií, která má k dobru večerní šlágr s mistrovskou Plzní. Dvě branky ve Vítkovicích vstřelil Tomáš Čvančara, jednou se trefil Jan Kuchta.

Letenští v nejvyšší soutěži vyhráli pošesté za sebou. Trápící se Baník naopak prohrál ve čtvrtém z posledních pěti kol a je na 12. místě. Ostravští v lize neporazili Spartu potřinácté za sebou.

Baník začal v dobových dresech z roku 1923 aktivně a v úvodní desetiminutovce zatlačil soupeře do defenzivy. Vyloženou šanci si však Ostravané nevytvořili.

Hostům v první půli prakticky jen stačilo čekat na chybu soupeře. Převahu domácích utnul v 17. minutě fatálním kiksem před vlastní šestnáctkou Kaloč, který si nechal sebrat míč, Čvančara ideálně předložil balon Kuchtovi, který snadno skóroval z malého vápna do prázdné branky. V ligové sezoně vstřelil devátý gól.

Takřka vzápětí byl pozdě v souboji na půlící čáře domácí stoper Bitri, Haraslín narýsoval přesnou kolmici mezi obránce do běhu pro Čvančaru a ten přehodil Laštůvku.

Baník ke konci poločasu a poté, co se otřepal ze dvou slepených branek, restartoval svou aktivitu. Šín po Klímově akci zpoza vápna těsně minul bránu a v závěru se hosté ocitli pod velkým tlakem Ostravy, která ale po několika závarech míč do letenské brány dotlačit nedokázala.

Rychle po přestávce přišel definitivní direkt Pražanů. Po Laštůvkově výkopu hostům stačily dva doteky s balonem, aby Kuchtovu přihrávku z malého vápna pohodlně uklidil do sítě Čvančara. Sparťanský útočník si v ligovém ročníku polepšil na 12 gólů.

Ostravská defenziva hořela, hlavně při brejcích Sparty nebyla s to zachytávat náběhy ofenzivních hráčů hostů. Laštůvka zmařil příležitosti Haraslína a Kuchty, po dalším sólu Čvančara napálil břevno.

V 68. minutě mohl ztrátu snížit Klíma, ale zblízka Kováře neprostřelil. Závěr zápasu už se spíše dohrával. Sparta kontrolovala náskok a domácí se do dalších možnosti nepropracovali. V nastavení však náhle mohl přidat čtvrtý gól Laci, jenže zblízka trefil břevno. Baník tak na jaře doma prohrál i třetí ligový zápas.

Hlasy po utkání:

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "První poločas nebyl špatný, za poslední dobu doma možná nejlepší. Vytvořili jsme si tlak, měli jsme hodně standardních situací, bohužel se nám nepodařilo skórovat. Pak jsme nabídli Spartě šance po individuálních chybách. I za stavu 0:2 jsme se do utkání mohli dostat, Šín měl velkou šanci. Pak tam podle mého názoru byla stoprocentní penalta na Almásiho. Ale klíčový moment byly naše chyby, Sparta nás pak už brejkovala a měla také další šance."

Brian Priske (trenér Sparty): "Z pohledu vstřelených branek a výsledku to byl bez debat skvělý zápas. Udrželi jsme si hladovost. Baník tam měl dobré momenty, ale ve správnou chvíli nás podržel brankář. Jsem šťastný, že jsme odvedli dobrou práci. My se připravujeme na naši hru, presujeme nahoře a je vidět, že se to vyplácí. Myslím, že jsme nebezpečnější v ofenzivě. Jsme jistější a víme, co chceme hrát. První místo? Nesleduji to úplně. Zajímá mě další zápas a to, že ho chci vyhrát a že budeme hrát dobrý fotbal. To je moje práce. Chceme jít po stejné cestě. Naším cílem je ale hrát tak jako teď."

Baník Ostrava - Sparta Praha 0:3 (0:2)

Branky: 20. a 51. Čvančara, 17. Kuchta. Rozhodčí: Orel - Paták, Antoníček - Hocek (video). ŽK: Sanneh, Klíma, Bitri, Tijani - Čvančara, Sadílek, Minčev. Diváci: 13.099.

Ostrava: Laštůvka - Sanneh (65. Juroška), Bitri (65. Boula), Pojezný, Fleišman - Cadu, Klíma (83. P. Jaroň), Kaloč, Šín (65. Kuzmanovič), Plavšič - Almási (65. Tijani). Trenér: Hapal.

Sparta: Kovář - Vitík, Ladislav Krejčí II, Sörensen - Mejdr (46. Wiesner), Sadílek (72. Laci), Kairinen, Zelený - Čvančara (63. Minčev), Kuchta (72. Daněk), Haraslín (80. Jankto). Trenér: Priske.