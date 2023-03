Slavia po obratu zdolala Plzeň a vede fotbalovou ligu o dva body před Spartou

Praha - Fotbalisté Slavie ve šlágru 23. ligového kola v přímém souboji o první místo v tabulce porazili doma po obratu Plzeň 2:1. Západočeský obhájce titulu vedl v Edenu od 16. minuty po brance Tomáše Chorého, ale Pražané po změně stran z velké převahy otočili stav. V 50. minutě srovnal Peter Olayinka a v 76. minutě rozhodl střídající Ondřej Lingr při svém 150. startu v nejvyšší soutěži.

Slavia oplatila Plzni podzimní porážku 0:3, částečně odčinila prohru v Českých Budějovicích z minulého kola a vede tabulku o dva body před Spartou. Viktoria se propadla na třetí příčku se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí pozici.

Slavia vyhrála i 12. domácí zápas v ligové sezoně a v Edenu s Plzní bodovala podvanácté za sebou. Západočeši nepotvrdili pozici nejlepšího venkovního týmu soutěže a potřetí z posledních čtyř kol ztratili body.

Oba týmy nasadily uzdravené záložníky. Plzeňský trenér Bílek postavil po zranění klíčového středopolaře Kalvacha, do slávistické sestavy se zase vrátil bývalý hráč Viktorie Hromada. Na pozici stopera se zatáhl kapitán Pražanů Holeš a na hrotu útoku dostal přednost explzeňský Tecl.

Po velmi opatrném úvodu, který pozdržel úklid hrací plochy po pyrotechnice z domácího "kotle", z první velké šance udeřili Západočeši. Přízemní centr bývalého slávistického záložníka Buchy, jenž dnes oslavil 25. narozeniny, propadl z pravé strany přes Květa až k volnému Chorému a ten zblízka na konci 16. minuty prostřelil gólmana Koláře. Plzeňský útočník si připsal 11. branku v ligové sezoně.

Pražané za nepříznivého stavu výrazně přidali, chvílemi házenkářsky obléhali soupeřovo vápno, ale do velkých šancí se zpočátku nedostávali. V 25. minutě Tecl po Holešově centru na dlouhou nohu zamířil mimo a už v nastavení první půle podržel hosty po rohovém kopu a Olayinkově hlavičce gólman Staněk.

Trenér Pražanů Trpišovský po pauze dvakrát vystřídal a poslal na trávník Van Burena s Lingrem místo Tecla a Hromady. Domácí pokračovali v tlaku a na konci 50. minuty srovnali. Po Ševčíkově rohu na přední tyči hostující obrana jen přizvedla míč za sebe a Olayinka hlavičkou zblízka srovnal. Nigerijský křídelník skóroval podeváté v ligovém ročníku a ve druhém domácím utkání po sobě.

Chvíli nato mohl otočit stav Ševčík, jeho povedený pokus ale vytáhl Staněk. V 63. minutě pak střídající Matěj Jurásek vystřelil jen do boční sítě. V 76. minutě už slávisté soupeře za pasivní hru potrestali. Po akci Matěje Juráska prošel míč až ke střídajícímu Lingrovi a ten jej napálil do sítě. Domácí ofenzivní univerzál potvrdil, že se mu proti Plzni daří a jubilejní 150. ligový start oslavil devátým gólem v ročníku nejvyšší soutěže.

Lingr pak mohl přidat pojistku, ale v záklonu přestřelil. Na opačné straně v 83. minutě utekl střídající Jirka a před Havlem na poslední chvíli odvrátil na roh Matěj Jurásek. Domácí střídající hráč pak nedotáhl samostatný únik, ale slávisty už to mrzet nemuselo.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "V úvodu jsme byli takoví zabrzdění. Po našem autu jsme z první šance inkasovali gól a soupeř se dostal do vedení. Jsem rád za reakci týmu. Vstup nebyl dobrý, inkasovaný gól byla velká rána. Plzeň se zatáhla a nebylo jednoduché se přes soupeře prokousat do šancí. I tak jsme si po přestávky vytvořili dvě dobré pozice. Pomaleji jsme se rozbíhali, ale postupně se náš výkon stupňoval. Druhý poločas celkově tým zahrál velmi dobře, byly tam i dobré individuální výkony. Pomohla nám standardka a gól na 1:1. V tu chvíli jsme dominovali a měli velmi dobrý pohyb. Pomohli nám střídající hráči. Až na jednu situaci, jak Matěj Jurásek uhasil šanci soupeře, jsme je pak do ničeho vážnějšího nepustili. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Chvílemi jsme v druhém poločase koncertovali. Vyhráli jsme proti velmi těžkému soupeři, proti kterému se zápasy strašně těžko otáčejí."

Michal Bílek (trenér Plzně): "První půli jsme sehráli velice dobře. Hráli jsme, jak jsme chtěli. Zodpovědně dozadu, nechtěli jsme Slavii pouštět do situací, ve kterých je ohromně silná. Podařilo se nám vstřelit branku a soupeře jsme do ničeho nepustili. Takový byl plán. Věděli jsme, že Slavia ve druhé půli ještě vystupňuje tempo, že to bude složité. Do první branky toho Slavia moc neměla. Mrzí nás inkasovaná branka ze standardky, ta je nepříjemná. Slavia ještě víc ožila, měla tlak, my jsme nepodrželi balon. Nakonec přišla druhá branka Slavie. Škoda, že jsme si v závěru nevytvořili větší tlak, kromě jedné situace jsme se jinak do zakončení nedostali. Je to škoda, kluci si hrábli na dno sil. Víme, že Slavia je doma silná, naděluje tu góly. Podzimní část jsme měli výborně rozehranou, teď přišlo několik ztrát, některé byly zbytečné. Dnes jsme prohráli s velkým favoritem celé ligy, i tak to hodně mrzí. Musíme zabrat s Bohemkou, abychom se udrželi nahoře v kontaktu se Spartou a Slavií."

Slavia Praha - Viktoria Plzeň 2:1 (0:1)

Branky: 50. Olayinka, 76. Lingr - 16. Chorý. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Machálek (video). ŽK: Schranz, M. Jurásek, Holeš - Kalvach, Mosquera. Diváci: 18.678.

Slavia: Kolář - Douděra (62. M. Jurásek), Ogbu, Holeš, D. Jurásek - Hromada (46. Van Buren) - Schranz (70. Masopust), Ševčík, Oscar (85. Kačaraba), Olayinka - Tecl (46. Lingr). Trenér: Trpišovský.

Plzeň: Staněk - Holík, Hejda, Jemelka, Havel (85. Sýkora) - Bucha, Kalvach - Kopic (85. Durosinmi), Květ (61. Vydra), Mosquera (83. Jirka) - Chorý (60. Kliment). Trenér: Bílek.