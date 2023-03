Fotbalisté Olomouce ukončili proti Českým Budějovicím čekání na jarní výhru

Olomouc - Fotbalisté Olomouce ve 23. kole první ligy porazili doma České Budějovice 3:0. Hanáci na jaře po šesti remízách ukončili čekání na vítězství, navíc v nejvyšší soutěži neprohráli podeváté za sebou. Klíčový okamžik duelu přišel v 55. minutě, kdy dostal červenou kartu českobudějovický Lukáš Čmelík. V 59. a 63. minutě se v přesilovce dvakrát trefil Jan Vodháněl a v 69. minutě přidal pojistku Antonín Růsek.

Hanáci navázali na zářijovou výhru 3:0 z Českých Budějovic a dostali se na páté místo neúplné tabulky. Dynamo prohrálo po třech utkáních, venku nezvítězilo pošesté v řadě a zůstává na 13. příčce.

Olomouc se poprvé v ligové sezoně musela obejít bez reprezentačního útočníka Chytila, s devíti góly nejlepšího střelce týmu. Kvůli karetnímu trestu nemohl nastoupit ani na druhé straně kapitán a klíčový stoper Králik, jenž dosud nechyběl v sezoně dokonce ani minutu. V domácí základní sestavě se naopak objevil záložník Pospíšil. Čerstvá posila z polské ligy se vrátila na Hanou po devíti letech a hned si připsala 150. start v české nejvyšší soutěži.

Po opatrném úvodu postupně převzali iniciativu domácí, ačkoliv po čtvrthodině přišli o zraněného stopera Beneše, jehož nahradil Greššák. Českobudějovický brankář Šípoš, který v minulém kole vychytal lídra tabulky Slavii (1:0), si poradil s Ventúrovým přímým kopem a zlikvidoval i dvojitou šanci po Slámově ráně z úhlu. Slovenský gólman završil vydařený první poločas skvělým zákrokem proti pohotové Zorvanově ráně z hranice vápna.

Oba trenérské týmy sáhly po poločasové pauze ke změnám v ofenzivě, ani dvojité střídání ale útočné snažení Dynama neoživilo. Naopak jeden z nových mužů na hřišti Čmelík v 55. minutě při strkanici udeřil rukou do obličeje Vodháněla a sudí Radina ho vyloučil. Jihočeši obdrželi sedmou červenou kartu v sezoně, více jich má na kontě pouze Hradec Králové (8).

Olomoucký tlak v přesilovce okamžitě zesílil a brzy přinesl góly. Nejprve Vodháněl v 59. minutě prudkou ránou pod břevno na přední tyč překvapil Šípoše a vzápětí zužitkoval Růskův přesný pas před odkrytou bránu. Pětadvacetiletý záložník zaznamenal třetí a čtvrtou ligovou trefu v ročníku, všechny branky nastřílel v posledních čtyřech zápasech.

Po druhé brance se nad Androvým stadionem spustila sněhová vánice, dění na trávníku se ale na rozdíl od počasí nezměnilo. V 69. minutě napřáhl zpoza vápna ke střele Růsek a výstavní křižnou trefou přidal třetí gól v utkání i svůj třetí ligový zásah v sezoně.

Náskok mohl navýšit střídající Zmrzlý, který z malého vápna nikým nerušený nepochopitelně minul opuštěnou bránu. Olomouc i tak prodloužila sérii domácí neporazitelnosti na sedm ligových zápasů.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Jsme rádi, že jsme prolomili remízovou sérii. Je to obrovská úleva i proto, že naši fanoušci na domácí výhru dlouho čekali. Vítězství se ale nerodilo lehce. První poločas jsme byli nebezpečnější, ale brankových situací jsme si moc nevypracovali. Zásadním zlomem bylo vyloučení a následná vedoucí branka. Soupeř chtěl i v oslabení dál hrát, i na riziko, a my měli hodně dalších šancí. Nakonec za ten přístup a aktivitu až do konce je výhra zasloužená. Vodháněl a Růsek mají kopací techniku asi nejlepší v týmu, takže je jejich povinností se tlačit do zakončení. Dnes se prosadili oba a mají potenciál, aby dávali gólů daleko víc."

Marek Nikl (trenér Českých Budějovic): "První poločas nám absolutně nevyšel, se štěstím jsme udrželi remízový stav. Druhou půli jsme začali lépe, ale pak přišlo vyloučení, které mělo samozřejmě velký dopad na konečný výsledek. Čmelíkova červená karta byla nesmyslná, za oplácení, ještě když je písknutý faul v náš prospěch. Sigma na nás byla dobře připravená, podala velmi dobrý výkon a zaslouženě zvítězila. Nedokázali jsme uhrát souboje, všude jsme byli pozdě. Nevím, jestli si kluci mysleli, že to po výhře nad Slavií půjde samo, na druhou stranu už předtím jsme měli dobré výsledky. Dneska to ale bylo jednoznačné."

Sigma Olomouc - Dynamo České Budějovice 3:0 (0:0)

Branky: 59. a 63. Vodháněl, 69. Růsek. Rozhodčí: Radina - Mokrusch, Kotík - Adámková (video). ŽK: Sláma, Ventúra, Israel - Hora. ČK: 55. Čmelík (Č. Budejovice). Diváci: 1620.

Olomouc: Stoppen - Navrátil, Pokorný, Beneš (18. Greššák), Sláma (74. Zmrzlý) - Breite, Ventúra - Vodháněl (74. Přichystal), Pospíšil, Zorvan (46. Zifčák) - Růsek (84. Israel). Trenér: Jílek.

České Budějovice: Šípoš - Sladký, Broukal, Havel, Skovajsa (68. Matoušek) - Čavoš, Čermák (46. Hellebrand) - Adediran (78. Penner), Hora, Potočný (78. Škoda) - Zajíc (46. Čmelík). Trenér: Nikl.