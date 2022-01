Vítkovice čeká v extralize Sparta, Zlín se může dotáhnout na Kladno

Praha - Páteční program 39. kola hokejové extraligy nabídne bitvu Vítkovic a Sparty. Hrát se bude pět zápasů a volného dne Kladna může využít poslední Zlín. Pokud by v Olomouci uspěli Berani v základní době, na Rytíře se bodově dotáhnou. Pozici v čele extraligy nemůže před dotírajícím Hradcem Králové, který čeká dnešní předehrávka v Plzni, upevňovat Třinec. Kvůli pozitivním případům koronaviru v kádru Ocelářů byl jejich zápas v Liberci odložen.

Vítkovice jdou do duelu se Spartou povzbuzeny výhrou nad lídrem soutěže. Třinec doma porazily 5:2. "Čeká nás znovu atraktivní soupeř. Silný, je to něco jako derby, protože neznám Ostraváka, který by nechtěl porazit Spartu. Ne s krvavýma očima, ale se zarputilostí a nadstandardním výkonem. Jedině tak můžeme uspět," řekl trenér Miloš Holaň. "Na papíře je to obrovsky silný tým, ale na ledě se to všechno maže. Já věřím, že naši kluci to tak mají taky nastavené," dodal Holaň.

Ostravané vyhráli poslední vzájemný zápas a v tabulce mají o sedm bodů víc než soupeř. "Sparta se zvedá, nejprve porazila 7:0 Mladou Boleslav, v dalším zápase předvedla obrat proti Brnu. V útoku mají obrovskou sílu," řekl Holaň o pražském týmu, který má se 125 góly nejlepší útok v lize a vyhrál v novém kalendářním roce obě utkání.

Pražané mají možnost v přímém souboji snížit manko na jednoho ze soupeřů, který není bodově zase až tak daleko před nimi, byť oba celky dělí pět míst v tabulce. Po exhibici s Mladou Boleslaví (7:0) a obratu proti Brnu s vydřenou výhrou 3:2 v prodloužení mohou sparťané přidat třetí úspěch za sebou.

"Každý zápas, který nás v nejbližší době čeká, bude jiný. Minulý rok musíme hodit za hlavu, jelikož se chceme soustředit pouze na to, co nás čeká. Věřím, že budeme dál vyhrávat a zůstaneme na vítězné vlně co nejdéle," přál si obránce Adam Polášek.

Náladu v olomouckém týmu zvedla po dvou zápasech bez bodového zisku cenná výhra na ledě rozjetého Liberce, kde Hanáci sebrali dva body po vítězství 4:3 v prodloužení. Tentokrát narazí na poslední Zlín, jemuž se podařilo v těsném úterním souboji zdolat předposlední Kladno 3:1. "V poslední době nebyly naše výkony nic moc. V Liberci jsme ale konečně předvedli náš hokej, který nás charakterizuje a zdobí," řekl olomoucký bek Jan Švrček.

"Zase jsme se Kladnu přiblížili. Ale to není konec. To je pro nás teď začátek. Musíme předvádět stejnou výkonnost a nasazení v dalších utkáních. Protože to jednou předvedeme, urveme nějaký body, pak se nám to na tři zápasy ztratí. Takže musíme pokračovat v nastoleném tempu," zdůraznil zlínský obránce Jakub Ferenc.

Měřením sil tabulkových sousedů bude duel v Brně, kde osmá Kometa přivítá sedmé České Budějovice. Oba celky dělí jediný bod. Ten, který Brňané ztratili prohraným prodloužením v Praze na Spartě. "Musíme ale pracovat dál. V prosinci jsme udělali dobrou šňůru výher a tu je teď třeba zopakovat," prohlásil odhodlaně kapitán Martin Zaťovič.

Jihočeši mohou směle na zteč. Sebevědomí jim dodávají poslední výsledky, protože za uplynulé tři zápasy neztratili jediný bod, odvahu pak úspěch z konce září, kdy dokázali vyhrát na brněnském ledě 4:1. Do přípravy týmu už se po návratu z předčasně ukončeného mistrovství světa juniorů zařadil Chlubna. Návrat do zápasů pomalu vyhlíží i Venkrbec. Schází naopak obránce Štich, který se zotavuje po operaci lokte.

Mladá Boleslav vyzve po dvou neúspěšných zápasech venku na souboj Litvínov. S cílem odčinit selhání ze závěru minulého utkání v aréně Českých Budějovic. Středočeši tam ještě v 59. minutě vedli 1:0, přesto po prohře 1:2 nebrali ani bod.

"Celou sezonu máme nahoru a dolu. Nechci říct, že se v tom plácáme, ale nějak jsme si zvykli, že jeden zápas hrajeme tak a další onak. Pořád máme meetingy, bavíme se o tom v šatně a snažíme se pracovat každý zápas stejně. Jak je vidět, tak nám to pořád nefunguje a předvádíme takové zápasy, jako předvádíme," konstatoval útočník Jan Stránský.

Tým Vervy po třech porážkách v řadě zabral a v dalších dvou utkáních dosáhl na celkem pět bodů. Trenér Vladimír Růžička má ale stále ke spokojenosti hodně daleko.

"Trápí nás produktivita. Pak mi vadí, že pořád nahazujeme puk místo toho, abychom si ho dali do hokejky. Zbytečně odevzdáváme kotouče soupeři a pořád o ně bojujeme. To se mi vůbec nelíbí, budeme na tom pracovat. Pak taky hra v obranném pásmu, tam lítáme všichni všude a nikdo nikde. Nebýt našeho vynikajícího brankáře, tak nevím, jak by to vypadalo," přiznal zkušený kouč v rozhovoru pro klubový web.

V posledním utkání na sebe narazí Pardubice a Karlovy Vary. Dynamo má za sebou úspěšně zvládnuté derby na ledě Hradce Králové. Energie byla v posledních dvou zápasech stoprocentní.

Statistické údaje před pátečními zápasy 39. kola extraligy: HC Vítkovice Ridera (5.) - HC Sparta Praha (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:3, 3:2. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 28 zápasů/24 bodů (8 branek + 16 asistencí) - Filip Chlapík 33/42 (20+22). Statistiky brankářů: Aleš Stezka průměr 2,20 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,26 procenta a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,55 a 89,68 - Alexander Salák 2,61, 90,13 a jednou udržel čisté konto, Matěj Machovský 3,07, 89,11 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Vítkovice bodovaly ve čtrnácti z posledních patnácti zápasů a z toho desetkrát vyhrály. - Ostravané doma bodovali devětkrát za sebou a z toho sedmkrát vyhráli. - Sparta po sérii tří porážek dvakrát za sebou vyhrála a ztratila jen bod. - Pražané venku vyhráli čtyři z uplynulých pěti duelů. - Vítkovice po sérii čtyř porážek ve vzájemných zápasech v posledním souboji porazily 19. listopadu doma Spartu 3:2. - Brankář Aleš Stezka z Vítkovic dnes slaví 25. narozeniny. - Sparťanský obránce Martin Jandus může v neděli proti Českým Budějovicím odehrát 100. zápas v extralize. BK Mladá Boleslav (6.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 po sam. nájezdech, 0:5. Nejproduktivnější hráči: Pavel Kousal 36/25 (10+15) - Giorgio Estephan 35/28 (11+17). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,25, 91,61 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,51, 90,76 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71 - Denis Godla 2,56, 90,73 a třikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 4,98 a 85,48. Zajímavosti: - Mladá Boleslav dvakrát za sebou nebodovala a prohrála čtyři z uplynulých šesti duelů. - Bruslařský klub doma prohrál tři z posledních pěti utkání. - Litvínov po sérii tří porážek dvakrát za sebou vyhrál a ztratil jediný bod. - Verva venku bodovala ve třech z posledních pěti zápasů a z toho dvakrát vyhrála. - Litvínov ve vzájemných zápasech bodoval pětkrát za sebou a z toho třikrát vyhrál. HC Olomouc (11.) - PSG Berani Zlín (15.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 34/35 (13+22) - Alexandre Mallet 36/14 (7+7). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,92, 89,39 a dvakrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 1,69 a 93,69 - Libor Kašík 3,09 a 91,43, Daniel Huf 3,01 a 90,63. Zajímavosti: - Olomouc po dvou porážkách zabrala a zvítězila v úterý v Liberci 4:3 v prodloužení. Vyhrála tak třetí z posledních pěti zápasů. - Hanáci doma vyhráli jediný z uplynulých šesti duelů a získali jen dva body. - Zlín po sérii tří porážek vyhrál v úterý v Chomutově nad Kladnem 3:1. - Berani venku bodovali ve čtyřech z posledních pěti utkání a z toho třikrát vyhráli. - Zlín vyhrál tři z uplynulých pěti vzájemných duelů. - Obránce Tomáš Hanousek ze Zlína může sehrát 200. zápas v extralize. HC Kometa Brno (8.) - Motor České Budějovice (7.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 3:2. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 32/40 (19+21) - Lukáš Pech 34/35 (13+22). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 2,35, 91,76 a třikrát udržel čisté konto, Matej Tomek 2,71 a 90,23, Lukáš Klimeš 3,02 a 89,54 - Dominik Hrachovina 2,63, 90,93 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 1,70 a 94,52. Zajímavosti: - Kometa třikrát za sebou prohrála a získala jen dva body. - Brňané doma čtyřikrát za sebou vyhráli a ztratili jediný bod. - České Budějovice třikrát v řadě naplno bodovaly a prohrály jediný z posledních šesti zápasů. - Motor venku po sérii čtyř porážek dvakrát za sebou zvítězil a neztratil ani bod. - Kometa po předloňském návratu Českých Budějovic do extraligy vyhrála pět ze šesti vzájemných zápasů. - Útočník Martin Hanzl z Českých Budějovic může v neděli na ledě Sparty nastoupit k 300. zápasu v extralize. HC Dynamo Pardubice (3.) - HC Energie Karlovy Vary (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Robert Říčka 36/35 (20+15) - Tomáš Vondráček 33/28 (17+11). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,22, 91,89 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 2,55, 91,76 a jednou udržel čisté konto - Filip Novotný 2,89, 91,35 a třikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 2,83 a 89,72. Zajímavosti: - Pardubice vyhrály jen dva z posledních pěti zápasů. - Dynamo doma dvakrát za sebou prohrálo a získalo jediný bod. - Karlovy Vary dvakrát za sebou naplno bodovaly, bodovaly ve čtyřech z posledních pěti zápasů a třikrát z toho vyhrály. - Energie venku třikrát za sebou bodovala a z toho dvakrát vyhrála. - Pardubice vyhrály sedm z posledních devíti vzájemných zápasů. Tabulka: 1. Třinec 37 22 4 4 7 116:78 78 2. Hradec Králové 36 20 6 2 8 118:78 74 3. Pardubice 36 17 7 4 8 118:92 69 4. Plzeň 36 17 3 6 10 116:100 63 5. Vítkovice 35 15 4 4 12 85:86 57 6. Mladá Boleslav 36 15 3 3 15 82:91 54 7. České Budějovice 34 16 1 3 14 98:92 53 8. Brno 35 12 6 4 13 99:100 52 9. Liberec 35 14 2 6 13 82:94 52 10. Sparta Praha 34 11 6 5 12 125:107 50 11. Olomouc 35 11 7 1 16 85:99 48 12. Litvínov 35 13 2 4 16 93:105 47 13. Karlovy Vary 35 13 1 4 17 103:103 45 14. Kladno 35 5 4 5 21 86:132 28 15. Zlín 36 5 3 4 24 68:117 25 Další program: Neděle 9. ledna - 40. kolo: 15:30 HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno (3:4, 2:4), 16:00 Rytíři Kladno - HC Olomouc (2:3, 3:4), Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice (3:4, 3:2 v prodl.), Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav (2:0, 3:4 v prodl.), HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň (2:3, 2:3 v prodl.), HC Sparta Praha - Motor České Budějovice (2:5, 0:2).