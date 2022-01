Hokejisté Sparty zvítězili potřetí v řadě, Vítkovice zlomili v přesilovkách

Ostrava - Hokejisté Sparty zvítězili v 39. kole extraligy na ledě Vítkovic 4:1 a uspěli potřetí za sebou po předchozí sérii tří porážek. V novém kalendářním roce ještě Pražané nenašli přemožitele, v Ostravě jim pomohly i tři využité přesilové hry. Domácí prohráli druhý z posledních tří duelů.

Spartě vyšla úvodní dvacetiminutovka. Uběhlo deset minut hry, když Moravčíkovo nahození od modré čáry před gólmanem Stezkou tečoval Thorell a pražský celek vedl. Krátce nato byl vyloučen domácí kapitán Polák a sparťané trestali pohlednou kombinací. Kaše přihrávkou do druhé vlny našel Buchteleho, ten poslal z první puk přímo před branku, kde číhal osamocený Thorell a zblízka pohotově doklepl kotouč do odkryté klece.

Jandačův výběr vzápětí udeřil potřetí. Po 129 sekundách od druhého zásahu Sparta podruhé využila přesilovku, když Horák nezištnou nahrávkou přes šíři kluziště nabil Řepíkovi, jenž střelou bez přípravy z hranice levého kruhu propálil Stezku.

Zatímco v první třetině měli převahu Pražané, ve druhé části Vítkovičtí přidali a obraz hry se obrátil. Po vyloučení Sobotky pálili nebezpečně obránce Solovjov i Lakatoš, leč bez gólového efektu. Domácí se dočkali v čase 26:45, kdy se nekompromisní ranou od modré čáry prosadil Solovjov, který po příchodu do Vítkovic skóroval už popáté. Kontaktní gól měl na holi Plášil, po jeho tvrdé střele puk směřoval za Salákova záda, ale Spartu zachránil jeden z beků.

Pražané dvougólový náskok ve třetím dějství zkušeně kontrolovali. Domácí se do šancí dostávali zřídka. Za zmínku stál pokus Chlána, kdy puk zazvonil na horní tyčku. Poté ale sparťanský tým potřetí v utkání využil přesilovku zásluhou Horáka a zvítězil 4:1. V závěru ještě plály emoce. Diváci byli svědky bitky Bittena s Miklišem či Kaluse s Buchtelem a dalších několika šarvátek krátce před koncem.

Vítkovice vyšly naprázdno teprve podruhé z posledních šestnácti zápasů. Naopak pražský celek potvrdil, že se mu stadionech soupeřů daří. Venku zvítězil popáté z posledních šesti utkání.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Měli jsme špatný vstup do zápasu a ve druhé třetině nám pak nevyšly přesilové hry, v nichž jsme se trochu mohli přiblížit průběžnému výsledku 1:3. Celé utkání se odvíjelo od první třetiny, za kterou jsme si nezasloužili bodovat. Závěr byl emoční. První dvě bitky byly férové, ale ten konec byl asi zbytečný."

Josef Jandač (Sparta): "Do zápasu jsme vstoupili dobře a první třetina nejspíš rozhodla. Stejně tak jako přesilovky a ubráněná oslabení. Co se týče rvaček v závěru, ty jsme nevyvolávali, ale přece si nenecháme rozbít hubu... Opět se nám povedlo vyhrát, pomohl nám zrušený turnaj v Davosu. Měli jsme čas na dobrý trénink a do hry se nám vrátili někteří hráči. Už nehrajeme v šibeničním termínu, takže je to pro nás lepší."

HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Solovjov (R. Polák, J. Hruška) - 10. E. Thorell (Moravčík, Řepík), 14. E. Thorell (Buchtele, D. Kaše), 16. Řepík (R. Horák, Sobotka), 52. R. Horák (T. Pavelka, Řepík). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Lučan, Kis. Vyloučení: 6:6, navíc Bitten, M. Kalus oba 5 min., Lakatoš 5 min. a do konce utkání - Mikliš, Buchtele oba 5 min. Využití: 0:3. Diváci: 1 000 (omezený počet).

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjov, Plášil, Galvinš, L. Kovář, Koch, Gewiese - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Roberts Bukarts, Marosz, Dej - M. Kalus, Flick, Bitten - Bernovský, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.

Sparta: Salák - Mikliš, Moravčík, T. Pavelka, Polášek, M. Jandus, Tomáš Dvořák - Chlapík, Sobotka, Buchtele - Řepík, R. Horák, E. Thorell - M. Forman, D. Voženílek, D. Kaše - Dvořáček, D. Vitouch, J. Strnad. Trenér: Jandač.