Hokejisté Mladé Boleslavi zabrali po dvou prohrách a zdolali Litvínov 4:3

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi zdolali v 39. kole extraligy Litvínov 4:3 a po dvou porážkách se mohli radovat z výhry. Rozhodl o tom v čase 58:07 útočník Jan Eberle. Severočeši nenavázali na poslední dvě vítězství.

První přerušení hry od úvodního buly přišlo po čtyřech minutách a šesti vteřinách a postaral se o něj gólem hostující Kudrna. Lukeš jej našel mezi kruhy a slovenský útočník přesnou střelou zápěstím překonal Jana Růžičku. Za Mladou Boleslav mohl odpovědět v přesilové hře Šťastný, ale v dobré pozici netrefil ideálně puk a Godla jeho šanci pokryl.

Co se Bruslařskému klubu nepovedlo v první početní výhodě, to zvládl hned po třech vteřinách druhé přesilovky. Už ve druhé třetině si volný puk po vyhraném buly našel nejproduktivnější hráč domácích Kousal a ve 24. minutě bylo vyrovnáno.

Rozjetá Mladá Boleslav šla poté do vedení. Po důrazu na brankovišti se ze svého čtvrtého gólu v sezoně radoval Raška. Uběhlo ale pouze 24 sekund a bylo znovu vyrovnáno. Domácí nezachytili útok Vervy, před brankou se najednou zjevil obránce Balinskis a překonal Růžičku.

Do kabin šli nakonec veselejší přeci jenom domácí, když druhou přesilovku v zápasu využil Šťastný, jenž otřel svou střelu o Balinskisovy kalhoty.

Po 14 vteřinách třetí části hry se dostal k puku Estephan a svou první střelou v zápase opět poslal zápas do remízového stavu. Rozhodnutí přišlo necelé dvě minuty před koncem, kdy se po kombinaci Kousala s Najmanem trefil poprvé v mladoboleslavském dresu Eberle, který přišel před sezonou z Plzně.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Neměli jsem dobrý vstup do zápasu, Litvínov byl v první třetině lepší a nás podržel gólman, takže stav byl jenom 0:1. V druhé třetině už jsme byli lepším týmem my a v závěru se štěstí přiklonilo na naši stranu. Po dvou prohrách jsme chtěli bodovat a jsem rádi, že se nám to povedlo."

Vladimír Růžička (Litvínov): "První třetina byla z naší strany dobrá, ale mohli jsme si zápas rozehrát výsledkově ještě lépe. Hokej se hraje na góly a my jsme v rozhodujících momentech propadli, přitom jsme jeli dvakrát sami na brankáře. Za stavu 3:3 jsme tam na konci nesmyslně propadli. Je to pořád stejné. Nevydržíme prostě hrát celých šedesát minut, nechápu proč."

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 24. P. Kousal (O. Najman), 31. A. Raška (D. Šťastný), 36. D. Šťastný (Ševc, Pospíšil), 58. Eberle (P. Kousal, O. Najman) - 5. A. Kudrna (F. Lukeš, V. Hübl), 32. Balinskis (V. Hübl, A. Kudrna), 41. Estephan (Havelka, Irving). Rozhodčí: Kubičík, Šindel - Frodl, Komárek. Rozhodčí: Kubičík, Šindel – Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Diváci: 994.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Bernad, Pláněk, D. Moravec, Lintuniemi, Šidlík - D. Šťastný, Fořt, Kotala - Pospíšil, A. Raška, Kelemen - P. Kousal, O. Najman, Lunter - J. Stránský, Bičevskis, Eberle. Trenéři: R. Rulík a Patera.

Litvínov: Godla - Irving, D. Kolář, Strejček, Balinskis, Stříteský, Demel, Hrbas - Havelka, Estephan, P. Straka - F. Lukeš, V. Hübl, A. Kudrna - Jarůšek, M. Sukeľ, M. Chalupa - P. Svoboda, Fronk, Zygmunt. Trenéři: V. Růžička.