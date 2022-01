Hokejisté Olomouce zdolali poslední Zlín 4:0, Konrád má první nulu v sezoně

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v 39. kole extraligy poslední Zlín 4:0 a na domácím ledě vyhráli v základní hrací době po dlouhých šesti týdnech a šesti zápasech. Dvěma góly a jednou asistencí nasměroval Olomouc za vítězstvím Lukáš Nahodil. První čisté konto v sezoně si v pátém zápase po návratu po zranění připsal slovenský brankář Branislav Konrád. Zlín nenavázal na úterní výhru z Chomutova nad Kladnem a prohrál čtvrtý z posledních pěti duelů.

Domácí se dostali do vedení ve 4. minutě zásluhou první útočné formace, která vytvořila před Kašíkem velký závar a z dorážky se prosadil Tomeček. Zvýšit mohl vzápětí v přesilové hře Krejčí, ale zlínský brankář tentokrát dobře zasáhl. Další velké šance přišly v olomoucké přesilové hře pěti proti třem, jenže oba Káňovy nadějné pokusy zastavila levá tyčka Kašíkovy branky a zbytek akcí domácí překombinovali.

Hostujícího brankáře pak pořádně protáhla také prudká Škůrkova střela od modré čáry. Svou převahu olomoučtí hráči potvrdili před koncem první třetiny, kdy tečoval za Kašíkova záda Řezníčkovo nahození od modré čáry Nahodil. Zlín v první třetině příliš nebezpečný nebyl a brankář Konrád moc práce neměl.

Do druhé části Zlín vstoupil aktivně, jenže žádnou velkou příležitost z toho ani tentokrát nevytěžili. Gól mohl naopak padnout na druhé straně hřiště, kde Bambula z levé strany zamířil do horní tyčky. První velkou šanci si hosté vypracovali v přesilové hře přesně v polovině základní hrací doby, Konrád však dobře zasáhl a puk do sítě nadvakrát nepustil.

Hosty nadále držel brankář Kašík, který předvedl skvělý zákrok proti vyložené šanci Krejčího při přečíslení dvou proti jednomu. Zlínský brankář pak uspěl také po samostatném úniku Bambuly, když olomouckému útočníkovi vystihl kličku do forhendu.

Třetí gól přidali domácí na začátku třetí třetiny, kdy měl Nahodil dostatek času i prostoru k tomu, aby zamířil přesně do levého horního rohu. Navýšit vedení mohl vzápětí Krejčí, ale z bezprostřední blízkosti puk do sítě neusměrnil. Čtvrtou branku přidal až o chvíli později Burian, který střelou z levého kruhu využil Nahodilovu křížnou přihrávku.

Poté ve zlínské přesilovce mířil nepřesně Okál, stejně tak Ondrušek na druhé straně hřiště. Okál měl v početní převaze ještě jednu šanci, když tečoval střílenou přihrávku těsně vedle branky. Ani do třetice pak Okál neuspěl, sám před Konrádem se místo zakončení pokoušel o kličku a olomoucký brankář úspěšně zasáhl.

Další gól mohl vzápětí přidat Tomeček, jenže netrefil puk ideálně a zamířil těsně vedle. Blízko hattricku byl těsně před koncem zápasu Nahodil, Huf jeho příležitost ale zmařil.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Během celého zápasu jsme si vypracovali dostatek nejen střeleckých, ale i brankových příležitostí, bohužel jsme jich nedokázali proměnit víc. Pořád je to regionální derby a ani za stavu 2:0 nemůžete nastupovat do třetí třetiny s tím, že už je hotovo. Uklidnil nás potom až třetí vstřelený gól. Pak už jsme zápas dovedli do vítězného konce tak, jak jsme potřebovali. Musím to zaklepat, vždycky máme vyrovnané hektické závěry zápasů a konečně jsme si to v klidu uhráli. Jediná malá kaňka může být to, že jsme i přes dostatek šancí nedokázali proměnit ani přesilovku pět na tři, ani další početní výhody. To se ale promíjí lépe, když se vyhraje, než kdyby byl výsledek opačný."

Luboš Jenáček (Zlín): "Olomouc dnes vyhrála zaslouženě, hrála výborně a byla jasně lepší. My jsme dnes nebyli produktivní a ani jsme si nevytvořili moc šancí. Naše přesilovka je pak pro nás téma samo o sobě. Navíc máme v posledních zápasech hodně vyloučení a proti tak kvalitním přesilovkám je to těžké bránit. S tím, jak málo dáváme gólů, byl pro zápas stav 0:2 po první třetině určující. Když prohráváme o dva nebo tři góly, tak kluci už cítí, že dobrý výsledek je daleko. Dnes rozhodla první třetina. Potom jsme s tím ještě něco zkusili udělat, ale jakmile padl třetí gól, soupeř zápas v exhibičním tempu a před výbornou atmosférou ho dotáhl zaslouženě do vítězného konce."

HC Olomouc - PSG Berani Zlín 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. V. Tomeček (Švrček, Krejčí), 18. Nahodil (Řezníček, J. Káňa II), 43. Nahodil (T. Černý, Burian), 46. Burian (Nahodil, A. Rutar). Rozhodčí: Pražák, Vrba - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Švrček, Škůrek, Řezníček - V. Tomeček, Krejčí, J. Káňa II - Klimek, J. Knotek, Kusko - Bambula, Navrátil, Olesz - Kunc, Nahodil, Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Zlín: Kašík (47. Huf.) - T. Hanousek, Žižka, O. Němec, Suhrada, Ferenc, Dluhoš - Mallet, Honejsek, Kubiš - Michasjonok, Hejcman, Zabusovs - Fryšara, R. Veselý, Okál - Flynn, P. Sedláček, Karafiát - Vopelka. Trenér: L. Jenáček.