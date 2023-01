V hokejové extralize se bude hrát východočeské derby i zápas Sparty s Brnem

Praha - Třetí východočeské derby sezony mezi Pardubicemi a Hradcem Králové bude poutat pozornost v pátečním programu 39. kola hokejové extraligy. Sparta bude usilovat o prodloužení čtyřzápasové vítězné série v dalším šlágru proti Brnu. Důležitý souboj svedou na chvostu tabulky hráči Karlových Varů a Kladna, oba kluby od sebe dělí jen tři body.

Pardubičtí hokejisté díky třem venkovním výhrám po sobě odčinili domácí porážku se Spartou a vedou tabulku před Vítkovicemi o čtyři body. "I když máte povedenou sérii, může se to kdykoliv změnit. A často po dobré sérii přichází ta horší, i proto já osobně koukám vždy jen na ten jeden zápas. Přistoupíme k tomu jako ke každému jinému utkání a budeme chtít vyhrát. Fanoušci nás určitě poženou a bude skvělá atmosféra," řekl útočník Lukáš Sedlák.

Královéhradečtí bodovali osmkrát po sobě, z toho třikrát prohráli. Sedm zápasů za toto období se rozhodovalo až v prodloužení. "I když jsme mohli občas sebrat tři body, každý získaný je důležitý," podotkl útočník Lukáš Cingeľ.

Ve vzájemných utkáních si oba rivalové připsali dosud o jedné výhře, když využili výhody domácího prostředí. "V Pardubicích to bude zase výjimečný zápas, hodně o psychice, právě ty nervy mohou rozhodovat. Naposledy jsme vyhráli, tak nám to budou chtít určitě vrátit. Derby nemá favorita a i celkově v lize je každý zápas jiný. Každý může vyhrát s každým," řekl Cingeľ.

Spartě se dál daří a v případě úspěchu proti Brnu a zaváhání Třince v Mladé Boleslavi se mohou Pražané posunout už na třetí místo. Po úterní výhře nad Českými Budějovicemi odehrají ještě další tři duely před svými diváky. "Cestování není tak hrozné, ale určitě je lepší hrát doma. Připravíme se na všechny zápasy stejně a budeme chtít podat dobrý výkon. K tomu, abychom byli úspěšní, musíme hrát 60 minut," uvedl útočník Ostap Safin.

Brňané jsou ve výrazně horším rozpoložení, neboť vyhráli jen dvakrát za posledních deset startů a z toho hned sedmkrát vůbec nebodovali. Naposledy neuspěli v neděli doma s Vítkovicemi (2:5). "Byli jsme pořád krok pozadu a bohužel jsme zahráli špatně oslabení," našel hlavní kouč Patrik Martinec hlavní příčiny neúspěchu. Kvůli disciplinárnímu trestu bude scházet obránce Holland.

Mladá Boleslav oba dosavadní zápasy s Oceláři, kteří jí vystavili stop v semifinále play off předchozích dvou sezon, prohráli. Pod Jiřím Kalousem však Středočeši ještě nevyšli naprázdno a oslavili dvě výhry ze tří startů. "Každého získaného bodu si hrozně moc vážíme," řekl Kalousův asistent Petr Haken.

Třinci se v minulém kole zastavila série výher na čísle pět. Oceláři podlehli Olomouci, se kterou v sezoně ještě nebodovali. Vzájemné zápasy s Mladou Boleslaví ale končí opačně. Obhájce titulu zvítězil v jedenácti utkáních v řadě.

"Proti Olomouci jsme odehráli jedno z nejhorších utkání. Potřebujeme se vrátit k předchozí práci a výkonům," podotkl Daniel Voženílek, který ve středu elitní formace nahradil nemocného Tomáše Marcinka. Kabinou Ocelářů se v uplynulých dnech prohnala viróza. "To je momentálně v každém mužstvu v extralize, na to bych se nevymlouval. Musíme se s tím popasovat," řekl asistent trenéra Vladimír Országh.

Vítkovice odstartují duelem s Libercem sérii pěti domácích zápasů. Trenér Ostravanů Miloš Holaň si pochvaluje, že se mu vyprazdňuje marodka. Jeho svěřenci Bílé Tygry v posledních dvou duelech porazili.

"Je to top mužstvo, které má zkušené hráče, v uvozovkách reprezentačního gólmana. Je to také mužstvo s třetím nejvyšším počtem vyhraných utkání venku, ale my se budeme starat hlavně o svou hru," uvedl Holaň. "Musíme se odpíchnout od dobré disciplíny, taktiky a systémové hry. Na nás už se každý připravuje s maximální soustředěností, protože jsme od začátku sezony nahoře. O to víc nás to musí motivovat, že si nemůžeme dovolit pustit metr ledu zadarmo," dodal Holaň.

Liberec nedělním triumfem nad Karlovými Vary (3:1) utnul sérii tří porážek. "Klíčem k úspěchu bylo to, že jsme hráli po celých šedesát minut. Ať už předvedená hra vypadala, jak chce, a zápas byl plný soubojů, tak jsme ho zvládli vítězně. To se počítá," uvedl obránce Richard Nedomlel. S Ostravany Bílí Tygři uhráli v sezoně dosud jen bod ze šesti možných.

Karlovy Vary mají z předposlední příčky na Kladno k dobru jen tři body, o to je vzájemný souboj důležitější. Minule vyšla Energie pod Ještědem naprázdno, ale po dobrém výkonu. "Pokud budeme v takovém výkonu pokračovat, tak věřím, že začneme vyhrávat. Doufám, že začneme hned v pátek na domácím ledě," řekl brankář Vladislav Habal.

Rytíři se chtějí odrazit od výkonu z první třetiny středečního duelu s Pardubicemi, v níž lídra hodně potrápili. Nakonec ale podlehli 1:4. "Měli jsme výborný vstup do utkání. Když na to navážeme a budeme hrát takhle, pak můžeme porazit Vary i kohokoliv jiného," uvedl obránce Martin Kehar. "Jsme tam pořád na dostřel a nic nevzdáváme, je před námi pořád dost zápasů a věříme, že to urveme," dodal Kehar.

Ve zbývajících dvou zápasech přivítají České Budějovice hokejisty Plzně a Olomouc změří síly s Litvínovem. Jihočeši i Litvínov mají 44 bodů stejěn jako Karlovy Vary. Plzeň je o bod šestá za Hanáky a oba celky mohou stále směle pomýšlet na umístění v první čtyřce.

Statistické údaje před pátečními zápasy 39. kola hokejové Tipsport extraligy: HC Motor České Budějovice (12.) - HC Škoda Plzeň (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2 po sam. nájezdech, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 38 zápasů/36 bodů (7 branek + 29 asistencí) - Petr Kodýtek 39/29 (13+16). Statistiky brankářů: Jan Strmeň průměr 2,30 branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,49 a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 2,95, 89,97 a jednou udržel čisté konto - Miroslav Svoboda 2,51, 92,31 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,37, 92,04 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - České Budějovice prohrály pět z posledních sedmi zápasů. - Motor doma po dvou zápasech bez bodů naposledy porazil Kladno 6:2. - Plzeň po sérii tří porážek dvakrát za sebou vyhrála. - Škoda venku prohrála čtyři z posledních pěti zápasů, z toho dvakrát až v nastavení. - Plzeň ve vzájemných zápasech bodovala třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrála. HC Vítkovice Ridera (2.) - Bílí Tygři Liberec (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 6:3, 3:2 po sam. nájezdech. Zajímavosti: Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 39/37 (16+21) - Adam Najman 38/29 (9+20). Statistiky brankářů: Aleš Stezka 2,15, 92,39 a čtyřikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,41 a 92,00 - Petr Kváča 2,18, 92,30 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 3,33, 89,57 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45. Zajímavosti: - Vítkovice prohrály dva z posledních tří zápasů, ale z uplynulých devíti zápasů nebodovaly jen jednou a šestkrát vyhrály. - Ostravané doma prohráli dvakrát za sebou a vyhráli jediný z posledních čtyř duelů. - Liberec po sérii tří porážek v neděli porazil doma Karlovy Vary 3:1. Bodoval v pěti z uplynulých šesti duelů a z toho třikrát vyhrál. - Bílí Tygři venku bodovali v šesti z posledních sedmi zápasů a z toho čtyřikrát vyhráli. - Vítkovice po sérii tří porážek ve vzájemných zápasech dvakrát za sebou vyhrály. - Slovenský obránce Patrik Koch se může vrátit do sestavy Vítkovic po odpykání čtyřzápasového trestu za faul na finského útočníka Karlových Varů Mikka Juusolu. - Útočník Petr Jelínek z Liberce může sehrát 900. zápas v extralize. HC Energie Karlovy Vary (13.) - Rytíři Kladno (14.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:3, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 36/25 (6+19) - Tomáš Plekanec 38/34 (11+23). Statistiky brankářů: Vladislav Habal 2,38, 91,21 procenta a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,16, 89,51 a dvakrát udržel čisté konto - Adam Brízgala 3,02, 91,12 a jednou udržel čisté konto, Landon Bow 3,56 a 88,63. Zajímavosti: - Karlovy Vary prohrály tři z posledních čtyř zápasů. - Energie doma prohrála pět z uplynulých sedmi duelů. - Kladno prohrálo pět z posledních šesti utkání. - Rytíři venku vyhráli tři z uplynulých šesti zápasů. - Kladno vyhrálo dva z posledních tří vzájemných zápasů. V Karlových Varech ale prohrálo v extralize sedmkrát za sebou a naposledy tam uspělo 16. března 2014, kdy zvítězilo 4:2. BK Mladá Boleslav (9.) - HC Oceláři Třinec (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 v prodl., 0:3. Nejproduktivnější hráči: Róbert Lantoši 33/18 (5+13) - Martin Růžička 37/38 (19+19). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,09 a 92,58, Filip Novotný 2,25, 92,13 a dvakrát udržel čisté konto - Marek Mazanec 1,71, 93,34 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,20 a 90,95. Zajímavosti: - Mladá Boleslav pod novým trenérem Jiří Kalousem bodovala ve všech třech zápasech - dvakrát vyhrála v nastavení a jednou prohrála v prodloužení. - Bruslařský klub doma zvítězil třikrát za sebou a ztratil jen dva body. - Třinec po sérii pěti vítězství v úterý doma prohrál s Olomoucí 1:3. - Oceláři venku vyhráli tři z posledních čtyř utkání. - Třinec, který vyřadil Mladou Boleslav loni v semifinále po výhře 4:0 na zápasy, vyhrál ve vzájemných zápasech jedenáctkrát za sebou. Bruslařský klub uspěl naposledy 13. dubna 2021, kdy vyhrál v šestém semifinále doma 4:2. - Obránce Jakub Jeřábek z Třince může sehrát 400. zápas v extralize a útočník Andrej Nestrašil by mohl v neděli v Českých Budějovicích nastoupit ke 100. utkání v domácí nejvyšší soutěži. HC Dynamo Pardubice (1.) - Mountfield Hradec Králové (8.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:2, 0:4. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Radil 35/32 (11+21) - Jakub Lev 37/30 (12+18). Statistiky brankářů: Roman Will 2,04, 92,72 a třikrát udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto - Henri Kiviaho 2,09, 91,37 a třikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,83, 88,19 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Pardubice vyhrály třikrát za sebou a prohrály jediný z posledních osmi zápasů. - Dynamo doma prohrálo tři z uplynulých sedmi zápasů. - Hradec Králové bodoval osmkrát za sebou a z toho pětkrát vyhrál. Pouze v jednom případě ale vyhrál v základní hrací době. - Mountfield bodoval venku šestkrát za sebou a z toho pětkrát vyhrál. - Hradec Králové ve východočeském derby vyhrál pět z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Útočník Robert Kousal bude Pardubicím chybět kvůli čtyřzápasovému disciplinárnímu trestu za kopnutí do litvínovského obránce Radima Šaldy, z kterého si odpykal zatím jeden zápas. - Kanadský obránce Graeme McCormack může v neděli v Liberci sehrát 100. zápas v české extralize. HC Olomouc (5.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:3, 3:5. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa 31/25 (10+15) - Šimon Stránský 38/29 (7+22). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 1,96, 93,32 a pětkrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,28, 91,49 a třikrát udržel čisté konto - Denis Godla 3,08 a 90,70, Šimon Zajíček 2,75 a 90,67. Zajímavosti: - Olomouc po sérii tří zápasů bez zisku bodovala ve třech z posledních čtyř zápasů a z toho dvakrát vyhrála. - Hanáci doma prohrála dva z uplynulých tří zápasů. - Litvínov prohrál sedm z posledních osmi zápasů a dvakrát za sebou nebodoval. - Verva venku čtyřikrát za sebou prohrála a získala jediný bod. - Olomouc po sérii pěti vítězství ve vzájemných zápasech naposledy prohrála v Litvínově 3:5. - Americký obránce Josh Wesley bude chybět Litvínovu kvůli čtyřzápasovému disciplinárnímu trestu za zákrok na obránce Martina Pláňka z Mladé Boleslavi. - Forvard Šimon Stránský z Litvínova může sehrát 200. zápas v extralize. - Útočník Marek Berka z Litvínova oslaví v neděli 22. narozeniny. HC Sparta Praha (4.) - HC Kometa Brno (10.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 6:2. Nejproduktivnější hráči: Roman Horák 37/29 (10+19) - Petr Holík 38/36 (9+27). Statistiky brankářů: Jakub Kovář 2,14, 91,88 a šestkrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,05, 90,99 a dvakrát udržel čisté konto - Dominik Furch 2,76, 90,91 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,22, 90,28 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta vyhrála čtyřikrát za sebou a prohrála jediný z posledních osmi duelů. - Pražané doma vyhráli osm z uplynulých devíti zápasů. - Kometa prohrála čtyři z posledních pěti zápasů. - Brno venku vyhrála jediný z uplynulých jedenácti duelů. - Sparta vyhrála šest z posledních osmi vzájemných zápasů. - Kanadský obránce Rhett Holland si začne odpykávat dvouzápasový trest za faul na vítkovického útočníka Petra Fridricha. - Kapitán Sparty Michal Řepík může v neděli s Mladou Boleslaví sehrát 300. zápas v extralize. Další program: Neděle 22. ledna - 40. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno (vzájemné zápasy v této sezoně: 1:6, 2:3 po sam. nájezdech, 3:2), 16:00 Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové (2:1 v prodl., 3:6, 4:5 v prodl.), HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov (3:2, 5:3, 3:5), HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav (2:4, 3:2 v prodl., 2:1), 17:00 HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno (5:4 v prodl., 6:2), HC Olomouc - HC Škoda Plzeň (2:1, 1:4, 4:5), 17:20 HC Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec (2:0, 3:2 po sam. nájezdech, 3:2 po sam. nájezdech; ČT sport).