Hokejisté Mladé Boleslavi ukončili sérii porážek s Třincem, rozhodl Söderlund

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 39. kole extraligy Třinec 1:0 a ukončili sérii jedenácti porážek ve vzájemných soubojích s Oceláři. O první výhře od dubna 2021 rozhodl v čase 58:46 švédský útočník Tim Söderlund, třetí čisté konto v sezoně udržel Filip Novotný.

Bruslařský klub se mohl dostat do vedení již po 30 sekundách hry, Söderlund ale Lantošiho přihrávku před odkrytou branku nezužitkoval. Domácí se i nadále tlačili do útoku, hned několikrát se jim podařilo využít přečíslení tři na dva, Kacetla v třinecké brance ale nepřekonali.

Hosté ustáli šance Stránského, Najmana i první mladoboleslavskou přesilovou hru a sami čekali na výraznější příležitost. Ta přišla při vyloučení Šmerhy, Novotný ale domácí podržel.

Blízko prvnímu gólu v zápase byl ve 26. minutě Lantoši, v přesilové hře ale trefil jen tyč. I nadále měl více práce Kacetl, nebezpečná byla zejména elitní mladoboleslavská přesilovka, brankář Ocelářů ale chytal spolehlivě.

Ve 36. minutě si poradil i se zakončením Söderlunda, když se dokázal včas přesunout a betonem pokrýt jeho střelu. Při následném Hudáčkově vyloučení Kacetlovi opět pomohla branková konstrukce, kterou i tentokráte trefil Lantoši.

Na začátku třetí třetiny se do slibné příležitosti dostal hostující Daňo, nestihl ale ideálně zakončit. Oba týmy následně nevyužily další přesilové hry a s blížícím se koncem základní hrací doby bylo jasné, že zápas zřejmě rozhodne jeden gól.

Hrdinou utkání se nakonec v 59. minutě stal Söderlund, který po samostatné akci prostřelil Kacetla. Třinec již vyrovnat nedokázal. Bruslařský klub tak i ve čtvrtém zápase pod vedením nového kouče Kalouse bodoval, poprvé ale vyhrál v 60 minutách.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Pletka (Mladá Boleslav): "Byl to vyrovnaný zápas až do konce a my jsme měli štěstí, že jsme dali gól. Podržel nás gólman, hráli jsme dobře odzadu a hráli jsme zodpovědný hokej, který teď hrát musíme. Jsme rádi za tři body."

Zdeněk Moták (Třinec): "Zápas se mi těžce hodnotí. Těžce se dostáváme do šancí a brankových příležitostí, bylo to v domácím zápase proti Olomouci i dnes. Moc šancí jsme neměli a resultuje z toho žádná vstřelená branka na našem kontě. Když nedáte gól, těžko můžete vyhrávat. Myslím si ale, že jsme podali zodpovědný, bojovný výkon. Až na jednu situaci, která nám v závěru nevyšla, proto nebereme body. Byl to vyrovnaný zápas, šťastnější jsou domácí."

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávky: 59. Söderlund (Lantoši, Pláněk). Rozhodčí: Hejduk, Veselý - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 3362.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Bernad, R. Jeřábek, Štich - Lantoši, O. Roman, Söderlund - Šťastný, Bičevskis, J. Stránský - Kelly Klíma, O. Najman, Šmerha - Dvořáček, Závora, Lunter. Trenér: Kalous.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Havránek, J. Jeřábek, Čukste, Roth, M. Doudera - M. Růžička, Miloš Roman, Chmielewski - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Kurovský, Hrehorčák, Svačina - Hrňa, Haas, Dravecký. Trenér: Moták.