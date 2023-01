Hokejisté Litvínova vyhráli v Olomouci 8:1, hattrickem se blýskl Hlava

Olomouc - Hokejisté Litvínova vyhráli v 39. kole extraligy v Olomouci vysoko 8:1 a zabrali po dvou zápasech bez bodu. Hanáci prohráli třetí z posledních čtyř duelů. Hattrickem se podílel na kanonádě Vervy Nicolas Hlava, po dvou gólech vstřelili Patrik Zdráhal a Jindřich Abdul, který přidal i asistenci. Tři body za tři přihrávky si připsal také Šimon Stránský.

Litvínov se dostal do vedení hned ve 2. minutě hry, kdy Jaksovo nahození od modré čáry tečoval za Lukášova záda Hlava. Poté Zajíček při olomouckém náporu pokryl několik příležitostí a při Káňově kličce pak hostujícího brankáře zastoupil Sukeľ, který sebral olomouckému nejproduktivnějšímu hráči z hokejky jasný gól.

Stejně dobře si poté vedl domácí brankář Lukáš při šanci Zdráhala, při které udržel puk ve výstroji před dorážejícími hráči, i při přečíslení Estephana se Zdráhalem. Čisté svědomí ale nemůže mít u druhé branky Litvínova, kdy mezi betony pustil Kudrnovo zakončení z levé strany.

Povedenou první třetinu potvrdil Litvínov dalšími dvěma zásahy. Nejdříve v přesilové hře Lukáše zblízka překonal podruhé v zápase Hlava a poté se při signalizované výhodě prosadil z mezikruží Zdráhal.

Olomouc vstřelila svou první branku na začátku druhé třetiny, v přesilové hře překonal Zajíčka z prostoru mezi kruhy Nahodil. Zlepšená hra domácích vedla k dalším šancím Kunce a Pláška, jenže hostující brankář v obou situacích uspěl. Konrád, který od druhé třetiny nahradil Lukeše, podržel svůj tým při samostatném úniku Fronka, poté ale nestačil na Zdráhalovu střelu z první po křižné přihrávce od Stránského.

Litvínov před koncem druhé třetiny přidal ještě dvě branky a zvýšil na průběžných 7:1. Nejdříve totiž Konráda v samostatném úniku prostřelil Hlava a zkompletoval tak svůj hattrick. Poté osm vteřin před koncem druhé třetiny dorazil po střele Freibergse puk do prázdné branky Abdul.

První šanci třetí třetiny měla Olomouc, jenže Kusko zamířil ve velké šanci jen do tyče. Zápas však vinou jednoznačného výsledku ztratil tempo a třetí třetina se dohrávala spíš jen z povinnosti. Osmou branku vstřelili hosté v přesilové hře v poslední minutě zápasu, mezi úspěšné střelce se podruhé v zápase zapsal Abdul.

Hlasy po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Rozhodl náš špatný začátek zápasu. Nevstoupili jsme do něj vůbec dobře a první třetina skončila 0:4. Od toho se potom všechno odvíjelo. Litvínov byl všude dřív, vyhrával souboje a byl i produktivní. Dali jsme sice gól na 1:4 a měli jsme i nějaké šance na 2:4, ale už nám to tam bohužel nespadlo. Zápas z naší strany nebyl vůbec dobrý. Litvínov nás skoro k ničemu nepustil a my jsme se vůbec nedokázali prosadit. Rozhodně bych to dnes neházel na gólmany, jsme jeden tým. Stejně jako nevyhraje zápas jeden hráč nebo gólman, tak ho také sám neprohraje. Vyhrává i prohrává celý tým.“

Karel Mlejnek (Litvínov): "Dnešní utkání pro nás bylo velmi těžké a to až do stavu 6:1. Klíčovým momentem pro nás bylo dlouhé střídání ve druhé třetině za stavu 4:1. Během toho jsme se dvě minuty nedostali z pásma a měli několik zakázaných uvolnění, z toho dvě z mého pohledu úplně zbytečná. V tento moment se to utkání zlomilo a brzy jsme přidali další dva góly. Se vší pokorou musím říct, že takový zápas s tolika vstřelenými góly se mockrát za sezonu asi nestane."

HC Olomouc - HC Verva Litvínov 1:8 (0:4, 1:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Nahodil (Ondrušek, Orsava) - 2. Hlava (Jaks, Danielčák), 9. Kudrna (Abdul, Strejček), 17. Hlava (Š. Stránský, Jaks), 20. P. Zdráhal (Š. Stránský, Demel), 33. P. Zdráhal (Š. Stránský, Estephan), 37. Hlava (Freibergs), 40. Abdul (Freibergs, M. Sukeľ), 60. Abdul (Jaks, Estephan). Rozhodčí: Obadal, Stano (SR) - Rampír, Rožánek. Vyloučení: 4:1. Využití: 1:2. Diváci: 4191.

Olomouc: Lukáš (21. Konrád) - Rašner, Ondrušek, T. Černý, Mareš, Švrček, Řezníček, A. Rutar - Bambula, J. Knotek, J. Káňa - P. Musil, Nahodil, Orsava - J. Navrátil, Kunc, Plášek - Olesz, Strapáč, Kusko. Trenér: J. Tomajko.

Litvínov: Zajíček - D. Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Jaks, Demel, Šalda - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, Gut, Danielčák - L. Stehlík, Fronk, Havelka. Trenér: Mlejnek.