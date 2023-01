Hokejisté vedoucích Pardubic zdolali v derby Hradec Králové 4:1

Pardubice - Hokejisté Pardubic vyhráli v 39. kole extraligy nad Hradcem Králové 4:1 a díky čtvrtému vítězství za sebou si drží v čele tabulky čtyřbodový náskok před druhými Vítkovicemi. I ve třetím východočeském derby této sezony uspěl domácí tým a podruhé to bylo Dynamo, za které dvakrát skóroval útočník Tomáš Vondráček.

Do pardubické sestavy se po vypršení trestu za doping vrátil Jan Mandát, který se v české extralize objevil poprvé od 12. ledna 2021. Domácí hned v úvodu rozehráli první přesilovku, po jejím konci si se střelou Adama Musila poradil brankář Kiviaho. Ve dvou početních výhodách pak mohli udeřit hosté, ale Willa nepřekonali.

Při brejku dva na jednoho ve 14. minutě přihrál Adam Musil Vondráčkovi, jenž však nezakončil přesně. Vzápětí v oslabení ujel hradecký Perret, s jehož střelou si Will poradil. Pardubičtí se prosadili ještě během první třetiny, kdy v přesilovce po střele Čerešňáka dorážel Vondráček. Do konce úvodní třetiny chybělo jen třináct vteřin.

Před vyprodanou pardubickou arénou pokračoval i ve druhé třetině bojovný zápas. V nadějné pozici se objevil domácí Poulíček, který si najel před Kiviaha, jenže situaci přerušilo posunutí hradecké branky.

Ve 36. minutě byl vyloučen na čtyři minuty pardubický Štetka za hru vysokou holí, hosté tak mohli srovnat v dlouhé přesilovce. Blízko byl Lev, který trefil tyčku pardubické branky. Vzápětí se během oslabení do úniku dostal Vondráček a přesnou střelou k tyči zvýšil na 2:0 pro Pardubice.

Mountfield se při hře speciálních týmů neprosadil, když nevyužil další přesilovku v úvodu třetí třetiny. Hradci se povedlo skórovat až v 54. minutě při rovnovážném počtu hráčů, když Willa zblízka překonal Radovan Pavlík.

Snahu Hradce pak zkomplikovala dvě vyloučení, čehož využil Sedlák a po přihrávce Hyky vstřelil třetí gól Pardubic. Hosté to pak ještě zkusili bez odvolaného brankáře, ale skóroval už jen Paulovič do prázdné hradecké branky a uzavřel na 4:1 pro Dynamo.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Pardubice): "Viděli jsme velmi dobré utkání ze strany obou mužstev. Hrálo se nahoru dolů, rozhodly speciální týmy. Připravovali jsme se hodně na hradecké přesilovky, protože je v poslední době využívali. Naši hráči na to byli nachystaní, pak jsme ještě ubránili čtyřminutové oslabení a sami dali góly z přesilovek. Kluci hráli velmi dobře do obrany, byla tam spousta bloků, šli si za vítězstvím. Jsme rádi, že z tohoto zápasu máme tři body."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Myslím, že zápas rozhodly speciální týmy. Bohužel jsme neubránili dvě přesilovky soupeře a ještě inkasovali v naší přesilovce. Soupeř měl podobné šance, které jsme měli i my, jenže my jsme je nedokázali využít a z protiútoku dostali gól. Neproměnění šancí nás stálo zápas. Kluci to odpracovali a dřeli, ale ukázala se síla Pardubic, které zaslouženě vyhrály."

HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 20. Vondráček (Čerešňák), 37. Vondráček (Poulíček), 8. L. Sedlák (Hyka), 60. Paulovič (A. Musil) - 54. R. Pavlík (M. Novák). Rozhodčí: Jeřábek, Kika - Klouček, Zíka. Vyloučení: 8:8. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Bučko, T. Dvořák, Hrádek, J. Kolář - Hyka, Z. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, Štetka - T. Zeman, Poulíček, Paulovič - Vondráček, A. Musil, Mandát. Trenér: R. Rulík.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, P. Marcel - Pilař, Cingeľ, Eberle - Jergl, Lalancette, Perret - M. Novák, Lev, R. Pavlík - K. Lang, Štohanzl, Morong. Trenér: T. Martinec.