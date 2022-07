Sparta po kolapsu v EKL hostí Liberec, Slavii čeká Hradec, Plzeň vyzve Teplice

Praha - Fotbalisté Sparty po porážce ve Stavangeru a vyřazení z kvalifikace Evropské konferenční ligy přivítají v nedělním úvodním kole nejvyšší domácí soutěže Liberec. Ve stejný den Slavia vyzve Hradec Králové v jeho mladoboleslavském azylu. Už v sobotu Plzeň vykročí za obhajobou mistrovského titulu v Teplicích.

Sparťané nezvládli začátek sezony pod novým dánským koučem Brianem Priskem a s Vikingem po úvodní domácí bezbrankové remíze ve čtvrtek v Norsku prohráli 1:2 gólem z nastaveného času. V evropských pohárech tím pro tuto sezonu skončili.

"Přijímám za to zodpovědnost, jsem hlavní trenér. Připravím hráče na Liberec, což bude další složitý zápas. Pro nás je každé utkání těžké, protože nás chtějí všichni porazit. Musíme přijmout tlak a táhnout za jeden provaz," řekl Priske novinářům.

Slávisté naopak v odvetě 2. předkola EKL v Edenu rozstříleli outsidera St Joseph's 7:0 a zaznamenali své nejvyšší pohárové vítězství. Pražany, kteří už v Gibraltaru vyhráli 4:0, v další fázi kvalifikace čeká Panathinaikos Atény.

Před tím vstoupí do ligy proti Hradci Králové, s kterým vicemistrovský celek v posledním vzájemném duelu nečekaně klopýtl a v nadstavbě mu v Mladé Boleslavi podlehl 3:4. "Hradec bude sázet na to samé, co mu v utkání přineslo úspěch. My tam udělali hrubé chyby do defenzivy, soupeře jsme pustili do vedení, navíc jsme neproměnili hrozně moc šancí. Doplatili jsme na špatný vstup do utkání, celkově ten výkon nebyl dobrý. Musíme se z toho poučit a nepustit Hradec do podobných situací znovu," upozornil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Plzeňští šampioni v úterý deklasovali HJK Helsinky 5:0 a v součtu s venkovní výhrou 2:1 hladce postoupili do 3. předkola Ligy mistrů. To svěřenci trenéra Michala Bílka rozehrají v úterý na hřišti moldavského Tiraspolu. Generálku Viktoria absolvuje v Teplicích, které čtyřikrát za sebou porazila bez inkasované branky a poslední tři duely vyhrála 1:0.

"Jsme jednoznačně rádi, že jsme dvojzápas s Helsinkami zvládli. Ale v žádném případě nějak nepreferujeme jednu soutěž před druhou. Chceme zahájit ligu dobře. Už jsme o tom mluvili s hráči, že liga a evropské poháry jsou pro nás na stejné čáře. Neříkám, že v Teplicích neuděláme nějaké změny. Může se to stát, uvidíme, jaký bude zdravotní stav hráčů. Ale start ligy je pro nás velmi důležitý," uvedl Bílek.

Nováček z Brna hostí Slovácko. Mužstvo z Uherského Hradiště ve čtvrtek rozehraje 3. předkolo Evropské ligy v Istanbulu proti Fenerbahce. "Nám půjde nejen o dobrý vstup do ligy, ale i o přípravu na první pohárový zápas. My ale máme cíle nastaveny tak, že chceme každý zápas vyhrát a také v Brně pro to uděláme maximum," řekl trenér Slovácka Martin Svědík.

Ostrava při obnovené ligové premiéře kouče Pavla Vrby doma vyzve Olomouc. Hanáci neporazili Baník v posledních osmi ligových soubojích. Mladá Boleslav se v dalším sobotním duelu představí ve Zlíně, který v minulém ročníku nejvyšší soutěže dvakrát zdolala o gól.

Pardubice v domácím azylu v pražském Ďolíčku změří síly s Českými Budějovicemi. Na lavičce Jihočechů čeká soutěžní debut trenéra Jozefa Webera. Jeho předchůdce David Horejš rovněž v neděli poprvé v lize povede fotbalisty Jablonce doma proti Bohemians 1905.