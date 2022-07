Nováček z Brna remizoval v úvodním kole ligy se Slováckem 2:2

Brno - Fotbalisté Brna při návratu do nejvyšší soutěže v úvodním kole první ligy překvapivě remizovali s favorizovaným Slováckem 2:2. Zbrojovka dvakrát vedla po gólech Michala Ševčíka a Jakuba Přichystala, úřadující vítěz domácího poháru ale pokaždé vyrovnal. Ve 30. minutě se prosadil Daniel Holzer a v 71. minutě Michal Trávník. Brňané doma v lize nad Slováckem poprvé po čtyřech zápasech nezvítězili.

Domácí nastoupili v základu s dvěma letními posilami Faltou a Granečným, zkušení Matejov s Divíškem zůstali na lavičce. Trenér Slovácka Svědík překvapil nasazením univerzála Kalabišky na hrot tříčlenného útoku.

Úvodní minuty patřily čtvrtému týmu minulé ligové sezony. Slovácko, pro které byl zápas generálkou na čtvrteční úvodní duel 3. předkola Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul, diktovalo tempo hry a dostávalo se do zakončení. Ve dvou šancí ovšem Havlík selhal a netrefil prostor mezi tyčemi.

Zbrojovka se pomalu osmělovala. Ve 13. minutě Hofmann stihl na poslední chvíli zastavit slibnou akci domácích, o sedm později už ale nováček slavil první gól po návratu mezi elitu. Po centru Granečného uvolnil Řezníček Ševčíka a mládežnický reprezentant prostřelil Ngyuena. V nejvyšší soutěži skóroval poprvé.

Hosté se vyrovnání dočkali po půlhodině hry, kdy Havlíkův centr zleva vyrazil Berkovec jen před sebe a Holzer pohotově doklepl míč do sítě. Brno si však vzalo vedení ihned zpět. U brankové čáry přehrál Daníčka důrazný Řezníček a jeho měkký centr poslal do sítě Přichystal.

Brňané byli favorizovanému soupeři více než vyrovnaným soupeřem a potvrzovali to i v úvodu druhého poločasu. Ve 47. minutě tvrdě vypálil Hladík a Nguyen měl s jeho střelou plné ruce práce. Domácím se dařily i brejky, jimiž Zbrojovka eliminovala územní převahu Slovácka. Po jednom z nich se opět dostal do zakončení Hladík a v poslední chvíli zasáhl bránící Daníček.

Slovácko svůj tlak stupňovalo a v 71. minutě se dočkalo vyrovnání. Kalabiška našel v šestnáctce volného Trávníka, jehož střela s pomocí tyče zapadla kousek za čáru do sítě. Závěr se odehrál v režii hostujícího celku, ale nováček už cenný bod v úvodu ligy ubránil.

Hlasy po utkání:

Richard Dostálek (trenér Brna): "Získali jsme bod, i když jsme dvakrát vedli, ale zklamaný z toho nejsem. Hráči zápas odbojovali a na vlastní kůži poznali, že hrají jinou soutěž než v uplynulé sezoně. Za nasazení a bojovnost je musím pochválit. Během zápasu měla obě mužstva dost příležitostí, jak to převážit na svoji stranu. Nám hodně pomohl vedoucí gól, z týmu spadla nervozita před plným hledištěm. Výborně nám při gólech pracovali středoví hráči. Trošku smůly jsme měli při inkasovaných gólech, hlavně při druhém. Musím ale zdůraznit, že jsme hráli proti výborně připravenému soupeři, který byl neskutečně silný na míči."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Bod na začátku soutěže se počítá, ale spokojen nejsem. Měli jsme si počínat líp a hlavně jinak. Vzhledem k Evropské lize v Istanbulu mi zápas moc neukázal, tam to bude úplně o něčem jiném. Dnes jsme do zápasu dobře vstoupili, nastoupili jsme se třemi momentálně nejlepšími útočníky. Získávali jsme tlak, bohužel jsme nedali šanci Havlíkem. Inkasovali jsme po nedůslednostech v defenzivě, taková okénka si nesmíme dovolit. Měli jsme pak více ze hry, více šancí, ale museli jsme dotahovat. Na zvrat jsme neměli, nebyli jsme přesní a terén už ztrácel kvalitu. To vše vedlo k remíze, bod je pro mě málo."

Zbrojovka Brno - 1. FC Slovácko 2:2 (2:1)

Branky: 21. Ševčík, 32. Přichystal - 30. Holzer, 71. Trávník. Rozhodčí: Radina - Kubr, Leška - Berka (video). ŽK: Falta, Granečný - Daníček, Hofmann. Diváci: 8024.

Brno: Berkovec - Hrabina, Endl, Šural, Granečný - Texl, Ševčík (68. Blecha) - Hladík (89. Divíšek), Falta (89. Jambor), Přichystal (72. Alli) - Řezníček (68. Fousek). Trenér: Dostálek.

Slovácko: Nguyen - Hofmann, Daníček, Kadlec - Reinberk (46. Tomič), Trávník (79. Kohút), Havlík, Duskí (69. Šašinka) - Petržela (89. Brandner), Kalabiška, Holzer (79. Sinjavskij). Trenér: Svědík.