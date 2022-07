Plzeň vydřela v Teplicích remízu 2:2, v nastavení přestála penaltu

Teplice - Fotbalisté Plzně v prvním kole nové ligové sezony jen remizovali v Teplicích 2:2. Obhájci titulu v generálce na úterní úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů proti Tiraspolu ještě v 57. minutě po dvou gólech domácího debutanta v nejvyšší soutěži Jakuba Urbance prohrávali 0:2, ale poté snížil Jan Kliment a v 71. minutě srovnal střídající Jhon Mosquera.

V osmé minutě nastavení mohl zkompletovat hattrick Urbanec, z penalty ho ale vychytal gólman Jindřich Staněk. Těsně předtím byl vyloučen kapitán Viktorie Lukáš Hejda. Západočeši v lize od porážky vloni v říjnu na Slavii neprohráli už 23. utkání po sobě a vytvořili nový klubový rekord. Tepličtí, kteří se v minulé sezoně zachránili mezi elitou až díky úspěšné baráži, nezvítězili nad Viktorií v osmém soutěžním duelu za sebou.

Plzeňský kouč Bílek udělal oproti úterní vítězné odvetě 2. předkola Ligy mistrů proti Helsinkám (5:0) čtyři změny v základní sestavě. Oba trenéři dali na hrotu útoku šanci letním posilám. Zatímco Kliment nastoupil za Viktorii poprvé v soutěžním utkání od začátku, na teplické straně si Senegalec Gning odbyl ligový debut. Totéž platilo i pro další dva domácí hráče Urbance a Křišťana.

Teplice vstoupily do zápasu aktivněji a v 22. minutě otevřely skóre. Gning se uvolnil ve středu hřiště přes dva bránící hráče, přes Trubače a Jukla se dostal míč až na levou stranu k Urbancovi a třicetiletý debutant v nejvyšší soutěži zakončil akci na jeden dotyk překvapivou střelou na přední tyč. Staněk si na míč sáhl, vytěsnit ho ale nedokázal. Severočeši dali Plzni gól po pěti vzájemných soutěžních duelech a 538 minutách.

Západočeši byli zpočátku nebezpeční jen po rohových kopech a tak trenér Bílek do druhého poločasu posílil ofenzivu druhým útočníkem Chorým a Mosquerou. Nejpevnější obraně minulé ligové sezony naopak dělal velké problémy nejlepší hráč úvodního dějství Gning. Třiadvacetiletý Senegalec, jenž strávil poslední sezonu v druholigové Vlašimi, vybojoval ve 47. minutě ve vápně míč pro Urbance, který sám před Staňkem nezaváhal. Viktoria inkasovala dva góly v jednom soutěžním utkání po 16 zápasech.

Favorit se pak přece jen dočkal branky po rohu v 58. minutě, kdy si našel míč na zadní tyči Kliment a hlavou zaznamenal druhou soutěžní trefu v plzeňském dresu. Obhájci titulu se hnali za vyrovnáním a v rychlém sledu si vytvořili řadu příležitostí. Kopice dvakrát vychytal skvělými zákroky Grigar a Chorý dvakrát ve vyložené šanci v pádu poslal míč těsně vedle.

Plzeňský tlak vyvrcholil v 71. minutě, kdy po dalším rohu trefil Hejda hlavou tyč a Mosquera zblízka dorazil míč do sítě. Zbytek utkání přinesl otevřený fotbal z obou stran a nakonec i velké drama v nastaveném čase.

Hejda stáhl na hranici pokutového území unikajícího Kodada a sudí Machálek nařídil penaltu, navíc plzeňského kapitána vyloučil. Po konzultaci s videorozhodčím a přezkoumání situace pokutový kop potvrdil. Urbanec mohl zkompletovat hattrick, ale z penalty neuspěl, Staněk střelu po pravé ruce vystihl.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Byli jsme blízko velkému výsledku, ale nakonec jsme byli i kousek od porážky. Zápas měl všechno, góly, šance, napětí, emoce, kombinace. Využili jsme slabšího začátku Plzně, 2:0 jsme vedli zaslouženě. Oni pak prostřídali, zjednodušili a zrychlili hru a zároveň ukázali i velkou kvalitu. Nakonec jsme měli i štěstí, že to Plzeň neotočila. Bod bereme, i když jsme nedali penaltu. Urbanec si věřil, nedal, ale i tak si bude první ligový zápas dlouho pamatovat. Je to pracant a bojovník, takové hráče tu chceme. Po nevydařené generálce jsme si celý týden všude četli, jak jsme hrozní a špatní, nikdo s námi moc nepočítal. Jsem rád, že jsme všem ukázali, že tu nějakou práci děláme a že se s námi musí počítat. I když hodnotit ligu po jednom zápase nechci, důležitější utkání pro nás teprve přijdou."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Pro diváky to byl zajímavý zápas, utkání se asi líbilo. Domácí hráli velmi dobře první půli, my druhou, byla k vidění spousta brankových příležitostí. Škoda úvodu druhé půle, kdy jsme dostali druhou branku. Od téhle chvíle jsme hráli velmi dobře, vytvořili jsme si obrovský tlak, spoustu šancí a vyrovnali jsme. Staněk pak chytil penaltu a nakonec jsme měli v posledních sekundách ještě další stoprocentní šanci. Na můj vkus jsme měli příliš okének v obraně. Na defenzivě si přitom zakládáme, minulou sezonu jsme inkasovali suverénně nejméně branek v lize. Je to pro nás varování do dalších utkání. Poučení je takové, že pokud chceme být úspěšní, musíme hrát po celý zápas stejně jako ve druhé půli. Aktivita, důraz, balony do pokutového území a vytváření nebezpečných situací."

FK Teplice - Viktoria Plzeň 2:2 (1:0)

Branka: 22. a 47. Urbanec - 58. Kliment, 71. Mosquera. Rozhodčí: Machálek - Caletka, Antoníček - Šimáček (video). ŽK: Dramé, Trubač, Grigar - Hejda, Kliment. ČK: 90.+7 Hejda. Diváci: 6403.

Teplice: Grigar - Dramé, Kučera, Vondrášek - Mareček, Jukl - Hyčka, Křišťan (62. Žák), Trubač (86. Kodad), Urbanec - Gning (69. Knapík). Trenér: Jarošík.

Plzeň: Staněk - Holík (46. Mosquera), Kaša, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic (80. Cadu), Sýkora, Pilař (46. Chorý) - Kliment (80. Dedič). Trenér: Bílek.