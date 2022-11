Sparta chce v repríze finále potvrdil zlepšení a poprvé v sezoně zdolat Třinec

Praha - Hokejisté Sparty budou v úterním 24. kole extraligy v repríze dubnového finále play off usilovat o premiérovou výhru nad mistrovským Třincem v sezoně. O další zápis do novodobé historie soutěže se pokusí Pardubice, které v neděli třináctou výhrou v řadě vytvořily klubový rekord a pokud porazí i Liberec, překonají sérii Třince ze sezony 2014/15.

Sparta se s Oceláři v této sezoně utkala již dvakrát a ve Slezsku vždy prohrála. Aktuálně ale Pražané hájí pod vedením staronového kouče Miloslava Hořavy sérii tří výher a chtějí pokračovat v cestě vzhůru tabulkou, v níž jsou osmí.

"Máme za sebou špatnou sérii zápasů, ale v poslední době šly výkony nahoru a jsou stále lepší a lepší. Potřebujeme nastartovat nějakou šňůru a udržet se nahoře. Čekají nás samé těžké zápasy. Každý bod je důležitý, musíme být připravení a makat dál na to sto procent," řekl švédský útočník Gustaf Thorell.

Oceláře v Praze čeká třetí ze série čtyř utkání na kluzištích soupeřů. V neděli v Plzni vyšli poprvé v sezoně venku bodově naprázdno. "Bohužel máme problémy s proměňováním šancí, v posledních zápasech nám hraje jen přesilová hra a góly dávají stejní hráči. Potřebovali bychom, aby se do produktivity zapojili také ostatní," podotkl trenér Zdeněk Moták.

Vedoucí Dynamo v neděli otočilo zápas s Brnem a vytvořilo klubový rekord. Proti Liberci se bude snažit o 14. výhru v řadě a další zápis do historie.

"Je to krásná série a uvidíme, kam až se nám ji podaří natáhnout. Snažíme se ale nemyslet dopředu. Na začátku jsme neplánovali, že budeme jen vyhrávat, ale hezky se to sešlo. Pár zápasů šlo přes prodloužení, takže jsme měli i štěstí. Každopádně jsme za takovou šňůru rádi," řekl útočník Robert Říčka.

Naopak Liberečtí mají k pohodě daleko, prohráli čtyři z pěti posledních utkání a v neděli neuspěli ani na ledě do té doby posledních Českých Budějovic. "Po reprezentační přestávce jsme odehráli dvě špatná utkání proti Třinci a Olomouci. Od utkání s Kometou je to systémově učesané, ale nedáváme góly v momentech, kdy bychom měli," řekl trenér Patrik Augusta serveru iSport.cz. Severočeši v Pardubicích odehrají pátý ze šesti zápasů na kluzištích soupeřů v řadě.

Liberec po porážkách klesl na 11. místo tabulky a na trojici za sebou - Litvínov, České Budějovice a Kladno - má k dobru jen tři body. Všechny týmy s 25 body nyní hrají doma. Poslední Kladno přivítá druhé Vítkovice, České Budějovice se utkají s Karlovými Vary a Litvínov nastoupí proti Plzni.

Rytíři v neděli prohráli na ledě Sparty a nenavázali na předešlé dvě výhry. Teď hrají čtyřikrát za sebou doma a chtějí opět bodovat. "Pro nás to je ohromně důležitá série. Nemůžeme si to úplně moc brát do hlavy, abychom tím nebyli svázaní, ale každopádně bychom v té sérii potřebovali udělat co nejvíc bodů," řekl útočník Martin Procházka.

Motor po sérii tří porážek přehrál Liberec a teď jej čekají souboje s dvanáctou Energií a Kladnem. Jihočeši věří, že uspějí a posunou se v tabulce výše. "Všichni vidí, jak na tom jsme. Potřebujeme každý bod a doma to musíme sbírat za každou cenu," uvedl obránce Jan Štencel.

Litvínov v neděli ztratil dobře rozehraný zápas v Mladé Boleslavi, kde mu k bodovému zisku nestačilo ani třígólové vedení. Zatímco venku je Verva neškodná, doma se jí vcelku daří. Severočeši na Stadionu Ivana Hlinky bodovali šestkrát za sebou. "Musíme hrát dál, poslední porážka nás nesmí poznamenat. V úterý do toho šlápneme a věřím, že doma urveme tři body," řekl útočník Šimon Stránský.

Kometa Brno se bude proti Olomouci snažit zastavit sérii čtyř porážek. Speciální náboj bude mít zápas pro útočníka Karla Pláška, který loni z Brna odešel do zámoří. Po listopadovém návratu do extraligy ale zamířil do Olomouce.

Podobně jako Brno je na tom i Hradec Králové. Východočechům se sice daří v Lize mistrů, v extralize ale prohráli třikrát za sebou a vstřelili při tom jen dva góly. Zastavit propad v tabulce se budou snažit proti Mladé Boleslavi.

Úterý 29. listopadu - 24. kolo:

17:10 Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera (vzájemný zápas v této sezoně: 0:2; ČT sport),

17:30 HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň (3:4), HC Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary (3:4),

18:00 Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav (2:0), HC Kometa Brno - HC Olomouc (3:2), HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec (1:0 v prodl.),

18:30 HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec (2:4, 1:2).

Tabulka:

1. Pardubice 23 13 6 3 1 78:45 54 2. Vítkovice 23 13 2 5 3 78:58 48 3. Olomouc 23 12 3 0 8 61:47 42 4. Třinec 22 10 2 4 6 64:46 38 5. Brno 22 9 4 1 8 61:62 36 6. Mladá Boleslav 22 7 4 4 7 50:50 33 7. Plzeň 23 7 3 5 8 63:64 32 8. Sparta Praha 23 7 4 1 11 60:62 30 9. Hradec Králové 22 8 2 1 11 53:61 29 10. Karlovy Vary 23 7 3 2 11 59:79 29 11. Liberec 22 4 5 6 7 62:63 28 12. Litvínov 23 6 1 5 11 62:72 25 13. České Budějovice 22 6 2 3 11 52:65 25 14. Kladno 23 5 3 4 11 49:78 25 Statistické údaje před úterními zápasy 23. kola hokejové Tipsport extraligy: Rytíři Kladno (14.) - HC Vítkovice Ridera (2.). Začátek zápasu: 17:10 (ČT sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 0:2. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 23 zápasů/17 bodů (5 branek + 12 asistencí) - Dominik Lakatoš 23/26 (13+13). Statistiky brankářů: Landon Bow průměr 3,14 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,24 procenta, Adam Brízgala 3,49 a 91,20 - Aleš Stezka 2,26, 92,14 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,52 a 91,30. Zajímavosti: - Kladno po sérii tří zápasů s bodovým ziskem, z nichž dva vyhrálo, podlehlo v neděli na ledě Sparty 1:5. - Rytíři doma bodovali v pěti z posledních šesti zápasů a z toho čtyřikrát vyhráli. - Vítkovice jedenáctkrát za sebou bodovaly a jen třikrát z toho prohrály. - Ostravané se venku představí po sérii pěti domácích vystoupení poprvé od 2. listopadu, kdy vyhráli v Třinci 2:1 po samostatných nájezdech. Mimo svůj led bodovali v pěti z uplynulých šesti duelů a třikrát z toho vyhráli. - Vítkovice vyhrály pět z posledních šesti vzájemných zápasů. - Slovenský obránce Juraj Mikuš z Vítkovic oslaví ve středu 34. narozeniny. HC Verva Litvínov (12.) - HC Škoda Plzeň (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4. Nejproduktivnější hráči: Giorgio Estephan 21/20 (7+13) - Petr Kodýtek 23/21 (8+13). Statistiky brankářů: Denis Godla 3,31 a 90,21, Šimon Zajíček 3,20 a 90,77 - Dominik Pavlát 2,33, 91,82 a jednou udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 3,72, 91,69 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Litvínov prohrál dvakrát za sebou a vyhrál jediný z posledních čtyř zápasů. - Verva doma bodovala šestkrát v řadě a čtyřikrát z toho vyhrála. - Plzeň bodovala v šesti z posledních sedmi utkání a čtyřikrát z toho vyhrála. V posledních dvou duelech brala plný počet bodů. - Škoda venku vyhrála dvě z uplynulých tří utkání. - Plzeň bodovala v šesti z posledních sedmi vzájemných utkání a pětkrát z toho vyhrála. - Obránce Patrik Demel z Litvínova dnes slaví 27. narozeniny. HC Motor České Budějovice (13.) - HC Energie Karlovy Vary (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 22/20 (5+15) - Tomáš Rachůnek 23/19 (5+14). Statistiky brankářů: Jan Strmeň 2,52, 91,64 a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 3,01, 89,66 a jednou udržel čisté konto - Vladislav Habal 2,63 a 90,59, Štěpán Lukeš 3,33, 89,51 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - České Budějovice po sérii tří proher bez bodového zisku v neděli zabraly a porazily doma Liberec 4:1. - Motor na vlastním ledě vyhrál pět z uplynulých šesti duelů. - Karlovy Vary dvakrát za sebou nebodovaly a prohrály sedm z posledních devíti duelů. - Energie venku třikrát za sebou prohrála a nezískala ani bod. - České Budějovice vyhrály čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů. - Slovenský útočník Dávid Gríger z Karlových Varů dnes slaví 28. narozeniny. Mountfield Hradec Králové (9.) - BK Mladá Boleslav (6.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:0. Nejproduktivnější hráči: Jakub Lev 22/19 (6+13) - Pavel Kousal 21/20 (9+11). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho 2,13, 91,26 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 3,08 a 87,84 - Gašper Krošelj 1,66 a 93,36, Filip Novotný 2,21, 91,28 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hradec Králové třikrát za sebou prohrál a nezískal ani bod. - Mountfield doma po sérii tří vítězství naposledy podlehl Plzni 1:4. - Mladá Boleslav čtyřikrát za sebou bodovala a z toho třikrát vyhrála. - Bruslařský klub venku třikrát za sebou bodoval a dvakrát z toho zvítězil. - Mladá Boleslav, která v březnu vyřadila Hradec Králové ve čtvrtfinále po výhře 4:1 na zápasy, po sérii čtyř výher ve vzájemných zápasech v prvním souboji v sezoně prohrála doma 0:2. HC Kometa Brno (5.) - HC Olomouc (3.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:0. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 22/24 (4+20) - Jan Káňa 23/19 (9+10). Statistiky brankářů: Dominik Furch 2,42, 92,55 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,79, 92,12 a jednou udržel čisté konto - Jan Lukáš 1,59, 94,79 a třikrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,02, 93,14 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 3,24 a 87,18. Zajímavosti: - Kometa čtyřikrát za sebou prohrála a získala jediný bod. - Brňané doma po sérii šesti výher dvakrát za sebou nebodovali. - Olomouc vyhrála tři z posledních čtyř zápasů. - Hanáci venku zvítězili v jediném z uplynulých pěti duelů. - Kometa vyhrála tři z posledních pěti vzájemných soubojů. HC Dynamo Pardubice (1.) - Bílí Tygři Liberec (11.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:0 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Radil 23/26 (9+17) - Uvis Janis Balinskis 22/16 (7+9). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 1,57, 94,05 a dvakrát udržel čisté konto, Roman Will 2,01, 93,00 a dvakrát udržel čisté konto - Petr Kváča 2,53 a 91,16, Jakub Neužil 1,98, 95,94 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45. Zajímavosti: - Pardubice díky 13. výhře za sebou vyrovnali rekord v základní části samostatné české extraligy, který stanovil Třinec v sezoně 2014/15. Ještě ve federální lize předvedly delší šňůru s 25 vítězstvími LTC Praha v letech 1943 až 1949 a Kometa Brno s 16 výhrami (1963/64). Dynamo může vyrovnat také výkon Liberce, který v součtu základní části a play off v ročníku 2015/16 vyhrál 14 utkání v řadě. - Dynamo bodovalo třináctkrát za sebou. Naposledy vyšlo naprázdno 9. října, kdy prohrálo doma s Karlovými Vary 2:4. - Pardubice doma vyhrály šestkrát za sebou a ztratily jen dva body. - Liberec dvakrát za sebou nebodoval a vyhrál jediné z posledních pěti utkání. - Bílí Tygři sehrají pátý ze série šesti utkání venku, kde prohráli tři z uplynulých čtyř utkání. - Pardubice bodovaly ve čtyřech z posledních pěti vzájemných zápasů a z toho třikrát vyhrály. - Útočník Adam Dlouhý z Liberce v úterý oslaví 28. narozeniny. HC Sparta Praha (8.) - HC Oceláři Třinec (4.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Roman Horák 23/17 (7+10) - Martin Růžička 22/25 (12+13). Statistiky brankářů: Jakub Kovář 2,68, 90,14 a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,29 a 90,77 - Marek Mazanec 1,75, 93,21 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,58 a 89,76. Zajímavosti: - Sparta po sérii šesti porážek vyhrála všechny tři zápasy pod staronovým trenérem Miloslavem Hořavou, kterého po prvním duelu doplnil i Švéd Hans Wallson. - Pražany čeká třetí ze série čtyř domácích zápasů. - Třinec prohrál dva z posledních tří zápasů a získal z nich jen dva body. - Oceláři v neděli podlehli Plzni 1:2 a v devátém utkání venku v sezoně poprvé nebodovali a potřetí prohráli. - Třinec, který v dubnu porazil Spartu ve finále 4:2 na zápasy, vyhrál ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou. - Slovenský útočník Marko Daňo z Třince ve středu oslaví 28. narozeniny.