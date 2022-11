Liberec vyhrál v Pardubicích, Dynamu skončila rekordní vítězná série

Pardubice - Hokejisté Liberce vyhráli ve 24. kole extraligy v Pardubicích 3:1 a ukončili soupeřovu dlouhou vítěznou sérii, která trvala třináct zápasů a vyrovnala rekord základní části samostatné české soutěže. Bílí Tygři se radovali po dvou porážkách za sebou. Dynamo sice vedlo, ale obrat dovršili ve třetí třetině Adam Najman a Martin Faško-Rudáš.

Hosté z Liberce, do jejichž sestavy se vrátil útočník Tomáš Filippi, se radovali z gólu už ve 3. minutě, jenže předčasně. Puk za Willem skončil po zásahu libereckého hráče vysokou holí, což potvrdil videorozhodčí. Vzápětí mohl skórovat domácí Adam Musil, ale Kváča jeho střelu kryl. Liberecký brankář byl připravený i při Paulovičově pokusu zpoza branky, hosté pozorně bránili.

Nulu na průběžném stavu zrušila až pardubická kombinace v úvodu druhé třetiny. Ukázkovou souhru prvního útoku Dynama zakončil po Zohornově přihrávce Radil. Severočeši pak měli k dispozici dvě přesilové hry, ale několik slibných možností do gólového konce nedotáhli. Až při hře pět na pět se přes dva domácí obránce prodral Rychlovský a z úhlu se trefil přesně.

Bílí Tygři se na ledě lídra dostali do vedení, když v 45. minutě využili protiútok, v němž Najman v nájezdu proti Willovi nezaváhal. Ještě lepší stav hostům zajistil o pět minut později Faško-Rudáš, k němuž se odrazil puk po Flynnově střele.

Domácí mohli reagovat v početní výhodě, ale jejich střely soupeř blokoval a další zákroky předvedl Kváča. Pardubičtí začali hrát necelé tři minuty před koncem bez brankáře, ale podobný závěr jako v neděli proti Brnu se Východočechům nepovedlo zopakovat.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Liberec podal kvalitní výkon, byla tam obětavost a nasazení. Nám trochu chyběla lehkost, asi jsme měli v hlavě to, o co jsme hráli. Co se nám v minulém utkání dařilo, tak nyní šlo proti nám. Kluci se snažili a dřeli, ale bohužel to nešlo. Chci hráčům poděkovat za parádní sérii, kterou udělali. Sezona se zatím pro nás vyvíjí skvěle. Že se to nyní nepovedlo, to je sport. Odpočineme si a půjdeme dál."

Patrik Augusta (Liberec): "Gratuluji hráčům do kabiny k výbornému zápasu. S mužstvem, které jsme tady měli, jsme podali výkon na hranici možností. Podpořil nás i výborný gólman, hráli jsme obětavě. Jak se utkání posouvalo, tak se nám dařilo uhrávat souboje a blokovat střely. Místy až heroicky jsme to proti silnému soupeři ubránili. Vážím si této výhry. Na druhou stranu to nic neznamená, musíme pracovat dál."

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 23. Radil (T. Zohorna, R. Kousal) - 34. Rychlovský (Melancon, Balinskis), 45. A. Najman (Bulíř, Ordoš), 50. Faško-Rudáš (Flynn, Kolmann). Rozhodčí: Mrkva, Cabák - Lučan, Kis. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 8250.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Bučko, Vála - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Cienciala, A. Musil, Říčka - Matýs, Poulíček, Paulovič - Koffer, Rákos, Rouha. Trenér: R. Rulík.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, J. Dvořák, Kolmann, Aubrecht - Ordoš, Filippi, Birner - Frolík, Bulíř, A. Najman - Faško-Rudáš, J. Šír, Flynn - Rychlovský, A. Dlouhý, Vojtěch Jiruš. Trenér: P. Augusta.