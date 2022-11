Hokejisté Plzně vyhráli v Litvínově a potřetí za sebou naplno bodovali

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Plzně vyhráli v zápase 24. kola extraligy na ledě Litvínova 4:2 a potřetí za sebou naplno bodovali. Severočeši si naopak připsali třetí porážku po sobě a doma vyšli bodově naprázdno po šesti utkáních. Gólem a asistencí se na druhé výhře Plzně nad Vervou v sezoně podíleli útočníci Kryštof Hrabík a Jan Schleiss. Domácím nepomohly ani dvě branky obránce Janise Jakse.

Verva zřejmě i s ohledem na nevydařený závěr nedělního zápasu v Mladé Boleslavi začala opatrně a úvod utkání tak patřil Plzni. Domácí se poprvé v útočném pásmu osmělili až v 6. minutě, prosadit se však nedokázali.

V polovině první třetiny Západočeši nevyužili přesilovou hru, vzápětí ale udeřili v oslabení. Godlova zaváhání při rozehrávce za brankou využil Hrabík a otevřel skóre. Severočeši ale ještě v pokračující výhodě vyrovnali. Sekundu před Bittenovým návratem na led prostřelil Svobodu v plzeňské brance Jaks.

Hosté se ještě v úvodní dvacetiminutovce dostali zpět do vedení. Hrabíkova důrazu v napadání využil kapitán Schleiss a gólem oslavil dnes zveřejněný podpis nové smlouvy. Při Berkově vyloučení se navíc po Malátově akci prosadil i Rekonen a Škoda šla do kabin s vedením 3:1.

Místo Godly se následně do litvínovské branky postavil Zajíček, více práce měl ale jeho protějšek Svoboda. Hned v 21. minutě se do brejku dostal Abdul, trefil však jen tyč. Domácí následně přečkali oslabení a v přesilovce byl blízko snížení Estephan, opět ale jen orazítkoval brankovou konstrukci. V závěru druhé části poté neuspěl ve slibné příležitosti ani Stránský.

Také ve třetí třetině byli Litvínovští aktivnější a tlačili se do útoku. Svoboda ale chytal spolehlivě a podržel svůj tým i při vyloučení Houdka a Suchého. V 55. minutě se tři tisícovky diváků na Stadionu Ivana Hlinky dočkaly snížení, když se opět tvrdou střelou prosadil obránce Jaks. Tři minuty před koncem se domácí rozhodli odvolat brankáře, i přes tlak ale nakonec sami počtvrté inkasovali.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "Úmyslně jsme hráčům nepřipomínali závěr (nedělního) zápasu v Mladá Boleslavi a naopak jsme jim pozitivně říkali, že Plzeň po dvou výhrách, které dosáhla jen s jednou inkasovanou brankou, bojovala. Upozorňovali jsme je, že kdo bude více bojovat a mít větší srdce v zápase, ten si ho uhraje a vezme. Samozřejmě s dodržováním systému. To se v první třetině úplně minulo účinkem a první dvě branky, které jsme dostali, byly ostudné. Pak přišla velká snaha, dvě tyčky ve druhé třetině, tyčka ve třetí třetin, ale bohužel, když někdo v práci nepracuje osm hodin, jak má, tak zkrátka ta výplata v podobě bodů nikdy taková nemůže být."

Petr Kořínek (Plzeň): "Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře. Věděli jsme, že Litvínov je doma na menším kluzišti velmi dobrý. Podařilo se nám vstřelit branku a i když jsme inkasovali, tak jsme znovu odskočili, což bylo velmi důležité. Ve druhé třetině byla hra rozkouskovaná, přesilovky, oslabení. Ve třetí jsme se nechali zbytečně vyloučit, soupeře jsme pustili do tlaku a on toho využil. Snížil a konec byl hektický. Jsme strašně rádi, že jsme vítězství udrželi a získali tři body."

HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Jaks (Estephan), 54. Jaks (Abdul, M. Sukeľ) - 15. Hrabík (Suchý), 17. Schleiss (Kodýtek, Hrabík), 20. Rekonen (Malát, Suchý), 60. Holešinský (Schleiss, Zámorský). Rozhodčí: Kika, Pilný - Ondráček, Zíka. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 3011.

Litvínov: Godla (21. Zajíček) - Zile, Jaks, D. Zeman, Freibergs, Wesley, Demel, Šalda - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - Hlava, Gut, P. Straka - Havelka, Berka, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Kaňák, Piskáček, Zámorský, Baránek, Kvasnička, Houdek - Holešinský, Malát, Suchý - Hrabík, Kodýtek, Schleiss - Rekonen, Mertl, M. Lang - Adamec, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.