Krieger zařídil gólem v závěru výhru hokejistů Vítkovic v Kladně 3:2

Kladno - Hokejisté druhých Vítkovic vyhráli ve 24. kole extraligy na ledě posledního Kladna 3:2 a potřetí za sebou naplno bodovali. V čase 59:12 rozhodl v přesilové hře americký útočník Peter Krieger. Rytíři před nejnižší návštěvou této extraligové sezony 1552 diváků vyšli podruhé za sebou naprázdno.

Jako první zahrozil ve 3. minutě domácí Ondřej Bláha, jehož střelu z levého kruhu zneškodnil Stezka. Na druhé straně neměl po přečíslení po Lakatošově přihrávce přesnou mušku Fridrich. Hrálo se dlouho bez šancí a až v 11. minutě vyzkoušel kladenského brankáře Brízgalu Dej. Ostravané potom nic nevytěžili ze své převahy a naopak 93 sekund před koncem první třetiny inkasovali. Indrák našel mezi kruhy Brodeckého, který zamířil přesně k levé tyči.

V úvodu druhé části se nedostal po Plekancově střele k dorážce Procházka, vzápětí trefil Dotchin od modré čáry tyč a další možnost Rytířů měl Indrák. Ve 24. minutě hosté vyrovnali, po Mikušově přihrávce zakončil do odkryté branky Marosz.

V čase 27:41 vrátil Kladnu vedení obránce Babka, který na pravém kruhu dostal prostor k zakončení a trefil se k bližší tyči. V polovině utkání hosté opět smazali ztrátu, když Raskobovu ránu tečoval před Brízgalou Chlán. Rytíři se ubránili při Dotchinově trestu, potom si kladenský gólman poradil s Kochovou střelou.

V úvodu třetí třetiny se Ostravané snažili pojistit náskok. Rytíři dostali možnost hrát přesilovou hru po Raskobově faulu, ale do šance se nedostali. Domácí pak nevyužili ani dlouhou početní výhodu po špatném střídání Vítkovic a Gewieseho vyhození puku na trestnou lavici, při které hráli i 14 sekund v pěti proti třem.

Po Procházkově zákroku u mantinelu na Kriegera dostali hosté v závěru přesilovku a právě americký útočník ji využil. Dostal se před Brízgalu a překonal ho bekhendem. Kladno mělo ještě po Mikušově trestu na 29 sekund početní výhodu umocněnou power play, ale Stezka kryl šanci Brodeckého.

Hlasy trenérů po utkání:

Otakar Vejvoda (Kladno): "Po první třetině jsme sice vedli, ale nebyli jsme spokojení s výkonem. Ve druhé jsme začali dobře a měli jsme tam zase my několik šancí, kdy jsme mohli zvýšit na 2:0. Pak se zápas dostal do třetí třetiny, kde byla nějaká vyloučení. My jsme tam neměli nějaké velké šance a dostali jsme v poslední minutě gól."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Bylo těžké a vyrovnané utkání. Přijeli jsme s jasnou taktikou uhrát první třetinu na 0:0. Myslím si, že jsme tam měli daleko více jasných šancí a přečíslení dva na jednoho. Tam si myslím, že jsme měli udeřit a jít možná i do dvougólového vedení. Paradoxně jsme ještě dostali gól na 0:1. Museli jsme to trošku otevřít. Vstup do druhé třetiny nebyl moc dobrý, tam nás podržel Stezka. Nakonec se nám ji podařilo vyhrát. Ve třetí třetině musím smeknout před kluky, co dokázali ubránit. Mohli jsme si za to trošku sami - špatné prostřídání a vyhozený kotouč. Byly to takové smolné okamžiky. Ale obětavostí hráčů v oslabení jsme to zvládli. Závěrečnou přesilovku jsme využili ve svůj prospěch. Je to pro nás hrozně cenné vítězství venku."

Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Brodecki (Indrák, Klepiš), 28. Babka (Cibulskis, Plekanec) - 24. Marosz (Mikuš), 31. Chlán (Raskob, Lakatoš), 60. Krieger (Roberts Bukarts, Lakatoš). Rozhodčí: Pražák, Sýkora - J. Svoboda, Gerát. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 1552.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Babka, Cibulskis - Kubík, Plekanec, M. Procházka - Indrák, Klepiš, Brodecki - Pytlík, Zikmund, Melka - O. Bláha, Filip, Michnáč - M. Beran. Trenér: O. Vejvoda ml.

Vítkovice: Stezka - Raskob, Koch, Grman, Mikuš, Gewiese, J. Stehlík - Lakatoš, Chlán, Fridrich - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - M. Kalus, Lindberg, Dej - Bernovský, Marosz, L. Krenželok. Trenér: Holaň.