Plzeň se pokusí proti Českým Budějovicím stáhnout náskok Slavie

Statistické údaje před zápasy 19. kola první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň (2.) - Dynamo České Budějovice (13.)

Výkop: neděle 12. února, 15:00.

Rozhodčí: Petřík - Hájek, Slavíček - Hocek (video).

Bilance: 37 16-16-5 64:33.

Poslední zápas: 1:0.

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Staněk - M. Havel, Pernica, Hejda, Jemelka - Bucha, Ndiaye - Kopic, Vlkanova, Mosquera - Chorý.

Č. Budějovice: Janáček - Broukal, L. Havel, Králik - Čolič, Hellebrand, Čavoš, Hora, Skovajsa - Škoda, Potočný.

Absence: Kalvach, Tijani (oba zranění), Kliment (rekonvalescence), Řezník, Sýkora (oba nejistý start) - Adediran (trest za ČK).

Disciplinární ohrožení: Kalvach, Květ, Tijani - Čolič, Hora, Králik, Sladký, Sluka (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chorý (10) - Čmelík, L. Havel (oba 3).

Hlasy před utkáním:

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Může se stát, že výhra v Brně pro nás bude nějakým zlomem, který nám ukáže lepší směr než v zápase s Hradcem. Budějovice hrají v podstatě pořád stejně. Mají stálou osu hráčů, byť v poháru s Hradcem to prostřídali. Ten jediný zápas na jaře vyhráli. Uvidíme, pro jakou sestavu se jejich trenéři rozhodnou. My už doma určitě nechceme ztrácet body a musíme Budějovice porazit."

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Jedeme do Plzně s tím, že chceme předvést dobrý výkon a napravit nezdařený domácí zápas s Libercem. Určitě přijdou nějaké změny, připraveni jsou zase další hráči, kteří čekají na svoji šanci. Na zápas v Plzni se těšíme, nikdo od nás nebude nic čekat. Bude to o tom, abychom byli dobře nastaveni hlavami. Nervozita a strach vám svazují nohy."

Zajímavosti:

- Plzeň v lize s Č. Budějovicemi od října 2006 22x za sebou neprohrála a v poslední 4 vzájemných zápasech zvítězila (pokaždé o gól)

- Plzeň doma v lize Č. Budějovice 7x po sobě porazila

- Plzeň minule zvítězila poprvé po 2 kolech

- Plzeň doma v lize prohrála 2 z posledních 3 zápasů a v sezoně tam získala jen 18 z celkových 42 bodů

- Plzeň má s 13 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy

- Č. Budějovice prohrály 5 z posledních 6 kol a v lize 3x po sobě nebodovaly (bez vstřelené branky)

- Č. Budějovice venku v lize 3x po sobě prohrály (bez vstřelené branky), ale v sezoně tam získaly 13 z celkových 18 bodů

Sigma Olomouc (5.) - FC Hradec Králové (6.)

Výkop: neděle 12. února, 15:00.

Rozhodčí: Všetečka - Pečenka, Líkař - Zelinka (video).

Bilance: 27 13-6-8 39:27.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Olomouc: Trefil - Pokorný, Beneš, Vraštil - Zifčák, Breite, Ventúra, Zmrzlý - Navrátil - Růsek, Chytil.

Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Leibl - Gabriel, Smrž, Rada, Kodeš, Novotný - Ryneš, Matěj Koubek.

Absence: Macík, Spáčil (oba rekonvalescence), Chvátal, Vaněček (oba nejistý start) - Kučera, Vašulín (oba zranění), Kubala, Ševčík (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Chytil, Matoušek, Zmrzlý - Harazim, Reichl, Ryneš, Smrž (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chytil - Kubala (oba 6).

Hlasy před utkáním:

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "Musíme k zápasu přistoupit se stejnou koncentrací jako k předchozím utkáním. Nesmíme podlehnout tomu, že Hradec je nějaký snazší soupeř, než bylo Slovácko se Spartou. Hradec má stejně bodů jako my, je houževnatý a nepříjemný, což dokázal výhrou v Plzni. Musíme to brát všechno velmi zodpovědně. Pokud by se nám podařilo vyhrát, vstup do jara bude hodnocen příznivě. Ale nechceme se dostávat pod nějaký tlak."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Olomouc dobře pracuje do defenzivy. Zajišťují se, mají to slušně poskládané a takticky vymyšlené. Nebezpečím nebude pouze útočník Chytil, i Růsek je ve výborné formě. Tihle dva jsou velkou ofenzivní silou. V Plzni i proti Bohemce jsme dostali hodně brzy gól ze standardky. Takže si v Olomouci chceme pohlídat začátek, to bude alfa a omega našeho výkonu."

Zajímavosti:

- Hradec prohrál v jediném z posledních 5 vzájemných ligových zápasů a nad Olomoucí 2x po sobě zvítězil bez inkasované branky

- Olomouc prohrála jediný z 13 domácích vzájemných ligových zápasů, na svém stadionu ale Hradec 3x za sebou neporazila

- Olomouc prohrála jediné z posledních 10 kol a v obou jarních zápasech remizovala

- Olomouc doma v lize 4x za sebou neprohrála, ale v sezoně tam získala jen 11 z celkových 26 bodů

- Hradec prohrál 4 z posledních 5 kol

- Hradec venku v lize vyhrál 2 z posledních 3 zápasů

- Spáčil (Olomouc) oslaví den před utkáním 24. narozeniny

FK Mladá Boleslav (10.) - FK Pardubice (16.)

Výkop: neděle 12. února, 15:00.

Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Pfeifer - Adámková (video).

Bilance: 5 2-2-1 12:7.

Poslední zápas: 3:0.

Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Mikulec - Šimek, Karafiát, Suchý - Tomič, Kubista, Mareček, Fulnek - Ladra, Žitný - Škoda.

Pardubice: Nita - Icha, Hranáč, Vlček, Helešic - Vacek - Pikul, Janošek, Hlavatý, Tischler - Černý.

Absence: Dancák, Donát (oba zranění), Vaníček (rekonvalescence) - Darmovzal, Krobot (oba dohoda klubů), Jeřábek, Solil (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Jawo, Mareček, Mašek, Tomič - Černý, Hranáč, Chlumecký, Janošek (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Ladra, Mareček (oba 5) - Hlavatý, Janošek (oba 3).

Hlasy před utkáním:

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Prohru na Spartě jsme si vyhodnotili. Musíme zlepšit produktivitu a pokračovat v podobně aktivní hře. Pardubice mají dobře složený mančaft s hodně šikovnými kluky a zápas s nimi nebude jednoduchý, ale my hrajeme doma a tři body potřebujeme. Tým máme dobře připravený a pozitivně nastavený."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Víme, že mladoboleslavský tým je kvalitní, velmi zkušený a má ve svém středu několik výborných individualit. Nahoře mají šikovné hráče typu Ladra, Kušej a Žitný. O genialitě Marka Matějovského nemusíme ani mluvit a nezapomínejme ani na další, jako je třeba Škoda. Čeká nás těžké utkání, ale jsme si vědomi toho, že z každého zápasu potřebujeme urvat co nejvíce bodů. S tím pojedeme i do Boleslavi. Vracejí se nám hráči, kteří nemohli hrát proti Slavii kvůli dohodě o hostování. Na druhou stranu nám další ze stejného důvodu vypadávají, ale musíme si s tím poradit."

Zajímavosti:

- M. Boleslav prohrála jediné z dosavadních 5 ligových utkání s Pardubicemi (v předchozím vzájemném domácím zápase 2:3)

- M. Boleslav minule prohrála po 3 kolech

- M. Boleslav doma v lize 5x po sobě neprohrála, ale v sezoně tam získala jen 10 z celkových 23 bodů

- Pardubice 4 kola za sebou nevyhrály

- Pardubice venku v lize prohrály jediný z posledních 3 zápasů, ale v ročníku tam získaly jen 4 z celkových 11 bodů

- Pardubice mají se 14 vstřelenými góly nejhorší útok ligy a s 42 inkasovanými brankami spolu s Teplicemi i nejslabší obranu

- zraněný kapitán Pardubic Jeřábek oslaví v den utkání 39. narozeniny

Bohemians Praha 1905 (4.) - Sparta Praha (3.)

Výkop: neděle 12. února, 18:00.

Rozhodčí: Szikszay - Kříž, Vlček - Orel (video).

Bilance: 41 4-11-26 27:73.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Petrák, Vondra - Dostál, Jindřišek, Jánoš, Kovařík - Matoušek, Prekop - Puškáč.

Sparta: Kovář - Vitík, Panák, Ladislav Krejčí II - Mejdr, Sadílek, Kairinen, Zelený - Čvančara, Haraslín - Kuchta.

Absence: Köstl (trest za ČK), Drchal (dohoda klubů), Hála, Křapka, Morávek (všichni nejistý start) - Čelůstka, Pešek (oba zranění), Höjer, Jankto, Laci, Sörensen, Vitík (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Beran, Jánoš, Matoušek, Puškáč - Čvančara, Daněk, Jankto, Mejdr, Minčev, Zelený (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Puškáč (5) - Čvančara (6).

Hlasy před utkáním:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Kdyby nám před rokem někdo řekl, že po 18 kolech budeme čtvrtí, moc bychom mu nevěřili. Je vidět, že od loňské baráže jsme ušli určitou cestu, že jsme se zvedli. Nikdy nelítám v oblacích, ale říkat, že nechceme udržet současnou pozici, by bylo zbabělé. Skončit v první šestce by byl pro Bohemku velký úspěch, k tomu je ale dlouhá cesta. Teď nás čeká Sparta a další těžké zápasy."

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Výhra nad Boleslaví pro nás byla povzbuzením. Myslím, že nadcházející zápas hodně ovlivní počasí, terén na Bohemce asi nebude z nejlepších. Hrát nějaký líbivý fotbal asi moc nepůjde, bude to o nasazení, soubojích, druhých balonech. Samozřejmě neříkám, že nechceme předvést náš kombinační fotbal, ale myslím, že to teď bude složitější. Za mě to bude spíše válka než nějaký krásný fotbal. Stíháme první dva týmy před námi. Jestli hrajeme s Bohemkou nebo s jiným soupeřem, je jedno. Máme jasný cíl a to jsou tři body v každém utkání."

Zajímavosti:

- Sparta prohrála jediný z posledních 30 ligových zápasů s Bohemians, 2 z posledních 3 vzájemných duelů ale skončily remízou 1:1

- Bohemians doma v lize od listopadu 2001 Spartu 14x za sebou neporazili

- Bohemians vyhráli 3 z posledních 4 kol a v obou jarních zápasech zvítězili 2:0

- Bohemians doma v lize prohráli jediný z posledních 5 zápasů, v sezoně tam však získali jen 9 z celkových 28 bodů, v roli hostů v Ďolíčku porazili Pardubice v jejich podzimním azylu

- Sparta prohrála jediné z posledních 17 kol a ve 4 z posledních 5 ligových zápasů zvítězila

- Sparta venku v lize vyhrála jediný z posledních 3 duelů a v sezoně tam získala jen 15 z celkových 36 bodů

- Jindřišek (Bohemians) oslaví v úterý 42. narozeniny

- Mejdr (Sparta) může odehrát 50. ligový zápas