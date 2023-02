Fotbalisté Plzně zdolali Budějovice a ztrácí bod na Slavii, dva góly dal Květ

Plzeň - Fotbalisté Plzně zvítězili v 19. kole první ligy doma nad Českými Budějovicemi 2:1 a z druhého místa tabulky opět ztrácí bod na vedoucí Slavii. Oba góly úřadujících mistrů vstřelila zimní posila Roman Květ, za hosty snížil vlastní brankou Václav Jemelka. Jihočeši počtvrté za sebou v nejvyšší soutěži prohráli a jsou na 14. místě.

Českobudějovičtí začali aktivně, ale svého bývalého gólmana Staňka neohrozili. Naopak ve 12. minutě po Mršičově zaváhání darovali Plzni protiútok, který po ose Kopic, Bucha zakončil Květ střelou do odkryté branky. Zimní akvizice z Bohemians 1905 zaznamenala premiérový soutěžní zásah za Viktorii.

Plzeňští poté spíše vyčkávali a spoléhali se na protiútoky. Po jednom z nich mohli náskok navýšit, ale Kopicovu střelu ve 29. minutě zneškodnil Janáček.

Hostující brankář na začátku druhého poločasu chytil Květovu dalekonosnou střelu, Mosquera následně jednu nadějnou akci favorita "zazdil" nepřesnou ranou a další zase špatnou přihrávkou.

Viktoria zlepšený výkon po změně stran korunovala v 57. minutě druhou trefou. Kopic ideálně našel Květa a ten zblízka snadno zakončil. Pětadvacetiletý záložník si v ligové sezoně polepšil na 11 gólů a dotáhl nejlepší kanonýry soutěže Řezníčka (Brno) a Van Burena (Slavia). Devětkrát se Květ trefil na podzim v dresu Bohemians.

Už za čtyři minuty ale České Budějovice snížily. Po rychlé akci si Čoličův střílený centr srazil do vlastní branky Jemelka a zařídil Dynamu první ligový gól v jarní části ročníku. Chvíli nato hostující Čermák v nadějné pozici vypálil nad břevno.

Obhájci titulu se v nervózním závěru snažili o pojistku, v koncovce se jim však nedařilo. Několik pokusů skončilo vedle, branku minul i Milan Havel z efektního voleje. Pokus Vlkanovy zase vyrazil Janáček.

Západočeši těsné vedení udrželi, v nejvyšší soutěži od října 2006 neprohráli s Budějovicemi ve 23. utkání po sobě a posledních pět vzájemných duelů vyhráli. Plzeň doma v lize porazila Dynamo poosmé v řadě.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Do utkání jsme nevstoupili dobře, nechali jsme se zatlačit. Budějovice hned od úvodu zápasu hrály velmi dobře, kombinovaly, držely balon. Udělali jsme jeden vynikající protiútok, dali branku. Byla to ukázková akce. Pak byl obraz hry podobný, soupeř líp držel balon. U nás byla vidět nervozita, měli jsme hodně ztrát. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit o něco líp, přesto byl průběh podobný. Dali jsme druhou branku a měli další situace, které jsme nedotáhli. Dali jsme si vlastní gól jako s Hradcem a utkání bylo nervózní až do konce. Jsme samozřejmě rádi, že jsme to zvládli, ale víme, že v dalších zápasech musíme být lepší."

Marek Nikl (trenér Č. Budějovic): "Náš hlavní cíl je získávat body, což se nepodařilo. Druhý cíl je prezentovat se nějakou hrou. Tam se posouváme, je to pořád lepší, ale to nejdůležitější jsme tady nechali. Trošku mě mrzí první gól. Dostali jsme ho z našeho rohu po brejku. Tyhle situace jsme chtěli rozehrávat nakrátko, z nějakého důvodu se stal pravý opak, a hned jsme byli po zásluze potrestáni. Mrzí nás výsledek, na druhou stranu nás těší výkon. Kdyby k tomu byl nějaký bodík, jsme velmi spokojeni."

Viktoria Plzeň - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0)

Branky: 12. a 57. Květ - 61. vlastní Jemelka. Rozhodčí: Petřík - Hájek, Slavíček - Hocek (video). ŽK: Chorý, Ndiaye - Zajíc. Diváci: 8432.

Plzeň: Staněk - M. Havel, Pernica, Hejda, Jemelka - Bucha, Ndiaye (90.+4 Kaša) - Kopic (81. Holík), Květ (69. Vlkanova), Mosquera (69. Pilař) - Chorý. Trenér: Bílek.

Č. Budějovice: Janáček - Čolič (83. Potočný), L. Havel, Králik, Skovajsa - Hora, Čermák (89. Čavoš) - Mršič (65. Zajíc), Hellebrand (83. Sladký), Matoušek (89. Penner) - Škoda. Trenér: Nikl.