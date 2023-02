Fotbalisté Pardubic nečekaně vyhráli v Mladé Boleslavi 1:0, rozhodl Janošek

Mladá Boleslav - Fotbalisté Pardubic v 19. ligovém kole nečekaně zvítězili v Mladé Boleslavi 1:0. Zápas ve prospěch posledního týmu tabulky rozhodl ve 23. minutě Dominik Janošek. Východočeši v šestém vzájemném ligovém duelu podruhé vyhráli, v Boleslavi uspěli i v minulé sezoně. Pardubičtí zvítězili po čtyřech kolech a ztrácejí tři body na předposlední Zlín. Boleslav ani ve třetím utkání jarní části nevyhrála, podruhé za sebou utrpěla porážku a je desátá.

V Boleslavi se od úvodu hrál ofenzivní fotbal. Domácí vstoupili do zápasu aktivně a v šesté minutě po Škodově hlavičce dopadl míč na horní část břevna. Poté hostující brankář Nita vyrazil Ladrův pokus. V 11. minutě mohli otevřít skóre i hosté, Hlavatý se otočil ve vápně a jeho pokus vytáhl gólman Šeda na roh.

Ve 23. minutě už Východočeši vedli. Janošek napřáhl zpoza vápna a domácí stoper Suchý přizvedl míč mimo Šedův dosah. Pardubický záložník se prosadil proti svému bývalému klubu a skóroval počtvrté v ligovém ročníku. Na opačné straně Marečkovu ránu zlikvidoval Nita.

Po přestávce domácí trenér Hoftych nasadil Žitného místo Škody a jeho svěřenci začali velkým náporem. Ve 46. minutě Nita vyrazil Kubistovu ránu zpoza šestnáctky na roh a po něm se neprosadil ve velké šanci ani Žitný.

Chvíli nato po dalším rohu zakončil na zadní tyči vedle Kušej. Hoftych v 64. minutě poslal na trávník střídající Suchomela s veteránem Matějovským a poté i útočné hráče Skaláka s Jawem. Pardubičtí ale obětavě bránili a nepouštěli soupeře do velkých šancí.

V 86. minutě mohl definitivně rozhodnout po brejku Sychra, ale trefil jen Šedu. Východočeši už náskok udrželi a i ve druhém venkovním utkání jarní části sezony bodovali. Boleslav naopak doma podruhé za sebou neskórovala.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Prohráli jsme, byť jsme do zápasu vstoupili dobře. Soupeř měl potom na můj vkus moc střel ze střední vzdálenosti, jeho hráči nám ve středu hřiště dělali problémy. Druhý poločas jsme se více tlačili do koncovky, byli důraznější, ale bohužel naší současnou slabinou je mizerná produktivita. Na jaře jsme dali pouze jeden gól. Soupeř hrál velmi dobře, byl v soubojích lepší a nám zápas nesedl."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Vidíme tabulku, viděli jsme, že Zlín i Jablonec vyhrály. Pro náš mladý tým je ten tlak neskutečně náročný a oni to dnes zvládli fantasticky. Příště (se Zlínem) nás čeká další zápas o všechno, to už bude asi každý do konce. V prvním poločase byly v úvodu dva tři rohy domácích, při kterých jsme měli trochu problémy. Pak jsme se do toho dostali. Měli jsme hodně dobrých střel, dali jsme gól, což bylo hodně důležité. V začátku druhého poločasu jsme se dostali pod tlak, byli jsme pasivní, zalezlí. Zhruba 10 minut jsme měli štěstí, pak jsme se tam nějak srovnali a nakonec jsme o gól šťastnější. Jsem strašně rád, že jsme to uhráli s nulou."

FK Mladá Boleslav - FK Pardubice 0:1 (0:1)

Branka: 23. Janošek. Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Pfeifer - Adámková (video). ŽK: Škoda, D. Šimek - Mareš, Nita. Diváci: 1240.

M. Boleslav: Šeda - D. Šimek (74. Skalák), Suchý, Karafiát - Tomič, Mareček, Kubista (64. Matějovský), Fulnek (64. Suchomel) - Ladra, Kušej (77. Jawo) - Škoda (46. Žitný). Trenér: Hoftych.

Pardubice: Nita - Mareš, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Tischler (61. Sychra), Hlavatý, Janošek (84. Koukola), Pikul (69. Helešic) - Černý (70. Huf). Trenér: Kováč.