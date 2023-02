Fotbalisté Sparty v malém pražském derby deklasovali Bohemians 6:2

Praha - Fotbalisté Sparty v 19. kole první ligy deklasovali v malém pražském derby 6:2 domácí Bohemians 1905. Letenští zareagovali na triumfy vedoucí Slavie a Plzně a udrželi ztrátu sedmi, resp. šesti bodů na oba rivaly. "Klokani" inkasovali v Ďolíčku šest branek v utkání samostatné ligy poprvé v historii, na jaře ztratili první body a jsou pátí.

V divokém utkání, ve kterém padlo sedm gólů až po změně stran, pomohl Spartě k triumfu dvěma góly Ladislav Krejčí II. Sparťanský kapitán se jednou trefil z pokutového kopu. Další branky hostujícího celku přidali Lukáš Haraslín, Tomáš Čvančara, Jan Kuchta a střídající Martin Minčev. Za domácí skóroval dvakrát záložník Aleš Čermák, také on proměnil penaltu, na rozdíl od spoluhráče Davida Puškáče.

Sparta byla první půli nebezpečnější a od samého úvodu hrozila před Jedličkovou bránou. Hosté se dočkali po čtvrthodině, kdy Kairinenův centr z levé strany prodloužil Zelený hlavou na zadní tyč a Krejčí ho poslal z metru do sítě. Brankář Jedlička po zimním příchodu na hostování z Plzně ve třetím ligovém duelu poprvé inkasoval.

Následující minuty se v takřka vyprodaném Ďolíčku staral o vzruch především sparťanský útočník Čvančara, jenž po Prekopově ostrém skluzu o chvíli později tvrdě atakoval ležícího Kovaříka. Sudí Szikszay, který musel během celého utkání řešit řadu ostrých soubojů i potyček, potrestal oba zákroky žlutou kartou.

Ve 37. minutě skončil Čvančarův pokus z hranice vápna na břevně, a tak mohli srovnat domácí. V nastaveném čase zahrál Vitík rukou v pokutovém území a Szikszay nařídil penaltu. Nejlepší střelec Bohemians Puškáč ji poslal doprostřed, Kovář ale při skoku k levé tyči nechal nohy natažené a míč vykopl nad bránu.

Domácí přesto vstoupili do druhého dějství aktivněji a ve 48. minutě srovnali. Sparťanský odchovanec Čermák se v rohu pokutového území pravačkou opřel do skákajícího míče a zaznamenal premiérovou soutěžní trefu v zelenobílém dresu. O osm minut později ale propadl rohový kop k Haraslínovi, jenž výstavní ránou z voleje podruhé překonal Jedličku. Slovenský reprezentant se trefil potřetí v ligovém ročníku.

Hektickou čtvrthodinu po změně stran završila Krejčího proměněná penalta, kterou sudí nařídil po Dostálově ruce ve skrumáži v pokutovém území. Sparťanský kapitán upravil svou bilanci v této sezoně na pět branek ve stejném počtu ligových utkání. Další úder pro domácí přišel záhy opět po rohovém kopu, kdy Čvančara přehlavičkoval nejistého Jedličku a míč se snesl za záda ležícího gólmana. Reprezentant do 21 let sedmým gólem v sezoně nejvyšší soutěže potvrdil pozici nejlepšího střelce týmu.

Divoký průběh derby pokračoval a v 70. minutě to bylo znovu o dvě branky. Krejčí zfauloval unikajícího Puškáče a pokutový kop tentokrát s přehledem proměnil Čermák. V 81. minutě se ale dostal do samostatného brejku Kuchta a po šesti zápasech ukončil čekání na ligový zásah. Celkově se v ligovém ročníku prosadil popáté.

V nastavení zakončil další brejk střídající Minčev. Bulharský útočník navázal na dvougólové představení z minulého kola proti Mladé Boleslavi. Sparta vyhrála páté z posledních šesti kol a v Ďolíčku proti Bohemians od listopadu 2001 neprohrála 15. ligový duel v řadě. Letenští nastříleli šest gólů ve venkovním zápase české ligy potřetí v historii a poprvé od května 1999.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Kromě prvních pěti minut jsme do zápasu nevstoupili dobře. Sparta nás začala postupně přehrávat paradoxně v disciplíně, která by měla být vlastní nám, tedy v osobních soubojích a v zisku druhých míčů. Možná nebyla herně o tolik lepší, ale rozhodně byla nebezpečnější. Do druhé půle jsme udělali nějaké změny, brzy jsme srovnali a v našem největším tlaku, když se zdálo, že bychom mohli výsledek i otočit, jsme inkasovali po standardní situaci a následně další gól z penalty. Ve standardních situacích jsme selhali, dneska jsme si to vyžrali komplet. Šest gólů je strašně moc, doma to bolí o to víc. Je potřeba umět zápasy dohrát, ne se nechat takhle dotrhat. Sparta vyhrála zaslouženě, i když to koušu strašně těžce."

Brian Priske (trenér Sparty): "Určitě to byl náš nejlepší zápas na jaře. Mám radost, že dnes ukázal tým mentální sílu, hlavně za stavu 1:1. Víme, že máme hráče dobře fotbalově i takticky připravené, ale v některých zápasech jsme měli problémy s psychickou odolností. Těší mě, že se prosadili všichni útočníci, Kuchtovi gól zase zvedne sebevědomí. Po takovém zápase je těžké mluvit o nějaké nespokojenosti, ale víme, že situace před inkasovanými brankami jsme mohli řešit lépe. Zápasy s nulou ale přijdou, hráči pracují tvrdě, postupně se k tomu dostaneme. Bohemians neinkasovali ze standardní situace v sezoně ani jednou, takže mě velmi těší, že jsme jim dali po standardce tři góly."

Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha 2:6 (0:1)

Branky: 48. a 70. z pen. Čermák - 15. a 60. z pen. Ladislav Krejčí II, 56. Haraslín, 67. Čvančara, 81. Kuchta, 90.+2 Minčev. Rozhodčí: Szikszay - Kříž, Vlček - Orel (video). ŽK: Prekop, Hůlka - Čvančara, Wiesner. Diváci: 6012.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Petrák, Vondra - Dostál (77. Nový), Jindřišek, Čermák, Kovařík (77. Mužík) - Matoušek (86. Novák), Prekop (46. Beran) - Puškáč (86. Hála). Trenér: Veselý.

Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Wiesner, Sadílek (89. Laci), Kairinen, Zelený - Čvančara (71. Mabil), Haraslín (83. Minčev) - Kuchta (89. Daněk). Trenér: Priske.