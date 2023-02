Pardubice se mohou přiblížit poháru, Vítkovice se utkají se Spartou

Praha - Hokejisté Pardubic mohou v pátečním 44. kole Tipsport extraligy udělat další krok k zisku Prezidentského poháru. Dynamo, které má devět kol před koncem základní části náskok 15 bodů na druhé Vítkovice, čeká zápas s Olomoucí. Šlágrem kola bude souboj Vítkovic s třetí Spartou. Poslední Kladno se bude snažit oživit šance na vyhnutí se baráži. Rytíři přivítají dvanáctý Litvínov, za kterým zaostávají o sedm bodů.

Pardubice se vezou na vítězné vlně a vyhrály osmkrát za sebou. Favoritem budou i proti Hanákům, kteří poslední dva zápasy prohráli a v tabulce klesli na 6. místo. "Proti Olomouci je to vždy nepříjemný zápas. Výborně bruslí, napadají. Musíme se dobře připravit, pokračovat ve vítězstvích a zlepšovat se ve hře," řekl obránce Ondřej Vála v nahrávce pro média. "Na sérii výher nemyslíme, jdeme zápas od zápasu a snažíme se myslet na zdokonalování systému," dodal bek, který dnes dostal premiérovou pozvánku do národního týmu.

Olomouc v neděli prohrála s Karlovými Vary gólem v čase 59:59. "Soupeře si bohužel nevybíráme a musíme přistoupit ke každému utkání stejně. Pokusíme se bodovat," uvedl obránce Alex Rašner na klubovém webu. Hanáci stále věří, že se dokážou posunout na 4. místo, které dlouho drželi, a zajistit si přímý postup do čtvrtfinále. "Chceme se o to pokusit, chceme mít lepší startovací pozici. Popereme se o to a uvidíme, jestli to vyjde," řekl šestadvacetiletý bek.

Zápas v Ostravě bude mít slavnostní nádech. Domácí nastoupí v retro dresech z roku 1993 a ocenění se dočká bývalý útočník a poté vynikající trenér Vladimír Vůjtek, jehož dres bude vyvěšen pod strop haly. "Myslím, že to bude v prvé řadě velký hokejový svátek. Nejen pro nás, co se kolem vítkovického hokeje pohybujeme, ale svátek pro fanoušky. Vzdáme hold vítkovické osobnosti, legendě, člověku, který strávil prakticky celý svůj život ve Vítkovicích," uvedl sportovní ředitel Roman Šimíček.

Půjde také o body a druhé místo v tabulce. Vítkovice a Spartu dělí pět bodů, Pražané mají zápas k dobru. "Šance na Vítkovice pořád je. Možná se tady bude rozhodovat, zda je dotáhneme, nebo ne. Ale neupínáme se k tomu, zda skončíme druzí nebo třetí, hlavně chceme pokračovat ve výkonech a vyhrávat," řekl kapitán Sparty Michal Řepík. Pražany pak v neděli čeká souboj s Pardubicemi. "Důležité je, abychom se správně naladili na play off a přenesli si to tam," podotkl.

V pátek se odehraje více prestižních soubojů. Karlovy Vary přivítají v západočeském derby Plzeň, Kometa se v moravském derby utká s Třincem a regionální soupeři proti sobě nastoupí i v Liberci, kam přijede Mladá Boleslav.

Karlovy Vary prohrály s Plzní všechny tři zápasy v sezoně, doma se jim ale začalo dařit. V KV areně vyhrály třikrát za sebou a ovládly pět z posledních šesti utkání. Oba týmy naposledy hrály se Spartou. Zatímco Plzeň Pražany v neděli udolala po samostatných nájezdech, Karlovy Vary v úterý v metropoli prohrály.

Také Kometa s Třincem třikrát prohrála. Brňané ale vyhráli poslední tři utkání a v tabulce se posunuli na 9. místo. "Jdeme nahoru, odlepili jsme se od spodku, ale pořád to není žádný velký náskok. Je to ale pro všechny pozitivnější," řekl obránce Radek Kučeřík.

Třinec v úterý vyhrál ve Vítkovicích a ukončil sérii pěti porážek. Teď chce uspět i v Brně. "Hodně dlouho jsme takovou sérii nezažili, takže jsme o tom věděli. Každým zápasem jsme to chtěli zlomit, ale ve Vítkovicích jsem z týmu cítil, že to chce opravdu," řekl kapitán Ocelářů Martin Růžička, jenž v Ostravě odehrál 800. utkání v extralize.

Liberecná Home Credit Arena by mohla být na zápas s Mladou Boleslaví poprvé v sezoně vyprodaná. Bílí Tygři sice v neděli prohráli v Brně, doma ale zvládli tři poslední zápasy.

Bruslaři dvakrát za sebou prohráli, daří se jim však více než na přelomu kalendářního roku, kdy neuspěli pětkrát za sebou. "Začali jsme bodovat. Trošku jsme se odlepili od spodku. Myslím si, že nám to pomohlo hlavně po psychické stránce," řekl kapitán Jan Stránský. "Tabulka je našlapaná. Cíl je jasný, musíme se nacpat mezi dvanáctku a postoupit do předkola play off," dodal.

Teoreticky je ve hře o postup do vyřazovací části i poslední Kladno. Hlavním cílem Rytířů je ale odpoutat se z 14. pozice a vyhnout se baráži. Středočechy čeká souboj s dvanáctým Litvínovem, na který ztrácejí stejně jako na předposlední České Budějovice sedm bodů.

Kladno prohrálo šest ze sedmi posledních zápasů a hráči si dobře uvědomují vážnost situace. "Buď začneme šlapat a padat tam po držkách, nebo ne a budeme tam, kde jsme. Dáme si tady zase měsíc trénování a zahrajeme si baráž," řekl útočník Matyáš Filip.

Podobně to vidí i hokejisté Litvínova, kteří naposledy udolali 1:0 po nájezdech České Budějovice. "Bude to velice důležité utkání. Hrajeme s nimi v letošní sezoně asi naposledy a potřebujeme zase odskočit," uvedl brankář Štěpán Zajíček po první extraligové nule v kariéře.

Všechna utkání budou součástí 4. ročníku charitativního projektu "O kapku lepší hokej", zaměřeného na boj proti rakovině. Hokejisté budou stejně jako v předešlých letech nastupovat se speciálním logem na dresech, helmách nebo hokejkách.

Statistické údaje před pátečními zápasy 44. kola Tipsport extraligy: HC Vítkovice Ridera (2.) - HC Sparta Praha (3.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:5, 3:2, 2:3 v prodl.. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 43 zápasů/39 bodů (20 branek + 19 asistencí) - Pavel Kousal 39/30 (13+17). Statistiky brankářů: Aleš Stezka průměr 2,13 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,41 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,38 a 91,72 - Jakub Kovář 2,16, 91,64 a šestkrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,13, 90,57 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Vítkovice, které zakončí sérii pěti domácích zápasů, třikrát za sebou prohrály a získaly jediný bod. - Ostravané na vlastním ledě vyhráli jediný z posledních pěti duelů. - Sparta bodovala devětkrát za sebou a z toho osmkrát vyhrála. - Pražané venku čtyřikrát za sebou bodovali a z toho třikrát vyhráli. - Sparta bodovala ve čtyřech z posledních pěti vzájemných zápasů a z toho třikrát vyhrála. - Útočník Petr Chlán z Vítkovic může sehrát 100. zápas v extralize. - Sparťanský útočník Ostap Safin si odpyká jednozápasový trest za faul na obránce Karlových Varů Tomáše Bartejse. HC Energie Karlovy Vary (10.) - HC Škoda Plzeň (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:6, 4:5 v prodl., 0:1. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 42/27 (6+21) - Petr Kodýtek 43/34 (15+19). Statistiky brankářů: Vladislav Habal 2,39, 91,19 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,24, 89,35 a dvakrát udržel čisté konto, Petr Hamalčík 4,50 a 85,00 - Miroslav Svoboda 2,53, 92,31 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,49, 91,70 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Karlovy Vary vyhrály čtyři z posledních šesti zápasů. - Energie doma zvítězila třikrát za sebou a neztratila ani bod. - Plzeň vyhrála čtyři z uplynulých šesti duelů. - Škoda venku prohrála tři z posledních čtyř duelů a získala jen dva body. - Plzeň vyhrála čtyři z posledních šesti vzájemných duelů. - Obránce Petr Zámorský z Plzně může sehrát 400. zápas v extralize. - Útočník Filip Koffer z Karlových Varů může sehrát 100. zápas v extralize. HC Kometa Brno (9.) - HC Oceláři Třinec (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 1:6, 2:7. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 43/39 (11+28) - Martin Růžička 42/40 (20+20). Statistiky brankářů: Dominik Furch 2,57, 91,50 a čtyřikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,36, 89,95 a jednou udržel čisté konto - Marek Mazanec 1,81, 93,04 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,17 a 91,00. Zajímavosti: - Kometa po sérii čtyř porážek třikrát za sebou naplno bodovala. - Brňané doma dvakrát za sebou naplno bodovali a vyhráli před vlastním publikem tři z posledních pěti duelů. - Třinec po sérii pěti porážek bez jediného zisku vyhrál v úterý na ledě Vítkovic 2:1 a uspěl venku po sérii tří porážek. - Oceláři ve vzájemných zápasech bodovali sedmkrát za sebou a z toho pětkrát vyhráli. - Útočník Erik Hrňa z Třince může v neděli proti Kladnu sehrát 700. zápas v extralize. Rytíři Kladno (14.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1 v prodl., 3:2 v prodl., 3:2. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 43/37 (11+26) - Šimon Stránský 39/32 (7+25). Statistiky brankářů: Adam Brízgala 3,02, 90,64 a jednou udržel čisté konto, Landon Bow 3,57 a 88,67 - Šimon Zajíček 2,61, 91,30 a jednou udržel čisté konto, Denis Godla 3,08 a 90,70, Matej Tomek 1,76, 92,96 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kladno dvakrát za sebou nebodovalo a vyhrálo jediný z posledních sedmi zápasů. - Rytíři doma prohráli tři z uplynulých čtyř duelů. - Litvínov vyhrál tři z posledních pěti duelů. - Verva venku dvakrát za sebou nebodovala a vyhrála mimo svůj led jen dva z posledních sedmi duelů. - Kladno ve vzájemných zápasech vyhrálo pětkrát za sebou a ztratilo jen tři body. - Obránce Ondřej Slováček z Kladna může v neděli v Třinci sehrát 100. zápas v extralize. Bílí Tygři Liberec (5.) - BK Mladá Boleslav (11.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2 v prodl., 6:2, 7:3. Nejproduktivnější hráči: Adam Najman 43/32 (9+23) - Róbert Lantoši 38/23 (6+17). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,13, 92,50 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 3,29, 89,58 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45 - Filip Novotný 2,21, 92,27 a čtyřikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,26 a 91,89. Zajímavosti: - Liberec prohrál šest z posledních devíti zápasů. - Bílí Tygři doma vyhráli třikrát za sebou a neztratili ani bod. - Mladá Boleslav prohrála tři z posledních čtyř zápasů. - Bruslařský klub venku prohrál devětkrát v řadě a získal jen tři body. - Liberec bodoval ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrál. - Obránce Pavel Pýcha z Mladé Boleslavi dnes slaví 27. narozeniny. HC Dynamo Pardubice (1.) - HC Olomouc (6.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 3:0, 2:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Radil 40/35 (11+24) - Jan Káňa 35/28 (11+17). Statistiky brankářů: Roman Will 2,00, 92,87 a čtyřikrát udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,00 a 89,47 - Jan Lukáš 2,13, 92,78 a pětkrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,57, 90,12 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Pardubice vyhrály osmkrát za sebou a neztratily ani bod. Prohrály jediný z posledních třinácti duelů. - Dynamo doma třikrát za sebou naplno bodovalo a vyhrálo před vlastním publikem šest z posledních sedmi zápasů. - Olomouc dvakrát za sebou nebodovala a prohrála tři z uplynulých čtyř utkání. - Hanáci venku vyhráli jediný z posledních pěti zápasů. - Pardubice bodovaly v devíti z uplynulých deseti vzájemných soubojů a z toho sedmkrát vyhrály. Tabulka: 1. Pardubice 43 26 8 4 5 135:84 98 2. Vítkovice 43 22 4 9 8 131:104 83 3. Sparta Praha 42 22 5 2 13 122:95 78 4. Třinec 42 19 4 5 14 120:88 70 5. Liberec 43 14 6 10 13 125:111 64 6. Olomouc 42 18 4 2 18 106:107 64 7. Plzeň 43 15 6 7 15 113:115 64 8. Hradec Králové 42 15 7 4 16 114:109 63 9. Brno 43 14 6 2 21 110:133 56 10. Karlovy Vary 43 16 3 2 22 106:134 56 11. Mladá Boleslav 43 12 6 7 18 94:107 55 12. Litvínov 43 12 4 7 20 115:124 51 13. České Budějovice 43 12 5 5 21 104:126 51 14. Kladno 43 11 3 5 24 93:151 44 Další program: Neděle 5. února - 45. kolo: 14:45 HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice (3:2 po sam. nájezdech, 2:3, 3:0), 15:00 HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno (2:1, 8:0, 3:4), 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno (0:4, 5:1, 3:2 v prodl.), BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera (0:4, 3:2 po sam. nájezdech, 2:5), 16:30 HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec (3:2 v prodl., 3:4 v prodl., 1:2 v prodl.), HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary (4:1, 5:3, 0:3; ČT sport), 17:00 HC Olomouc - HC Motor České Budějovice (2:1 v prodl., 3:1, 2:4).