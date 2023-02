Pardubičtí hokejisté porazili Olomouc 4:1 a překonali stobodovou hranici

Pardubice - Hokejisté Pardubic vyhráli v utkání 44. kola extraligy nad Olomoucí 4:1 a jako první tým v této sezoně překonali hranici sta získaných bodů. Před Vítkovicemi vedou tabulku už o 18 bodů. Dynamo vyhrálo podeváté v řadě, Hanáci potřetí za sebou nebodovali. Třemi asistencemi se blýskl obránce Jan Košťálek.

V prvních větších šancích se objevili domácí hráči Dvořák a Kousal, ale brankáře Lukáše nepřekonali. Ani Olomouc se na ledě lídra nesoustředila jen na defenzivu a vytvořila si nebezpečné situace. Při jedné z nich Ondrušek trefil tyč, následovaly další závary a nevyužitá přesilovka hostů.

Ve druhém dějství hráli početní výhodu poprvé domácí a po 14 vteřinách ji využili. Po Košťálkově střele se nejlépe zorientoval Poulíček a z dorážky skóroval. Za Moru mohl vyrovnat v polovině zápasu Káňa, který ujel, jenže proti němu stál připravený brankář Will.

Skóre se změnilo opět na druhé straně, když se ve 33. minutě do souhry Dynama zapojili i oba obránci a Dvořák zvýšil na 2:0. Pardubický gólman Will pak držel svůj tým v oslabení, kdy zlikvidoval i velkou Dujsíkovu šanci. Nestačil až na Knotka, který po olomoucké kombinaci v přesilovce snížil.

Hosté byli stále na dohled, ale jejich situaci zkomplikoval David Musil, který po 13 vteřinách třetí třetiny upravil střelou od modré čáry na 3:1. Aktivní Dynamo útočilo dál, další šance měli Hyka se Sedlákem, po Bučkově střele zazněla branková konstrukce. Pardubičtí přidali další gól v 54. minutě, kdy střelou z kruhu využil přesilovku Cienciala.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Pardubice): "Prvních deset minut zápasu nám nešly nohy, Olomouc byla v úvodu lepší. Potom se to začalo srovnávat, ale první třetina nebyla z naší strany celkově dobrá. Od druhého dějství jsme se už zlepšili, dali jsme góly, tím se taky hráčům zvedlo sebevědomí. Začali si na ledě více věřit, což bylo znát. Druhou a třetí třetinu jsme zahráli velmi dobře. Dokázali jsme odskočit na 3:1, což podle mě bylo klíčové. Jsem rád, že jsme to zvládli, protože Olomouc je nepříjemný soupeř. Nikdo to s ní nemá jednoduché."

Jan Tomajko (Olomouc): "Dobře jsme začali, první třetina podle mě byla z naší strany nejlepší. Snažili jsme se rychle přistupovat k pardubickým hráčům, protože jsou výborní v soubojích a celkově jsou podle výsledků v laufu. Začátek druhé třetiny jsme nechytili a potom inkasovali dva góly, tam jsme začali hrát až posledních osm minut. Myslím, že rozhodl gól na 3:1, který jsme dostali na začátku třetí třetiny. Pak jsme z toho vypadli a nemohli se dostat zpátky. Gratuluji Pardubicím k vítězství."

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 26. Poulíček (Košťálek), 33. T. Dvořák (Košťálek, L. Sedlák), 41. D. Musil (L. Sedlák, Hyka), 54. Cienciala (Hyka, Košťálek) - 35. J. Knotek (J. Káňa, Ondrušek). Rozhodčí: Šír, Veselý - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 9126.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, J. Kolář, Vála, Bučko - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - T. Zeman, Poulíček, Paulovič - Vondráček, A. Musil, Mandát. Trenér: R. Rulík.

Olomouc: Lukáš - Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Mareš, T. Černý - Bambula, J. Knotek, J. Káňa - P. Musil, Nahodil, Klimek - Navrátil, Kusko, Plášek - A. Rutar, Anděl, Olesz. Trenér: J. Tomajko.