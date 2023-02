Sparta otočila zápas ve Vítkovicích a podesáté v řadě bodovala

Ostrava - Hokejisté Vítkovic v souboji druhého s třetím celkem extraligy podlehli ve 44. kole Spartě 3:4. Domácí po třech brankách v druhé třetině vedli 3:2, ale Pražané v třetím dějství obrátili stav góly Michala Kempného a Romana Horáka v přesilových hrách. Sparta podesáté v řadě bodovala a dotáhla se už na dva body ke svému ostravskému soupeři, který naopak prohrál poslední čtyři zápasy na domácím ledě.

Dvacetiminutovou předehru šlágru kola obstarala vzpomínka na třicet let staré finále obou soupeřů a slavnostní uvedení dresu Vladimíra Vůjtka staršího pod strop arény. Také nástupní pětiminutovka byla pod taktovkou domácích, hrajících v retro dresech ze sezony 1992/93. Jejím vrcholem byla tyčka, kterou trefil tečí z prostoru před brankou Fridrich.

Do vedení ale šla Sparta, která vytaženým forčekinkem získala puk v útočném pásmu a pak se Kaše nenápadnou bekhendovou střelou z úhlu trefil mezi Stezkovu ruku a tělo.

Druhá část však přinesla zvrat ve vývoji. Hosté také zazmatkovali v rozehrávce ve středním pásmu, domácí hráči se dostali do přečíslení a Mueller po Bukartsově přihrávce srovnal. Sparta šla záhy do oslabení a v něm Muller ideálně narazil kotouč Kriegerovi, jehož dělovka bez přípravy skončila v 31. minutě pod horní tyčkou. Oba Američané v ostravském dresu zapsali šestnácté trefy v sezoně.

Z velké euforie ale Vítkovice vyvedl v dalším oslabení Buchtele, který v 33. minutě po rychlé souhře s Horákem zakončil bleskový kontr Sparty. Vítkovice ale ve druhé části udávaly tempo, což v 36. minutě gólově potvrdil Jarůšek. Čerstvá posila z rakouského Vorarlbergu skórovala hned ve svém prvním utkání švihem, který proletěl skrumáží před bránou až za Kovářova záda.

Sparta ale v závěru dokázala skóre otočit. A rozhodly přesilovky. Nejprve prošlo do sítě Kempného nahození od modré čáry a pro sparťanského beka to byla první trefa v extralize téměř po osmi letech. Chvíli nato se Lakatoš ve středním pásmu bez rukavic pustil do Němečka, sudí ho vykázali na pět minut a do konce utkání a v dlouhé početní výhodě jedna kombinace hostům vyšla: Tomáškovu pobídku uklidil z voleje do sítě Horák.

Ostravané v závěru zvýraznili přesilovku pět na čtyři odvoláním gólmana, ale soupeř je do šance už nepustil.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Hráli jsme dnes dobře. Sice jsme nebyli od začátku ve vedení, ale kluci otočili výsledek a šli si za tím. Rozhodl ale závěr a zkratové jednání Lakatoše, které nás dnes stálo body. Tohle byl klíčový moment. Jinak hráčům stejně jako proti Třinci v úterý nemám moc co vytknout."

Miloslav Hořava (Sparta): "Musím říct, že Vítkovice dnes hrály výborně. My jsme měli i trošku štěstí, že se stalo, co se stalo (vyloučení Lakatoše). Pět minut přesilovka, tam jsme dali vítězný gól. To byl rozhodující moment. Jsme rádi, že jsme získali tři body."

HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 29. Mueller (Roberts Bukarts, Krieger), 31. Krieger (Mueller, Raskob), 36. Jarůšek (Grman, Lindberg) - 6. D. Kaše (Konečný, G. Thorell), 33. Buchtele (R. Horák, Mikliš), 48. Kempný (Sobotka), 51. R. Horák (Tomášek, D. Kaše). Rozhodčí: Stano (SR), Šindel - Komárek, J. Svoboda. Vyloučení: 3:4, navíc Lakatoš (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 9693.

Vítkovice: Stezka - Raskob, Mikuš, Grman, Koch, Gewiese, L. Kovář, Prčík - Roberts Bukarts, Krieger, Mueller - Jarůšek, Lindberg, Lakatoš - Kotala, Dej, M. Kalus - L. Krenželok, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.

Sparta: Jakub Kovář - Němeček, M. Jandus, Mikliš, Kempný, Moravčík, Polášek - Tomášek, R. Horák, P. Kousal - Buchtele, D. Vitouch, Vahkonen - Řepík, Sobotka, M. Forman - D. Kaše, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.