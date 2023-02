Hokejisté Kladna porazili počtvrté v sezoně Litvínov, doma vyhráli 5:2

Kladno - Hokejisté Kladna porazili ve 44. kole extraligy Litvínov 5:2 a snížili odstup na třinácté České Budějovice i na svého dnešního soupeře na čtyři body. Na čtvrté výhře Rytířů nad Vervou v sezoně se dvěma asistencemi podíleli Ondřej Bláha a Jiří Ticháček.

V úvodu zápasu byli aktivnější hosté, rychle ale převzali iniciativu domácí hráči. Brankáře Zajíčka však výrazněji neohrozili. V 8. minutě byl vyloučený Kubík, Bow v kladenské brance však bez výraznějších problémů udržel čisté konto.

Ve 14. minutě si rozhodčí ověřili u videa, že Zajíček dokázal zastavit Cibulskisovu dorážku ještě před brankovou čárou, o dvě minuty později se mu to ale již nepodařilo. Při Sukeľově vyloučení připravil Klepiš gól pro Zikmunda, jenž zakončil do odkryté branky.

V 25. minutě se povedenou akcí prezentoval litvínovský Zdráhal, Bow byl ale připravený. Kanadský gólman poté domácí podržel i při Melkově vyloučení a v polovině utkání se mohl radovat z navýšení vedení Rytířů. Hned při svém prvním střídání se prosadil z pohotové dorážky Michnáč. O 111 sekund později se Kladno prosadilo potřetí, když Zajíčka prostřelil Cibulskis.

Do branky Litvínova se poté místo Zajíčka postavil Tomek a hosté se snažili zápas zdramatizovat. V závěru druhé třetiny nebezpečně vystřelil od modré čáry Zile, Bow ale chytal spolehlivě. Premiérové čisté konto v sezoně však neudržel, v 54. minutě jej v přesilové hře překonal Estephan.

Následně se oba týmy prosadily ještě třikrát, na výhře domácích se ale nic nezměnilo. Hosté sice dokázali odpovědět na Indrákovu čtvrtou branku, když si Kudrna připsal jubilejní dvacátý gól v sezoně, poslední slovo mělo ale při power play Kladno. Plekanec upravil na konečných 5:2 a připsal si jubilejní stý gól v dresu Rytířů.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Skrbek (Kladno): "Po delší době se nám podařil vstup do utkání. Dobře jsme bruslili, dostali jsme se do vedení 3:0 a více méně se nám ho podařilo udržet skrz celý zápas. Byli jsme velice silní v osobních soubojích, dobře jsme bruslili a podařilo se nám ubránit několik přesilovek, což bylo klíčové. Brankář chytal velice dobře. Také jsme dali pět gólů, což se nám nepovedlo hodně dlouho."

David Kočí (Litvínov): "Po dobrém zápase proti Budějovicím, kdy jsme se dokázali připravit na těžké utkání, jsme to dnes psychicky nezvládli. Soupeř byl od začátku lepší, hlavně v osobních soubojích. V obranném i v útočném pásmu je dokázal vyhrávat a tím pádem se držel na kotouči. Vyhrál zaslouženě. V první třetině byly střely na branku 16:3, což je hrozivé. Kladno se na klíčové utkání připravilo lépe a hrálo play off hokej a my jsme v sobě drajv a play off atmostéru neměli."

Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 16. Zikmund (Klepiš), 30. Michnáč (O. Bláha, Ticháček), 32. Cibulskis (O. Bláha, Kubík), 57. Indrák (Ticháček), 60. Plekanec - 54. Estephan (P. Zdráhal, Jaks), 59. Kudrna. Rozhodčí: Jeřábek, Hradil - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. Diváci: 3952.

Kladno: Bow - Dotchin, Sotnieks, Babka, Slováček, Ticháček, Cibulskis - Jágr, Plekanec, Kubík - Indrák, Klepiš, M. Procházka - Zikmund, Filip, M. Beran - O. Bláha, Pytlík, Melka - Michnáč. Trenér: O. Vejvoda ml.

Litvínov: Zajíček (35. M. Tomek) - D. Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Jaks, Demel, Wesley - Jícha, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Abdul - Hlava, Gut, P. Straka - Fronk, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.