Pardubice mají první šanci ovládnout základní část, pokračuje boj o čtyřku

Praha - Hokejisté Pardubic mají v pátečním 47. kole Tipsport extraligy první šanci s předstihem oslavit triumf v základní části soutěže. Dynamo má šest kol před koncem náskok 15 bodů na druhé Vítkovice, které přivítá doma. Teoretickou šanci na zisk Prezidentského poháru má stále i třetí Sparta, která získala o dva body méně, ale má utkání k dobru. Pokračovat bude také boj o čtvrté místo zajišťující přímý postup do čtvrtfinále i o poslední pozici a vyhnutí se baráži; poslední tři týmy dělí dva body.

Pardubice v sezoně Vítkovice třikrát porazily, dvakrát ale až v prodloužení a po samostatných nájezdech. A i třetí vzájemný souboj skončil jen rozdílem branky. "Těšíme se, že si konečně zase zahrajeme před našimi fanoušky, a určitě chceme vyhrát. Nějaký (bodový) rozdíl mezi námi je, ale my jdeme do každého utkání s cílem získat tři body. Víme, že na ně můžeme narazit v play off, takže je chceme porazit i teď," řekl útočník Tomáš Zeman v nahrávce pro média.

Vítkovice ve středu porazily Olomouc a po sérii čtyřech porážek podruhé vyhrály. Trenér Miloš Holaň ale i přes zisk tří bodů upozorňoval na vysoký počet vyloučených hráčů. "Naše disciplína byla slušně řečeno špatná. Mohli jsme přijít o výsledek. V play off by se nám to mohlo vymstít. Je třeba se nad tím zamyslet," řekl Holaň.

Důležitý zápas v boji o čtvrté místo se odehraje v Třinci, který přivítá Hradec Králové. Právě Mountfield ve středu vystřídal Oceláře na poslední pozici zajišťující přímý postup do čtvrtfinále. Hradečtí mají nyní k dobru bod. Oba týmy se utkaly v pondělí, kdy v dohrávce 8. kola vyhráli Východočeši doma 4:3.

"Věřím, že proti Hradci uděláme všechno pro to, abychom se do čtyřky vrátili a přímý postup do čtvrtfinále si vybojovali," řekl útočník Marko Daňo na klubovém webu. "Rozhodne charakter a disciplína," doplnil spoluhráč Andrej Nestrašil.

Hradec Králové sedmkrát za sebou naplno bodoval. "Další zápas o čtyřku. Určitě to bude vyhecované, proti těžkému soupeři. Myslím si ale, že jsme doma ukázali, jak bychom měli hrát, a přeneseme si to do Třince," řekl útočník Jan Eberle na webu. "Díky sérii, kterou máme, se v tabulce posouváme nahoru, ale ještě není konec. Zajíci se počítají až po honu. Teď jsme v pozici týmu, který bude čtvrtou pozici hájit, což je pro nás povzbuzení do dalších zápasů," dodal.

Na přímý postup do čtvrtfinále pomýšlí i šestý Liberec, který se představí na ledě tabulkového souseda Olomouce. Bílí Tygři ztrácejí na Hradec čtyři body, Hanáci jsou o další čtyři body zpět. "Chceme se vyšplhat do elitní čtyřky, takže potřebujeme každý bod. Jsme pořád ve hře a já věřím, že přímý postup do čtvrtfinále můžeme urvat," řekl lotyšský obránce v libereckých službách Uvis Janis Balinskis.

Velký boj bude v závěru základní části i o pozice na konci tabulky. Poslední Kladno po středeční výhře snížilo odstup na třinácté České Budějovice na bod, dvanáctý Litvínov dělí od barážové pozice body dva. Rytíři se v pátek představí na ledě Plzně, Motor přivítá Spartu a Litvínov brněnskou Kometu.

"Neřešíme, jak hrají ostatní. Musíme si to uhrát sami, uvidíme, jak se vyvinou další zápasy. Měli jsme ztrátu čtyři, pět bodů na Budějovice, na Litvínov. Víme, že s nimi hrajeme. Podle mého názoru to půjde do posledního utkání, pokud budeme hrát dobře," řekl hrající majitel Kladna Jaromír Jágr po středeční výhře nad Mladou Boleslaví. Plzeň, která nyní třikrát za sebou prohrála, Rytíři v sezoně porazili jen jednou. Na ledě Západočechů vyhráli 2:1 v prodloužení.

Sérii čtyř porážek se budou snažit ukončit České Budějovice, které ale Spartu v sezoně ještě přehrát nedokázaly. Pouze v prvním vzájemném souboji prohrály až v prodloužení. "Čeká nás posledních pár zápasů a my musíme do každého jít úplně nadoraz. Jako kdyby to byl poslední zápas. Nemůžeme brát ohled na to, zda hrajeme se Spartou, Pardubicemi nebo někým jiným," podotkl útočník Jakub Valský na klubovém webu.

V ideální formě nezastihl závěr dlouhodobé části ani Litvínov, jenž prohrál třikrát za sebou a neuspěl v pěti z posledních šesti zápasů. Verva naplno bodovala naposledy 20. ledna. Kometu, která naopak vyhrála pět z posledních šesti utkání, ale Verva doma porazila jednoznačně 5:1. "V kabině cítím, že opravdu chceme do všeho jít naplno a chceme vyhrávat. Ne vždy to vyjde, ale máme bojovnou náladu a tu musíme dostat do každého zápasu," řekl kapitán Matúš Sukeľ.

Po sérii pěti porážek klesla v tabulce i Mladá Boleslav, která bude nyní hostit Karlovy Vary. Bruslaři jsou jedenáctí a na Kladno mají náskok jen šest bodů. S Energií navíc v sezoně třikrát prohráli. Západočeši ale měli v posledním duelu velké problémy se složením sestavy a proti Spartě museli nasadit i čtyři juniory, z nichž tři hráli extraligu poprvé.