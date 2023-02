Vítkovice v souboji nejlepších týmů soutěže poprvé porazily Pardubice

Ostrava - Hokejisté Pardubic prohráli v utkání 47. kola extraligy s Vítkovicemi 1:4. Vedoucí Východočeši ztratili body teprve podruhé z posledních jedenácti duelů, Vítkovice se po první výhře nad Dynamem v tomto ročníku udržely na druhé pozici extraligové tabulky a snížily svou ztrátu na Pardubice pět kol před koncem základní části na 12 bodů.

Souboj prvního týmu s druhým nabídl hned v úvodu několik přesilovek. V 9. minutě pak šli Pardubičtí do tří, když byl kromě Čerešňáka vyloučen i Zohorna. Na jeho zákrok vysokou holí se rozhodčí podívali ještě na videu a potrestali útočníka Pardubic čtyřminutovým vyloučením. Hosté po 23 vteřinách dvojnásobnou výhodu zužitkovali, když Mueller najel na hranici kruhu a přesnou střelou překonal brankáře Willa.

Ve druhé třetině měli hokejisté Pardubic střeleckou převahu, ale své příležitosti si vytvořili i hosté. Ve 24. minutě zblízka zakončil Lindberg, kterého vychytal Will. Vítkovičtí se podruhé prosadili o pět minut později, kdy Lakatoš zpětnou přihrávkou našel Fridricha a ten zvýšil na 2:0.

Domácí snížili v přesilovce, když pardubickou akci zakončil tvrdou střelou obránce Čerešňák. V dalších situacích hosty držel brankář Klimeš, který tentokrát nastoupil místo reprezentanta Stezky.

Svůj náskok hosté zvýšili ve třetí části. Po další pardubické snaze v útočném pásmu se na druhé straně prosadil Chlán. V 54. minutě pak v situaci dva na jednoho dotlačil Dej puk za Willa a zvýšil na 4:1 z pohledu Vítkovic. Na výsledku už nic nezměnil ani pokus Zohorny, který Klimeše nepřekonal.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Pardubice): "Zápas jsme si prohráli v první třetině, která nebyla dobrá. Šli jsme do dlouhého oslabení, ve třech jsme dostali gól. To byl špatný vstup do utkání, druhá třetina už byla o něco lepší. Tam jsme soupeře zatlačili, ale bohužel jsme udělali chybu na modré čáře a dostali z protiútoku gól na 0:2. Vstřelili jsme kontaktní gól a zvedli se, ale následovaly další situace. Místo toho, abychom stříleli v útočném pásmu na bránu, tak to chceme dávat přes čtyři hráče. Z toho našeho tlaku jsme potom inkasovali, museli jsme to otevřít a dostali ještě čtvrtý gól. Hlavně nás v poslední době provází fauly, které nemůžeme dělat. To musíme odstranit z naší hry, protože v play off přesilovky rozhodují."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Je to pro nás samozřejmě výborné vítězství. O síle soupeře nemusím mluvit, chtěl bych vyzdvihnout výkon celého našeho mužstva. A taky úvod zápasu, měli jsme přesilovku a šli do vedení. To byl základ toho, že jsme odskočili. Ve druhé třetině nás Pardubice možná zatlačily, ale vynikající výkon brankáře Klimeše nás pořád držel ve hře. Čekali jsme na chyby, které jsme potom trestali. Hráli jsme velmi obětavě, udržovali tempo hry, hráči pracovali dobře i po taktické stránce. Nezalezli jsme jen do obrany, se třemi body jsme spokojeni a jedeme dál."

HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 32. Čerešňák (Radil, T. Zohorna) - 10. Mueller (Lakatoš), 29. Fridrich (Lakatoš), 51. Chlán (Koch, Kotala), 54. Dej (Prčík). Rozhodčí: Jeřábek, Stano - Lhotský, Šimánek. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Diváci: 10.027.

Sestavy:

Pardubice: Will - Čerešňák, Vála, Košťálek, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář - Hyka, Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, Štetka - T. Zeman, Poulíček, R. Kousal - Vondráček, A. Musil, Herčík. Trenér: Rulík.

Vítkovice: Klimeš - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, J. Stehlík, Prčík - Mueller, Lindberg, Roberts Bukarts - Lakatoš, L. Krenželok, Fridrich - Kalus, Chlán, Kotala - Jarůšek, Marosz, Dej. Trenér: Holaň.