Liberec vyhrál v Olomouci a udržel se ve hře o čtyřku

Olomouc - Hokejisté Liberce vyhráli v 47. kole extraligy na ledě Olomouce 3:2, upevnili si šesté místo v tabulce a na sedmé Hanáky mají náskok sedmi bodů. Bílí Tygři se po čtvrtém vítězství za sebou udrželi i ve hře o přímý postup do čtvrtfinále, na čtvrtý Hradec Králové ztrácí čtyři body.

Do první výraznější šance se dostal v přesilové hře domácí Navrátil, ale Neužil se proti jeho pokusu přesunul včas. V sedmé minutě už se domácí dostali do vedení, přesnou střelou do horního rohu branky otevřel skóre Škůrek. Jenže Liberec brzy dokázal srovnat, když první přesilovou hru v zápase využil střelou z levého kruhu Faško-Rudáš.

Přes čtyři tisíce diváků sledovalo vyrovnaný duel. Až ve 27. minutě se po nenápadné akci dostal puk v mezikruží k Vlachovi, který střelou mezi Konrádovy betony poslal Liberec do vedení.

Poté měla i díky přesilové hře více ze hry Olomouc, ale Neužil pokryl jak střelu Ondruška, tak dorážku Nahodila. Jenže poté olomoučtí hráči zastavili liberecký protiútok jen za cenu faulu a nařízené trestné střílení s přehledem proměnil Flynn.

Vzápětí mohl v oslabení snížit olomoucký Káňa, jehož střelu vyrazil Neužil vyrážečkou nad branku. Stejný hráč se však prosadil o malou chvíli později, kdy tečoval za Neužilova záda nahození Rutara.

Na začátku třetí třetiny mohl dvakrát srovnat Strapáč, jenže napoprvé netrefil ideálně puk před odkrytou brankou a napodruhé proti jeho střele zblízka zasáhl Neužil, který tentokráte dostal šanci místo jedničky Kváči.

Liberecký brankář byl pozorný také při šikovné teči Káni i jeho následné dorážce. Srovnat mohl rovněž Navrátil, ale sám před Neužilem neuspěl a zamířil jen do hrudi dobře chytajícího brankáře hostů.

Liberec se soustředil hlavně na obranu a dostával se jen do náznaků šancí. Pět minut před koncem ale Balinskis přihrál před odkrytou branku Birnerovi, který ke smůle hostů netrefil puk ideálně a zamířil mimo tři tyče. Hosty to však mrzet nemuselo, těsný náskok uhájili až do závěrečné sirény.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Začali jsme dobře a vedli jsme 1:0. Potom nás přibrzdil první inkasovaný gól. Druhou třetinu jsme neodehráli dobře a to nás dnes stálo zápas. Ve třetí třetině jsme totiž podali výborný výkon. Vytvořili jsme si šance, které jsme bohužel neproměnili. Jeden gól nám dnes prostě chyběl. Některé naše fauly v útočném pásmu jsou zbytečné, toho bychom se měli vyvarovat. Ale spíš než oslabení dnes rozhodly naše nevyužité přesilové hry. Měli jsme v nich několik příležitostí, které jsme nevyužili."

Patrik Augusta (Liberec): "Jsme hrozně rádi za výhru, velice si jí vážíme, protože odtud často body neodvážíme. Odehráli jsme první dvě třetiny velice slušně. Našim cílem bylo soustředit se na forčeking a být aktivní, což se nám dařilo. Ve druhé třetině jsme za to byli odměněni. Ve třetí třetině jsme se soustředili už jen na defenzivu, což bylo dáno hlavně výsledkem. Tím jsme sice dostali domácí do optického tlaku, ale zase tolik vyložených šancí z toho neměli. Ve třetí třetině jsme totiž udělali minimum chyb. Byla to velká hokejová bitva, styl hokeje podobný tomu v play off, kdy se všechno dohrává. Jsem rád za výkon, který jsme dnes podali. Výborný brankář nám dal šanci vyhrát a kluci to vepředu odpracovali."

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Škůrek (Mareš, Navrátil), 37. J. Káňa (Rutar, Nahodil) - 11. Faško-Rudáš (Balinskis, Flynn), 27. J. Vlach (Dlouhý), 33. Flynn z trest. střílení. Rozhodčí: R. Šír, Vrba - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 4:3, navíc Nahodil (Olomouc) 10 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 4306.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Ondrušek, Dujsík, Škůrek, Mareš, T. Černý, Řezníček - Bambula, Nahodil, J. Káňa - Navrátil, P. Musil, Plášek - Strapáč, Kusko, Klimek - A. Rutar, Menšík, Anděl. Trenér: Tomajko.

Liberec: Neužil - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, Ivan, Štibingr - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, P. Jelínek, Frolík - Rychlovský, J. Šír, Ordoš - Dlouhý, J. Vlach. Trenér: Augusta.