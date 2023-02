Karlovy Vary počtvrté v sezoně porazily Mladou Boleslav, Lukeš má opět nulu

Mladá Boleslav - Hokejisté Karlových Varů porazili i počtvrté v sezoně Mladou Boleslav. V zápase 47. kola extraligy vyhráli na ledě Bruslařů 2:0, třetím čistým kontem v sezoně - druhým na mladoboleslavském ledě - se na tom podílel brankář Štěpán Lukeš. Středočeši prohráli pošesté v řadě, v tabulce jsou jedenáctí se čtyřbodovým náskokem na poslední České Budějovice. Karlovy Vary se posunuly na deváté místo.

Domácí nastoupili ve speciálních dresech, které následně poputují do dražby, jejíž výtěžek obdrží místní nemocnice.

Úvodní dvouminutovka patřila tlaku Mladé Boleslavi, ale první vážnější šance se paradoxně urodila na druhé stran. Domácím obráncům ujel Koblasa, ale brankáře Novotného v samotném zakončení překonat nedokázal.

Co se nepodařilo jemu, ale zvládl v osmé minutě Kružík, který přesnou střelou ukončil kombinační akci hostů, a otevřel tak skóre zápasu.

Ve druhé třetině se sice domácí hokejisté snažili o vyrovnání, diváci se ale tentokrát žádného gólu nedočkali. Boleslav měla největší šance během dvou přesilovek, ale recept na skvěle chytajícího Lukeše nenašel ani Kelly Klíma, proti němuž se dokázal hostující brankář skvěle přesunout brankovištěm.

Ve třetí třetině se hrálo v podstatě na jednu branku, ale domácí se nedokázali stále prosadit. Střeleckou nemohoucnost neprolomil ani sedm minut před koncem základní hrací doby Kelly Klíma, který v samostatném úniku trefil jenom Lukešovu lapačku. Při jeho následném vyloučení orazítkoval Koblasa horní tyčku Novotného branky. Další střela Stříteského už ale v brance skončila.

Domácí se už v 58. minutě odhodlali k power play, zdramatizovat zápas se jim ale nepodařilo. Karlovy Vary tak vyhrály třetí z posledních čtyřech utkání.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): "Hra nebyla z naší strany nejlepší. Byly tam jednoznačně velké rezervy v koncovce, protože šance na vstřelení branky jsme měli. Důraz do branky není ještě není takový, abychom z toho dávali góly. Málo se tam cpeme, brankář všechno vidí. Teď musíme jít krok po kroku. Kluci dřeli, ale naše efektivita je zatím bohužel nulová."

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "Bylo to nesmírně těžké utkání a my jsme moc rádi za tři body. Před zápasem se Spartou nám popadalo několik hráčů, ale teď se dali dohromady, takže to bylo i fyzicky těžké utkání. Závěr jsme odblokovali, celý tým šlapal a děkujeme i fanouškům, kteří byli slyšet."

BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Kružík (Redlich, Kohout), 54. Stříteský (Černoch). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Kajínek, Hynek. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 3156.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Bernad, Štich - Lantoši, O. Najman, Söderlund - Šťastný, Fořt, Lunter - Přibyl, O. Roman, Malát - Kelly Klíma, Bičevskis, J. Stránský. Trenér: Kalous.

Karlovy Vary: Lukeš - Huttula, Havlín, Stříteský, Kočí, Dlapa, Rohan - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Kofroň, Hladonik, Rachůnek - Kohout, Kružík, Redlich - Šmajda, Koffer, Juusola. Trenér: Bruk.