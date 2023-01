Mladá Boleslav poprvé pod vedením trenéra Kalouse vyzve Hradec Králové

Praha - Premiéra pod novým koučem Jiřím Kalousem čeká v pátečním 37. extraligovém kole hokejisty Mladé Boleslavi, kteří se představí doma proti Hradci Králové. Po třech zápasech bez bodového zisku touží zabrat Plzeň, která vyzve Litvínov. Vedoucí Vítkovice budou hájit těsný náskok před Pardubicemi proti poslednímu Kladnu. V dohrávce 18. kola v Bratislavě se pod širým nebem utkají Třinec a Brno.

Mladá Boleslav dosáhla na jedinou výhru z posledních sedmi utkání. Kalous se pokusí sezonu zachránit. "Je tady tým, který má na to, aby se pohyboval ve vyšších patrech tabulky. Viděl jsem tu v průběhu sezony nějaké zápasy, když jsem sem jezdil skautovat hráče, takže tým pro mě není neznámý. Také vím, že je velmi dobře fyzicky připravený. Bodově to zatím není ideální, ale řekl bych, že potenciál v týmu je," prohlásil Kalous.

Královéhradečtí bodovali šestkrát v řadě, z toho pětkrát zvítězili. S Bruslaři odehráli v dosavadním průběhu ročníku gólově velmi skromné souboje. Na ledě soupeře uspěli 2:0, stejným skóre pak doma prohráli.

"Za Boleslav jsem poslední rok a půl nastupoval. Mám na to dobré vzpomínky a budu se chtít ukázat v co nejlepším světle. Příchod nového trenéra bude spíš takovým impulzem, nemyslím, že za jeden den dokáže něco změnit," řekl útočník Jan Eberle, jenž se na východ Čech přesunul zkraje roku.

Ostravané mají v čele tabulky bod k dobru na druhé Pardubice, bodovali šestkrát po sobě, z toho pět utkání vyhráli a pokaždé s plným ziskem. Rytíře nechtějí podcenit. "Vůbec se nedíváme na tabulku, že hraje první s posledním, je to zkreslující. Zápasy jsou vyrovnané, s každým soupeřem se může vyhrát nebo prohrát. Hrajeme doma, chceme divákům udělat radost a chceme hrát zase důslednou obranu, protože tou to začíná," řekl kouč Miloš Holaň.

Kladno za dva předchozí souboje v sezoně neuhrálo proti lídrovi ani bod, ale při porážkách 0:2 a 2:3 Rytíři statečně vzdorovali. Naprázdno vyšli i v posledních třech startech. "Bohužel máme nízkou produktivitu. Nejsme schopni dát gól. Máme malý tlak do brány. Měli bychom hrát trošinku jednodušeji, vše překombinováváme a zbytečně pouštíme soupeře do šancí," konstatoval asistent trenéra Pavel Skrbek.

Liberec ztratil poslední dvě utkání doma s Českými Budějovicemi a venku v Hradci Králové v prodloužení. Vyhrál ale šest z minulých deseti startů a jen jednou za tu dobu svěřenci kouče Patrika Augusty nebodovali. "Když budeme hrát dál jako naposledy v Hradci, tak budeme úspěšní i v dalších utkáních," řekl útočník Michael Frolík. Komplikací je dlouhodobá absence kapitána Michala Bulíře, jenž se podrobil operaci lýtkového svalu a bude mužstvu chybět ještě dalších šest až osm týdnů.

Pardubičtí hokejisté vstřelili Bílým Tygrům ve dvou vzájemných kláních vždy jen po gólu, přesto si připsali jednu výhru v prodloužení. V úterý proti Spartě ale prohráli 0:3 a přišli o vedení v tabulce. "Rádi bychom odčinili ten poslední zápas se Spartou, ale my chceme vyhrát každý zápas. Liberec hraje doma, budou mít možná trošičku výhodu toho malého hřiště, ale bude to vyrovnaný zápas a rozhodnou zase detaily. Chytá jim dobře gólman, hrají těsnou obranu, není snadné se proti nim prosadit," konstatoval útočník Lukáš Radil.

Co napravovat má rovněž Plzeň. Indiáni prohráli předchozí tři zápasy s celkovým skóre 3:13 a bez zisku jediného bodu. "Nemáme dobré začátky zápasů. Každý si musíme sáhnout do svědomí a zlepšit se do dalších zápasů. Když takhle budeme pokračovat, budeme hrát dole, což nikdo z nás nechce. Musíme tomu společně zabránit," řekl slovenský útočník Adrián Holešinský.

Litvínov se pokusí obrat Západočechy poprvé v sezoně o body. Po sérii pěti porážek si spravilo mužstvo kouče Karla Mlejnka náladu vydřenou výhrou nad Mladou Boleslaví (4:3).

V Českých Budějovicích dojde na souboj tabulkových sousedů Motoru a Karlových Varů. Oba celky mají ze 35 zápasů shodně 41 bodů, Jihočechy drží výše lepší skóre, pod Západočechy už je pouze Kladno. Oba souboje v sezoně ovládli Karlovarští, soupeři nepřepustili ještě ani bod.

Dějištěm pátého extraligového utkání pod širým nebem bude Tehelné pole v Bratislavě. Obhájce titulu Třinec nastoupí proti Brnu s cílem prodloužit čtyřzápasovou vítěznou šňůru. Kometa naposledy uspěla v Olomouci, dvakrát po sobě nevyhráli Brňané od konce října.

Statistické údaje před pátečními zápasy extraligy: 37. kolo: HC Vítkovice Ridera (1.) - Rytíři Kladno (14.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:0, 3:2. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 36 zápasů/36 bodů (16 branek + 20 asistencí) - Tomáš Plekanec 35/30 (7+23). Statistiky brankářů: Aleš Stezka průměr 2,13 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,53 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,56 a 91,67 - Landon Bow 3,46 a 89,01, Adam Brízgala 3,27 a 90,66. Zajímavosti: - Vítkovice šestkrát za sebou bodovaly a z toho pětkrát vyhrály. - Ostravané doma prohráli dva z posledních tří zápasů. - Kladno po sérii tří vítězství třikrát za sebou nebodovalo. - Rytíři venku po dvou výhrách za sebou vyšli dvakrát naprázdno. - Vítkovice ve vzájemných zápasech sedmkrát za sebou bodovaly a z toho šestkrát vyhrály. - Ostravané se musí obejít bez obránců Petra Gewieseho a Patrika Kocha. Gewiese má distanc na jeden zápas za faul na útočníka Adriána Holešinského z Plzně. Kochovi zbývá odpykat ještě tři duely ze čtyřzápasového trestu za zákrok na Mikka Juusolu z Karlových Varů. HC Škoda Plzeň (7.) - HC Verva Litvínov (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3, 4:2. Nejproduktivnější hráči: Petr Kodýtek 37/29 (13+16) - Šimon Stránský 36/29 (7+22). Statistiky brankářů: Dominik Pavlát 2,37, 92,04 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,61, 91,94 a dvakrát udržel čisté konto - Šimon Zajíček 2,75 a 90,67, Denis Godla 3,15 a 90,41. Zajímavosti: - Plzeň třikrát za sebou prohrála a nezískala ani bod. - Škoda doma dvakrát za sebou nebodovala a prohrála na vlastním ledě tři z posledních pěti zápasů. - Litvínov po sérii pěti porážek, při kterých získal jen dva body, v neděli zdolal doma Mladou Boleslav 4:3. - Verva venku třikrát za sebou prohrála a dosáhla na jediný bod. - Plzeň ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou bodovala a z toho třikrát vyhrála. - Litvínovu bude chybět obránce Joshua Wesley, který si zatím odpykal jeden ze čtyřzápasového trestu za faul na obránce Martina Pláňka z Mladé Boleslavi. BK Mladá Boleslav (11.) - Mountfield Hradec Králové (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 2:0. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Najman 26/14 (8+6) - Jakub Lev 35/29 (13+16). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,04 a 92,47, Filip Novotný 2,30, 92,13 a dvakrát udržel čisté konto - Henri Kiviaho 2,05, 91,50 a třikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,82, 88,13 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladou Boleslav povede poprvé nový trenér Jiří Kalous. Ladislav Čihák byl odvolán po sérii pěti porážek a v posledních dvou zápasech vedli tým dočasně asistenti Petr Haken s Václavem Pletkou. Bruslařský klub pod nimi doma porazil Kometu Brno 7:3 a prohrál v Litvínově 3:4. - Bruslařský klub doma prohrál čtyři z posledních šesti utkání. - Hradec Králové bodoval šestkrát za sebou a z toho pětkrát vyhrál. - Mountfield zvítězil venku pětkrát v řadě a ztratil jen dva body. - Mladá Boleslav, která vyřadila Hradec Králové loni ve čtvrtfinále po vítězství 4:1 na zápasy, vyhrála pět z posledních šesti zápasů. HC Motor České Budějovice (12.) - HC Energie Karlovy Vary (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4, 0:3. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 35/32 (7+25) - Tomáš Rachůnek 35/24 (5+19). Statistiky brankářů: Jan Strmeň 2,28, 92,51 a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 2,90, 90,12 a jednou udržel čisté konto - Vladislav Habal 2,43, 91,08 procenta a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,16, 89,51 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - České Budějovice po sérii tří porážek vyhrály v neděli v Liberci 3:2 v prodloužení. - Motor doma prohrál dva z posledních tří duelů. - Karlovy Vary dvakrát za sebou nebodovaly a prohrály šest z posledních osmi zápasů. - Energie venku třikrát za sebou prohrála a nezískala ani bod. - Karlovy Vary vyhrály tři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Kapitán Motoru Milan Gulaš může sehrát 700. zápas v extralize. - Obránce Energie Tomáš Havlín může nastoupit k 200. utkání v nejvyšší soutěži. - Útočník Tomáš Čachotský z Českých Budějovic v pátek oslaví 41. narozeniny, forvardovi Matěji Tomanovi bude v neděli 22 let. Bílí Tygři Liberec (6.) - HC Dynamo Pardubice (2.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 0:1 v prodl., 3:1. Nejproduktivnější hráči: Adam Najman 36/27 (9+18) - Tomáš Zohorna 32/30 (14+16). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,16, 92,26 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 3,33, 89,57 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45 - Roman Will 2,09, 92,60 a třikrát udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Liberec prohrál tři z posledních pěti zápasů, ale čtyřikrát za sebou bodoval. - Bílí Tygři doma po sérii čtyř vítězství naposledy podlehli Českým Budějovicím 2:3 v prodloužení. - Pardubice po šňůře čtyř výher v úterý prohrály se Spartou 0:3. - Dynamo venku bodovalo čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhrálo. - Liberec bodoval ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou a z toho třikrát vyhrál. - Slovenský útočník Matej Paulovič z Pardubic v pátek oslaví 28. narozeniny. Dohrávka 18. kola: HC Oceláři Třinec (3.) - HC Kometa Brno (9.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport; pod širým nebem v Bratislavě). Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 35/38 (19+19) - Petr Holík 36/35 (8+27). Statistiky brankářů: Marek Mazanec 1,71, 93,38 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,37 a 90,16 - Dominik Furch 2,48, 91,84 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,23, 90,26 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec čtyřikrát za sebou zvítězil a prohrál jediný z posledních devíti zápasů. - Kometa ve středu vyhrála v Olomouci 4:1 a připsala si teprve druhé vítězství z posledních osmi duelů. - Třinec vyhrál dvanáct z posledních čtrnácti vzájemných zápasů a obě porážky za tu dobu utrpěl až v nastavení. - Extraligový zápas se odehraje podruhé v historii v zahraničí. Poprvé to byl 4. ledna 2020 duel Sparty s Litvínovem (3:2) na fotbalovém stadionu Rudolfa Harbiga v Drážďanech, kde také padl divácký rekord na zápas domácí nejvyšší soutěže 32.009 diváků. - Další tři extraligová utkání pod širým nebem se konala v Česku a pokaždé byla jejich aktérem i Kometa. Nejdříve byla 2. ledna 2011 na plochodrážním stadionu ve Svítkově soupeřem domácích Pardubic a prohrála 2:4. Potom hostila 3. ledna na fotbalovém stadionu za Lužánkami Plzeň (5:2) a o pět dnů později i Spartu (2:4).