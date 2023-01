Poslední Kladno překvapivě vyhrálo na ledě prvních Vítkovic

Ostrava - Souboj vedoucích Vítkovic s posledním Kladnem skončil v 37. kole hokejové extraligy překvapivým vítězstvím hostů 3:0. Středočeši dali v každé dvacetiminutovce po gólu, o ten vítězný se v 18. minutě zasloužil Adam Kubík. Ostravané před vyprodaným hledištěm museli skousnout teprve druhou domácí porážku v normálním čase. Kladenský brankář Adam Brízgala vychytal první čisté konto v sezoně a Rytířům pomohl ke třem bodům po třech prohrách za sebou.

Favorit měl vlažný nástup, kterého hosté dokázali využít. Někdejší vítkovický obránce Slováček nabil v 18. minutě ideálně Kubíkovi, který prudkou ranou z kruhu překonal Stezku. Překvapeného soupeře mohl hned v dalším střídání omráčit Beran druhým gólem, ale sólový nájezd na gólmana neproměnil.

Domácí bez nemocného Muellera nemohli chytit svůj herní rytmus a těžko se dostávali přes soustředěně hrajícího soupeře. Během dvou slepených přesilovek ve druhé části sice dokázali na Kladno vyvinout tlak, ale vyjma nebezpečné Bukartsovy dorážky z úhlu na Brízgalu další těžká střela nepřiletěla.

Sotva se hosté zmátořili, zneklidnili protivníka druhým gólem. Po vyražené střele Voráčka se nebojácně vrhl Filip a zblízka dopravil puk podruhé za Stezku.

Domácí si vypracovali jen minimum příležitostí a o to více je muselo mrzet, když v úvodu třetí části jednu z mála zahodil Kotala. Ve 48. minutě navíc přišla další ledová sprcha: v přesilovce zaváhal na útočné modré čáře Mikuš a přečíslení dva na jednoho Plekanec zkušeně vyřešil ranou pod Stezkovu vyrážečku.

Tříbranková ztráta už byla na Vítkovice moc. Poslední šanci na zdramatizování chytil v oslabení Fridrichovi Brízgala a mohl si připsat první čisté konto v sezoně, stejně tak i Kladno první výhru v ročníku nad ostravským celkem.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Prohra před vyprodaným stadionem mrzí. Ale Kladno hrálo dobře a my jsme na něj dnes nenašli recept. Vázly nám ruce, nohy, hlava, přeskakovaly nám kotouče a chyběla nám lehkost. Tam, kde jsme se mohli chytit přesilovkou, tak jsme ještě dostali gól. Asi i my potřebujeme hrát takové zápasy, abychom si uvědomili, že bez obrovského nasazení a dřiny v každém zápase nám soupeř nic nedaruje. Dnes nám nefungovalo nic, prostě špatný zápas. Musíme na to zapomenout."

Otakar Vejvoda (Kladno): "Celé mužstvo dnes předvedlo vyspělý výkon v čele s výborným brankářem Brízgalou. Sice jsme vstoupili do zápasu oslabením, ale to se nám podařilo ubránit a pak jsme hráli disciplinovaně. Podařilo se nám vstřelit první gól a až na jednu šanci v přesilovce toho Vítkovice moc neměly. Ve třetí třetině domácí měli nějaké střely, ale nás podpořil výborný Brízgala a získáváme cenné tři body."

HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Kubík (Slováček), 36. Filip (Brodecki, Voráček), 48. Plekanec (Dotchin). Rozhodčí: Hradil, Obadal - Axman, Gebauer. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 9833 (vyprodáno).

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, L. Kovář, Raskob, Sedlák, J. Stehlík, Prčík - Kalus, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, L. Krenželok, Kotala - Bernovský, Chlán, Fridrich - Půček, Dej, Lednický. Trenér: Holaň.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Kehar, Ticháček, Cibulskis, Babka, Slováček, Voráček - Jágr, Plekanec, Kubík - Indrák, Filip, Brodecki - M. Procházka, Pytlík, M. Beran - Melka, Zikmund, O. Bláha. Trenér: O. Vejvoda ml.