Pardubice zvítězily v Liberci 4:3 a znovu vedou extraligu

Utkání 37. kola hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice, 13. ledna 2023 v Liberci.Zleva Michael Frolík z Liberce, Martin Bučko a brankář Roman Will oba z Pardubic. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Hokejisté Pardubic zvítězili v utkání 37. extraligového kola na ledě Liberce 4:3. Dynamo tak využilo zaváhání Vítkovic s Kladnem a vrátilo se na první místo tabulky. Domácí Bílí Tygři třikrát dotáhli vedení Východočechů, v čase 59:49 však definitivně rozhodl útočník Robert Kousal.

Utkání nezačalo pro domácí vůbec šťastně. Již po půlminutě byl vyloučen Nedomlel a hostům stačilo pouhých 17 sekund na využití přesilovky. Po ose Paulovič, Kousal doputoval puk na hůl Radila, který zamířil přesně k tyči Kváčovy branky. Domácí se ale rychle oklepali a hnali se za vyrovnáním.

V polovině první třetiny se jim v přesilovce podařilo srovnat krok. Po střele Vlacha vyrazil Will puk do výšky a hráči ztratili přehled, kde vlastně je. Nejrychleji se zorientoval Melancon, přihrál Filippimu a domácí centr pohodlně skóroval do poloprázdné branky. V závěru třetiny mohl překlopit vedení zpět na stranu Pardubic Vondráček, ale Kváča svůj tým podržel.

I druhé dějství začali lépe hosté. Ve 24. minutě si Čerešňák našel puk u modré čáry a prostřelil Kváču. Hosté pokračovali v tlaku a vytěžili z něj přesilovku. Domácí se ubránili, poté z rychlého kontru tvrdě vypálil Nedomlel a mohl se radovat ze své první branky v libereckém dresu - 2:2.

Ve veliké šanci byl ve 34. minutě domácí Ordoš, ale z půl metru přestřelil branku. Pořekadlo nedáš - dostaneš opět zafungovalo. Při signalizované výhodě dostal hosty do vedení Sedlák.

Gól do šatny domácí nepoložil. Ve třetím dějství si od prvních minut vytvořili tlak a šli za vyrovnáním. Povedlo se jim to ve 48. minutě, kdy Flynn tvrdou ranou zakončil přesilovkovou kombinaci a začínalo se od začátku.

Minutu a půl před koncem byl vyloučen domácí bek Nedomlel a pardubické komando nabídnutou příležitost využilo. Pouhých 11 sekund před sirénou vstřelil vítěznou branku Kousal.

Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Filippi, 29. Nedomlel (Filippi, A. Dlouhý), 48. Flynn (Balinskis, A. Najman) - 1. Radil (R. Kousal, Paulovič), 24. Čerešňák (Sedlák), 40. Sedlák (Cienciala, Čerešňák), 60. R. Kousal. Rozhodčí: Kika, J. Ondráček - J. Ondráček II, Hnát. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:2. Diváci: 6102.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Kolmann, Štibingr, Derner, Aubrecht - Faško-Rudáš, Filippi, Ordoš - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - A. Dlouhý, J. Šír, Jenčovský. Trenér: P. Augusta.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Bučko, T. Dvořák, Vála, J. Kolář - Hyka, Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - T. Zeman, Poulíček, Paulovič - Vondráček, A. Musil, Štetka. Trenér: R. Rulík.