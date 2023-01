Mladá Boleslav při premiéře kouče Kalouse porazila Hradec Králové

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslav v 37. kole extraligy při premiéře nového kouče Jiřího Kalouse zdolali Hradec Králové 3:2 v prodloužení. V čase 64:19 o tom rozhodl švédský útočník Tim Söderlund. Bruslařský klub po sérii pěti porážek a odvolání trenéra Ladislava Čiháka vyhrál druhý z posledních tří duelů. Mountfield bodoval posedmé za sebou a teprve podruhé z toho prohrál.

V úvodní části se hrálo dlouho bez větších šancí. Až ve 13. minutě po zaváhání v mladoboleslavské defenzívě se dostal před Novotného Perret, ale bekhendem minul. Na druhé straně po Přibylově akci kryl Kiviaho pravým betonem střelu Lantošiho, který finského gólman prověřil opět hned vzápětí a v 15. minutě znova.

Bruslařský klub se ve druhé třetině ubránil při Beránkově vyloučení a na druhé straně pak měl možnost Přibyl. V čase 32:22 se dočkal vedení Mountfield. Jergl se po chybě v rozehrávce domácích uvolnil mezi kruhy a přihrál Perretovi, jehož zakončení prošlo mezi bruslemi spoluhráče Lalancettea do odkryté branky.

Domácí ale hned za 49 sekund odpověděli. Obránce Lintuniemi na levém kruhu oklamal Lalancettea a rychlou střelou trefil protější horní roh Kiviahovy branky. Mladá Boleslav se pak dočkala také své první početní výhody v utkání, ale hosté se při Novákově pobytu na trestné lavici ubránili.

Hned na startu třetí třetiny se snažil strhnout vedení na stranu Bruslařského klubu Söderlund. V 47. minutě však zužitkoval hned po osmi sekundách přesilovku při Přibylově vyloučení Blain a Východočeši podruhé vedli.

Za dvě minuty byl blízko vyrovnání Lantoši, ale trefil levou tyč. Další velkou šanci měl Najman, který minul odkrytou branku. Domácí se dočkali v 53. minutě při Jerglově trestu, kdy po Lantošiho přihrávce překonal Kiviaha z pravého kruhu Fořt. Otočit skóre ve prospěch domácích mohl Přibyl. Prodloužení neodvrátila ani přesilovka Středočechů při Pilařově trestu.

V prodloužení nejdříve zlikvidoval Kiviaho Pýchův únik, ale pak se před něj dostal z úhlu Söderlund a s bekhendovým zakončením uspěl.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): "My se samozřejmě seznamujeme za pochodu, protože já jsem byl dnes poprvé na tréninku na rozbruslení. To byla krátká doba. Myslím, že tam byly dobré věci. Samozřejmě tam byly věci, na kterých bude potřeba zapracovat, protože jsme nabízeli soupeři zbytečně šance. Jsou to věci, na kterých se dá pracovat, a určitě se na ně zaměříme. Musím říct, že tým je výborně připravený. Je to věc, na které se dá stavět. V bruslivém hokeji chceme jednoznačně pokračovat. Je výborné, že jsme vyhráli. Hlavně si myslím, že je to pro kluky psychicky vzpruha a impulz do dalších zápasů, protože se v nich teď nedařilo. Každý bod je důležitý v situaci, v které se nacházíme."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Máme na to trošičku smůlu. Podruhé nebo potřetí v sezoně jsme narazili na tým, kde zrovna vyměnili trenéra. Nový úspěšný trenér přenesl tu energii z dvacítek na domácí tým, který hrál velmi dobře. My jsme v zápase dvakrát vedli, ale ani jednou se nám nepovedlo vedení udržet delší dobu a dostat tím domácí trošku pod psychický tlak. Byla to škoda. Myslím, že domácí byli lepší celý zápas. Bodu si vážíme. Zápasy jdou rychle za sebou. I se mi zdálo v prodloužení, že nám trošičku došly síly. Pro nás je to cenný bod."

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 34. Lintuniemi (O. Najman), 53. Fořt (Lantoši, Lintuniemi), 65. Söderlund (Lantoši, Pýcha) - 33. Perret (Jergl), 47. Blain (McCormack, Cingeľ). Rozhodčí: Pražák, Květoň - J. Svoboda, Zíka. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 3457.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Hrdinka, Bernad, Štich - Lantoši, Přibyl, Söderlund - Šťastný, Fořt, J. Stránský - Kelly Klíma, O. Najman, Lunter - Dvořáček, Závora, M. Beránek. Trenér: Kalous.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, P. Marcel - Lev, Cingeľ, Eberle - Pilař, Kevin Klíma, R. Pavlík - Jergl, Lalancette, Perret - Z. Doležal, Štohanzl, M. Novák. Trenér: T. Martinec.