Kladno se bude proti Spartě snažit utnout čekání na vstřelený gól

Praha - Souboj dvou tradičních soupeřů Kladna a Sparty bude ozdobou pátečního programu pěti utkání 10. kola hokejové extraligy. Rytíři v něm budou usilovat o ukončení více než tři zápasy trvajícího gólového sucha. Zlepšené výkony z posledních kol touží potvrdit obhájce titulu Třinec, jemuž se postaví hráči Plzně. Hradec Králové přivítá dosud výborně hrající Olomouc.

Kladenští neskórovali už 223 minut a 32 sekund. Posledním úspěšným střelcem byl Jakub Klepiš při domácí porážce 1:2 s Třincem na konci září. Následovaly další tři neúspěchy a herní pohoda z úvodu sezony se rozplynula. "Dlouho jsme nedali gól. Co nám tam na začátku sezony padalo, to teď končí na tyčce nebo břevnu. Odčinit to můžeme jen naší tvrdou prací," prohlásil útočník Matěj Beran.

Sparta se v úterý rozloučila pro tuto sezonu s Ligou mistrů domácí porážkou 3:6 s finským Jukuritem. V extralize bodovali Pražané pětkrát za sebou, z toho čtyři duely vyhráli a čelo tabulky mají v dohledu, ale hvězdami nabitý kádr po herní stránce nenaplňuje očekávání. "Nelepšíme se. Všichni nás pasují do role favorita, ale zatím to moc nepotvrzujeme," připustil brankář Jakub Kovář.

Utkání v Kladně poutá pozornost i s ohledem na obsazení střídaček obou celků. Zatímco té domácí šéfuje od této sezony Otakar Vejvoda mladší, Pražany převzal v létě jeho bývalý parťák ve slavné "Blue Line" z 90. let Pavel Patera. Oba v ní tehdy doplňoval ještě Martin Procházka.

Český mistr začal sezonu čtyřmi porážkami, následně ale získal deset z 12 bodů a během týdne doma zdolal i Davos v Lize mistrů. Je patrné, že se Oceláři zvedají. "Víme, že když plníme, co máme, tak můžeme hrát s každým. Výhra s Davosem je povzbuzení do náročných týdnů, které nás čekají," řekl hráč elitního útoku Ocelářů Daniel Voženílek před sérií domácích zápasů. Během pěti dnů se Třinec utká s Plzní, Spartou a Olomoucí. "Věřím, že v nich budeme bodovat a posuneme se tabulkou výš," podotkl Voženílek.

Plzeň čekala až do pátého zápasu sezony na bodový zisk. Sérii čtyř porážek vystřídala čtyřzápasová bodová šňůra, při níž Indiáni třikrát slavili vítězství. Naposledy ale doma podlehli Hradci Králové 2:5. O nápravu se pokusí na ledě úřadujícího šampiona. "Bude to těžké utkání, navíc nás čeká dlouhá cesta. Třinec se také trápí. Já doufám, že to zvládneme a odvezeme si domů tři body," uvedl pro klubový web útočník Sebastián Malát.

Hradec Králové má za sebou tři po sobě jdoucí utkání venku, z nichž vytěžil díky poslední výhře v Plzni tři body. Při návratu do domácího prostředí čeká Východočechy, kteří si jako jediný český tým vybojovali v LM postup ze skupiny a ve středu deklasovali Eisbären 8:2, Olomouc. "Začali jsme dávat góly, za což jsme moc rádi. Věříme, že nám to pomůže i do ligy. Navíc když v pátek přijedou řezníci," přál si s úsměvem útočník Radovan Pavlík. "Olomouc hraje výborně jako tým, i bez Davida Krejčího. Nesmíme nic podcenit, chceme dál vyhrávat co nejvíc zápasů po sobě," doplnil Pavlík.

Hanáci jsou překvapením dosavadního průběhu ročníku a čeří vody na nejvyšších pozicích. Z osmi utkání nasbírali 16 bodů a jen dvakrát vyšli naprázdno. "Všichni jsme šli do té sezony s velkým respektem po odchodu Davida Krejčího. A zároveň jsme si přáli, abychom to dobře nastartovali, což se povedlo. Teď v tom jen pokračovat," zdůraznil útočník Lukáš Klimek.

Karlovarští hokejisté mají za sebou dvě povedená vystoupení v arénách soupeřů. Na výhru 1:0 v Mladé Boleslavi navázali ziskem skalpu extraligového lídra Pardubic (4:2). Nyní se pokusí přenést dobrou formu i na domácí led do souboje s Vítkovicemi. Před svými diváky tým Energie dosud ve dvou zápasech nebodoval a je nejhorší v soutěži v tabulce domácích utkání, zatímco tu z venkovních duelů i díky již šesti odehraným zápasům vede.

Vítkovičtí se nechtějí nechat zmást tím, že Karlovy Vary doma ještě nebodovaly. O kvalitě západočeského klubu hovoří výhry v Třinci, na Spartě, v Mladé Boleslavi a posledně i v Pardubicích.

"Je to mužstvo, které to má rozložené nejen na jednu, ale na více pětek. Mají osm hráčů, kteří jsou schopni góly dávat," všiml si trenér Vítkovic Miloš Holaň. Vyzdvihl i týmové pojetí západočeského klubu. "Silné stránky Karlových Varů jsou, že po ztrátě puku následuje okamžitý brejk a zakončení. Umí to i v oslabení, na to si musíme dát velký pozor. Dále také na předbrankový prostor a rozhodovat bude i disciplína," zdůraznil Holaň.

Poslední Litvínov se pokusí v souboji s Mladou Boleslaví naskočit zpět na dobrou vlnu. Severočeši po zisku osmi bodů ze čtyř utkání vyšli dvakrát po sobě naprázdno a výsledkem byl propad zpět na dno tabulky. Pomoci k tomu má i nová posila z Brna - slovenský brankář Matej Tomek. Bruslařský klub zatím sbírá body hlavně doma, v arénách soupeřů uzmul za tři zápasy pouze dva a uzavírá tabulku podle venkovních utkání.

Statistické údaje před pátečními zápasy 10. kola Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (10.) - HC Škoda Plzeň (13.). Začátek zápasu: 17:00. Nejproduktivnější hráči: Marko Daňo 8 zápasů/10 bodů (8 branek + 2 asistence) - Aleksi Rekonen 9/9 (4+5). Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 2,28 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,04 procenta, Ondřej Kacetl 4,00 a 84,00 - Miroslav Svoboda 2,66, 91,58 a jednou udržel čisté konto, Dominik Pavlát 3,03 a 88,16. Zajímavosti: - Mistrovský Třinec čtyřikrát za sebou bodoval a z toho třikrát vyhrál. - Oceláři v neděli doma porazili Litvínov 4:1 a na pátý pokus poprvé v sezoně doma zvítězili. - Plzeň po sérii čtyř zápasů s bodovým ziskem, z nichž tři vyhrála, v neděli podlehla doma Hradci Králové 2:5. - Škoda venku dvakrát za sebou vyhrála. - Plzeň vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Brankář Ondřej Kacetl z Třince v sobotu oslaví 32. narozeniny. - Slovenský útočník Vladimír Dravecký z Třince může v neděli proti Spartě sehrát 500. zápas v české extralize. HC Verva Litvínov (14.) - BK Mladá Boleslav (3.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Giorgio Estephan 9/7 (1+6) - Jan Stránský 9/6 (4+2). Statistiky brankářů: Šimon Zajíček 3,20 a 90,77, Denis Godla 2,47 a 91,30 - Filip Novotný 1,44, 93,42 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 1,48 a 94,34. Zajímavosti: - Litvínov po dvou vítězstvích dvakrát nebodoval a prohrál sedm z devíti utkání v této sezoně. - Verva v posledním domácím zápase 2. října porazila Hradec Králové 3:2 a na čtvrtý pokus v ročníku před vlastním publikem poprvé vyhrála. - Mladá Boleslav vyhrála pět z uplynulých sedmi duelů. - Bruslařský klub ze tří zápasů venku v této sezoně získal jen dva body za výhru v prodloužení v Pardubicích. - Litvínov bodoval v šesti z posledních sedmi vzájemných soubojů a čtyřikrát z toho vyhrál. - Litvínov se utkal s Mladou Boleslavi na konci srpna v přípravě a vyhrál doma 4:3 po samostatných nájezdech. HC Energie Karlovy Vary (11.) - HC Vítkovice Ridera (5.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Jiří Černoch, Petr Koblasa oba 8/5 (3+2) - Dominik Lakatoš 9/10 (5+5). Statistiky brankářů: Vladislav Habal 2,64 a 91,75, Štěpán Lukeš 3,20, 90,06 a jednou udržel čisté konto - Aleš Stezka 2,07, 93,28 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 4,00 a 87,10. Zajímavosti: - Karlovy Vary vyhrály čtyři z posledních šesti zápasů. - Energie v této sezoně doma odehrála jen dva duely a ještě nebodovala. - Vítkovice prohrály tři z uplynulých pěti duelů. - Ostravané se představí mimo svůj led počtvrté za sebou, po sérii tří venkovních porážek naposledy v neděli vyhráli v Českých Budějovicích 3:2 po samostatných nájezdech. - Vítkovice vyhrály pět z posledních šesti vzájemných zápasů. Mountfield Hradec Králové (8.) - HC Olomouc (4.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Jakub Lev 8/7 (1+6) - Jakub Orsava 8/7 (3+4). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,01 a 92,54, Henri Kiviaho 2,30 a 90,28 - Branislav Konrád 1,85, 93,64 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hradec Králové vyhrál jen dva z uplynulých pěti zápasů. - Mountfield se doma představí po sérii tří utkání venku. Ve třech duelech před vlastním publikem pokaždé bodoval a z toho dvakrát vyhrál. - Olomouc vyhrála tři z posledních čtyř zápasů a má na kontě z osmi duelů v sezoně dvě porážky. - Hanáci venku zvítězili ve dvou ze tří duelů v novém ročníku. - Hradec Králové vyhrál ve vzájemných zápasech osmkrát za sebou a ztratil jediný bod. Olomouc uspěla naposledy 1. března 2020, kdy vyhrála na východě Čech 4:0. - Útočník Kevin Klíma z Hradce Králové může sehrát 200. zápas v extralize. - Francouzský forvard Jordann Perret z Mountfieldu oslaví v sobotu 28. narozeniny. Rytíři Kladno (12.) - HC Sparta Praha (6.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Matěj Beran 9/6 (5+1) - Michal Řepík 8/7 (3+4). Statistiky brankářů: Landon Bow 2,59 a 92,12, Adam Brízgala 2,35 a 93,58 - Jakub Kovář 2,80 a 90,43 jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,00 a 91,67. Zajímavosti: - Rytíři nedali gól už 223 minut a 22 sekund, což je pátá nejdelší série v samostatné české extralize. Rekordní mají Karlovy Vary ze sezony 2016/17 (287:57), následuje Kladno z ročníku 2013/14 (254:00), Mladá Boleslav ze sezony 2010/11 (244:36) a Pardubice z ročníku 2013/14 (234:47). - Kladno po sérii tří vítězství čtyřikrát za sebou nebodovalo. - Rytíři doma prohráli tři ze čtyř utkání v této sezoně - Sparta pětkrát za sebou bodovala a z toho čtyřikrát vyhrála. - Pražané venku po dvou duelech bez bodu dvakrát zvítězili v nastavení. - Kladno vyhrálo čtyři z uplynulých šesti vzájemných duelů. Sparta vyhrála poslední dva souboje venku v Chomutově, kde Rytíři v minulém ročníku hráli kvůli přestavbě kladenského stadionu. - Rytíři se utkali se Spartou v srpnu přípravě a prohráli v Berouně 2:4. Tabulka: 1. Pardubice 9 4 2 2 1 29:21 18 2. Liberec 9 2 4 3 0 30:20 17 3. Mladá Boleslav 9 4 2 0 3 22:15 16 4. Olomouc 8 4 2 0 2 21:15 16 5. Vítkovice 9 4 1 2 2 29:24 16 6. Sparta Praha 8 3 2 1 2 23:22 14 7. Brno 9 3 2 0 4 29:26 13 8. Hradec Králové 8 3 1 1 3 18:18 12 9. České Budějovice 10 3 0 3 4 23:33 12 10. Třinec 8 3 0 2 3 20:21 11 11. Karlovy Vary 8 3 1 0 4 19:26 11 12. Kladno 9 2 1 2 4 15:25 10 13. Plzeň 9 2 1 1 5 24:27 9 14. Litvínov 9 2 0 2 5 20:29 8 Další program: Neděle 16. října - 11. kolo: 16:00 BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové, 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov, 17:00 HC Olomouc - HC Kometa Brno, HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec, HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha, 17:20 HC Energie Karlovy Vary - HC Motor České Budějovice (ČT sport), 17:30 HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno.