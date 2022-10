Hokejisté Olomouce po více než dvou letech porazili Hradec Králové

Hradec Králové - Hokejisté Olomouce vyhráli v 10. kole extraligy na ledě Hradce Králové 3:0 a po více než dvou letech tak dokázali Východočechy porazil. Na ukončení série osmi porážek se 41 úspěšnými zákroky a čistým kontem podílel brankář Jan Lukáš. Hanáci se po výhře dostali do čela soutěže, hned čtyři týmy mají ale shodně 19 bodů.

Při rozsáhlé marodce povolali hradečtí trenéři z partnerského prvoligového Kolína i veterána Petra Koukala. Mistr světa z roku 2010 zpočátku patřil k aktivnějším hráčům, první šanci měl v 16. minutě, kdy dorážel puk po Moravcově akci. Tou dobou však už vedli hosté, neboť přečíslení čtyři na dva proměnil ve svůj premiérový extraligový gól dvacetiletý útočník Mácha.

Mountfield marně dobýval olomouckou defenzivu, ve druhé třetině nedostal za brankáře Lukáše ani jednu z dvaceti střel. Lukáš přitom zaskočil místo obvyklé opory Konráda poprvé v sezoně. Hosté čekali jen na šance z protiútoků a jednu takovou přetavili ve zlomový gól. Po dlouhém tlaku soupeře využil Nahodil v přečíslení střílenou Káňovu nahrávku.

Na podobný finiš jako v obou zápasech Ligy mistrů s Berlínem čekal Hradec marně. Hanáci se utkáním probránili až do konce, při power play domácích pojistil jejich výhru Navrátil. Pro rozjetou Olomouc byla už sedmou z devíti startů v probíhající sezoně. Hradec Králové po porážce klesl na deváté místo tabulky.

Lukáš ozdobil premiérový start v sezoně nulou a pomohl Olomouci do čela

Hokejový brankář Jan Lukáš až do dnešního dne čekal na první start v sezoně a premiéra v olomouckém dresu se mu vydařila na výbornou. Na ledě Hradce Králové pochytal všech 42 střel domácích a zejména díky němu Hanáci vyhráli 3:0 a dostali se do čela tabulky.

Olomouc udržela čisté konto podruhé v řadě, tentokrát ale nikoli zásluhou své jedničky. Branislav Konrád dostal tentokrát volno, na střídačce nebyl ani jako dvojka a poprvé v sezoně se do branky postavil jeho náhradník. "Náznaky byly od pondělí nebo úterý, takže jsem měl dostatek času se nachystat. Říkal jsem si, že nemám co ztratit," řekl Lukáš po utkání.

Motivaci měl jasnou. "Chtěl jsem ukázat, že se mnou trenéři můžou počítat. Ale bylo to těžké, nechytal jsem půl roku," poukázal Lukáš na fakt, že předešlý start si v extralize připsal na začátku března v 59. kole základní části. Dlouhé čekání na soutěžní start se na něm však vůbec nepodepsalo. Vychytal své sedmé čisté konto v extralize.

A bylo jedním z nejcennějších, protože olomoucký gólman čelil 42 hradeckým střelám. "Byl to náročný zápas. V hale je hrozné vedro, zároveň víme, že Hradec má skvělý pohyb v útočném pásmu. To i dneska prokazoval. Musím ale pochválit celý náš tým, jak jsme hráli a jak jsme se s tím popasovali," ocenil spoluhráče.

Defenziva Hanáků totiž na svého brankáře nepustila příliš vyložených šancí. Jako by hosté svému soupeři hokej dokonale otrávili. "Ano, to je náš cíl. Když hrajeme pospolu, tak sice mají optický tlak, ale nepustíme je k dorážkám. Pro mě je to potom jednodušší než mít dvanáct zákroků, z toho šest nebo osm gólovek," přiznal Lukáš.

Nejen díky němu, ale třeba i díky premiérovému střelci Joshuovi Jamesi Máchovi si Olomouc vyšlápla na Mountfield po dvou a půl letech. Málokteré rivaly v extralize má ráda méně. "Věděli jsme, že máme s Hradcem černou bilanci. Doufejme, že se nám tyhle věci budou stávat častěji," usmál se hrdina Hanáků.

Pokud jde o vítězství, ta se jeho týmu v probíhající sezoně "stávají" opravdu často. Mora po pátečním kole dokonce o skóre vede extraligovou tabulku. "Myslím, že jsme se zvedli i herně. Trenéři po nás vyžadují velkou disciplínu, když to řeknu laicky, dost po nás šlapou. A vidíte, že to přináší ovoce," uvedl Lukáš.

Po odchodu Davida Krejčího asi nikdo nečekal, že by tým z moravské metropole tak exceloval. I sám trenér Jan Tomajko zmínil, že na každého občas přijde krize. Při zachování bodového standardu z úvodu sezony by ale Mora mohla mířit opravdu vysoko. "Já si myslím, že Olomouc by si zasloužila hrát Ligu mistrů! To by byl asi velký oříšek pro všechny," dodal Lukáš se smíchem.

Hlasy trenérů po utkání 10. kola hokejové extraligy Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc (0:3):

Petr Svoboda (Hradec Králové): "V první třetině jsme nehráli náš hokej, Olomouc nás do ničeho nepustila. Od druhé jsme trošku zvedli tempo, ale do vyložených šancí jsme se dneska nedostali. Klukům nejde upřít snaha a bojovnost, ale Olomouc byla lepší v soubojích a zaslouženě vyhrála. Pokud nebudeme hrát každý večer na hraně svých možností, nemůžeme porazit nikoho."

Jan Tomajko (Olomouc): "Podali jsme výborný výkon. Do zápasu jsme dobře vstoupili, Hradec jsme do ničeho nepouštěli a byli dobří na puku. Ve druhé třetině nás Hradec chvilkami zatlačil, ale překonali jsme to. Závěr jsme si trochu zkomplikovali vyloučeními, ale ani po nich jsme neinkasovali, což byl základ úspěchu. Bojovností a obětavostí jsme si výhru zasloužili."

10. kolo hokejové extraligy:

Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Indrák (Machač), 24. Plekanec (Brodecki, Melka) - 16. Sobotka (Krejčík), 26. Konečný (R. Horák, Polášek), 37. Tomášek (Krejčík), 48. D. Simon (G. Thorell, E. Thorell), 60. Sobotka (R. Horák, Tomášek). Rozhodčí: Hejduk, Kika - Frodl, Šimánek. Vyloučení: 11:4. Využití: 0:4. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Sestavy:

Kladno: Bow - Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Cibulskis, Babka - Brodecki, Plekanec, Melka - M. Procházka, Klepiš, O. Procházka - Zikmund, Filip, M. Beran - O. Bláha, Indrák, Machač. Trenér: O. Vejvoda ml.

Sparta: Jakub Kovář - Krutil, Krejčík, Jurčina, Polášek, M. Jandus, Němeček, Mikliš - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, R. Horák, E. Thorell - D. Simon, G. Thorell, Safin - Přibyl, D. Vitouch, Konečný. Trenér: Patera.