Třinec porazil Plzeň a vyhrál čtvrtý z posledních pěti zápasů

Třinec - Hokejisté Třince zdolali v 10. kole extraligy Plzeň 3:2 a v posledních pěti zápasech získali 13 z 15 možných bodů. Obhájce titulu prohrával od sedmé minuty po gólu Vojtěcha Budíka, ale ještě v úvodní třetině vyrovnal Daniel Voženílek. Oceláři odskočili v prostřední části v přesilových hrách trefami Tomáše Marcinka a Andreje Nestrašila. Hosté už jen zápas v 55. minutě zdramatizovali, v početní převaze pět na tři se trefil Aleksi Oskari Rekonen.

"Bylo to extrémně těžké utkání," řekl třinecký obránce Jakub Jeřábek, který si proti svému mateřskému klubu připsal dvě přihrávky. "Kluci mají bruslivý tým, fyzický, jen se to na začátku zápasu potvrdilo. Nevím, jestli jsme měli trošku těžké nohy, ale byli jsme v úvodu horší. Jsme moc rádi, že jsme to překlopili na naši stranu. Závěr jsme si zbytečně zkomplikovali, ale ty dva góly přesilovkách asi rozhodly," zhodnotil.

Úvodní gól padl pět sekund po vypršení trestu domácího Marcinka. Střela Kaňáka se odrazila od brusle bránícího Doudery příhodně mezi kruhy k Budíkovi, který zamířil zblízka přesně na vyrážečku Mazance a připsal si první branku v sezoně. Třinec brzy vyrovnal. Útok podpořil bek Jeřábek a díky jeho aktivitě se puk dostal k Voženílkovi, jenž zametl puk do prázdné branky. Šlo o pětitisící gól Ocelářů v extralize.

"Gól na 1:1 byl důležitý. Hned nás vrátil do zápasu, nemuseli jsme dlouho dotahovat a svým způsobem nás uklidnil," řekl Jeřábek.

Zápas se zlomil v prostřední třetině v přesilových hrách, ve které se Plzeň neprosadila, zatímco Oceláři využili obě. První už po deseti sekundách, když po vyhraném buly pálil Růžička a puk doklepl do odkryté branky Marcinko. Při druhé Třinec uzamkl bránící čtveřici téměř celé dvě minuty a na konci se trefil z pravého kruhu Nestrašil, který skóroval v sezoně poprvé. Plzeň se svou šancí naložila bídně. Při vyloučení Chmielewského na čtyři minuty za vysokou hůl nic moc extra nevymyslela.

Hned v úvodním střídání třetí třetiny protáhl Daňo v přečíslení dva na jednoho Pavláta, který vzápětí vychytal i Chmielewského. Třinec ale hlavně hlídal vedení a až na závar, který vytvořili Bitten s Dvořákem, kontroloval náskok vcelku bez problémů. Závěr si ale zkomplikoval v 55. minutě rychlými vyloučeními Kurovského s Marcinkem a Rekonen švihem z pravého kruhu snížil. Faul hostujícího Kodýtka ale připravil Plzeň o další výhodu a domácí už ve zbytku zápasu odolali.

"Špatně jsme si to rozehráli a udělal jsem hloupý faul. To jde za mnou, že už nebylo tolik času, abychom vyrovnali," mrzelo Petra Kodýtka. "Zápas byl vyrovnaný, daleko lepší než minule s Hradcem (2:5). Myslím si, že se trochu zvedáme při hře pět na pět. Ve druhé třetině jsme jim ale dali dvě přesilové hry a byly z toho dva góly. Rozhodly speciální týmy," podotkl.

Třinec poskočil v tabulce na osmé místo, Plzeň zůstala předposlední. Trenér Petr Kořínek ale vidí zlepšení. "Chceme kluky pochválit za nasazení a obětavost. Už byly v naší hře věci, které chceme, a vypadalo to velmi dobře."

Hlasy trenérů po zápase 10. kola hokejové extraligy HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň (3:2): Zdeněk Moták (Třinec): "Hrál se vyrovnaný zápas, Plzeň byla těžkým soupeřem. Její hráči dobře bruslili, byli odolní v osobních soubojích. Nám vyšla prostřední třetina, kdy jsme šli do dvoubrankového trháku (3:1). Nicméně nás oslabilo (čtyřminutové) vyloučení v závěru druhé třetiny. Ve třetí části Plzeň trošku roztočila motory a my jsme lehce přestali hrát, jako bychom se něčeho báli. Ale jsme rádi, že jsme uspěli a máme tři body, to je pro nás důležité." Petr Kořínek (Plzeň): "Odehráli jsme slušný zápas. Dostali jsme se do vedení, Třinec vyrovnal, ale přesto byla první třetina velmi dobrá. Ve druhé jsme udělali nějaké zbytečné fauly, soupeř nás potrestal dvěma brankami. Měli jsme poté (čtyřminutovou) přesilovku, kterou jsme nevyužili, ale stále jsme věřili a třetí třetina byla z naší strany velmi dobrá. I když jsme prohrávali, povedlo se nám snížit. Bohužel jsme už nevyrovnali, ale chceme kluky pochválit za nasazení a obětavost. Už byly v naší hře věci, které chceme, a vypadalo to velmi dobře." 10. kolo hokejové extraligy: HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) Branky a nahrávky: 10. D. Voženílek (M. Růžička, J. Jeřábek), 23. Marcinko (M. Růžička), 37. Nestrašil (J. Jeřábek, Daňo) - 7. Budík (Kaňák, Mertl), 55. Rekonen (Kodýtek). Rozhodčí: Cabák, Hradil - Axman, Hlavatý. Vyloučení: 5:3. Využití: 2:1. Diváci: 3534. Sestavy: Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste, Zahradníček, Jaroměřský - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, Lyszczarczyk, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Svačina. Trenér: Moták. Plzeň: Pavlát - Zámorský, Budík, Houdek, Kaňák, Kremláček, Kvasnička - Rekonen, Kodýtek, Suchý - Blomstrand, Mertl, Schleiss - Adamec, Malát, Hrabík - M. Lang, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.