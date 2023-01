Hokejovou extraligu čeká na úvod roku souboj nejlepších týmů

Praha - Souboj aktuálně nejlepších týmů hokejové extraligy bude hlavním tahákem úterního 34. kola Tipsport extraligy, v němž druhé Vítkovice přivítají na svém ledě vedoucí Pardubice. Do prvního soutěžního kola v roce 2023 se zapojí všech 14 týmů, do extraligy se totiž po startu na Spenglerově poháru v Davosu opět vrací i Sparta.

V Ostravě dojde na souboj týmů, které v tabulce dělí bod. V dosavadních dvou vzájemných zápasech v sezoně vyhrálo Dynamo. Nejprve doma 2:1, poté na ledě Vítkovic 5:4 po samostatných nájezdech. V obou případech byl autorem rozhodující branky Tomáš Zohorna.

Duel bude zároveň soubojem celku s nejlepší bilancí v domácím prostředí s týmem, který získal nejvíce bodů na kluzištích soupeřů.

"Je to další zápas s výborným a kvalitním soupeřem. Takových je ale v tabulce dalších dvanáct. Musíme se na něj maximálně připravit a odvést stoprocentní výkon, " řekl kapitán Dynama Patrik Poulíček v nahrávce pro média.

Sparta se do extraligy zapojí poprvé od 22. prosince. Na Spenglerově poháru postoupila až do finále a teď se Pražané pokusí proti Českým Budějovicím navázat na poslední výkony v domácí soutěži i v Davosu. V extralize Sparta vyhrála deset z posledních jedenácti zápasů, doma uspěla pětkrát za sebou. V sezoně dvakrát přehrála i Motor.

"Turnaj v Davosu se nám povedl a doufám, že si výkony přeneseme do extraligy a budeme dál hrát dobře. Hráli jsme těžké zápasy, ale teď už se soustředíme na další. Budějovice budou těžký soupeř," řekl kapitán Pražanů Michal Řepík v nahrávce pro média. Sparta se tento týden představí třikrát doma.

O třetí výhru za sebou bude usilovat Hradec Králové, který přivítá mistrovský Třinec. Mountfield bodoval v šesti z posledních sedmi zápasů, podobně jsou na tom ale i Oceláři. Slezané vyhráli pět z posledních šesti utkání a v tabulce se posunuli až na třetí místo.

"Jsme rádi, že se nám daří bodovat, protože týmy jsou naskládané o bod o dva. Jeden zápas prohrajete a můžete být jedenáctí, jeden zase vyhrajete a najednou jste osmí. Celá extraliga je hodně vyrovnaná, hraje se o každý bod," uvedl hradecký útočník Aleš Jergl na klubovém webu.

V popředí tabulky se drží i Olomouc, která se představí v Liberci. Hanáci jsou čtvrtí, Bílí Tygři sedmí a dělí je sedm bodů. Oba týmy na závěr roku prohrály, Severočeši ale předtím bodovali pětkrát za sebou.

Olomouc neuspěla v posledních dvou duelech, třikrát za sebou přitom v sezoně ještě neprohrála. "V Liberci musíme ukázat, že nás tyto nezdary nikterak nepoloží. Budeme věřit, snažit se vyhrát a přijet s body. Liberec je kvalitní tým, nebude to nic lehkého," řekl olomoucký útočník Pavel Musil.

Poslední Kladno přivítá na svém ledě pátou Plzeň a Rytíři budou usilovat o prodloužení série tří výher. Čtyřikrát za sebou v sezoně ještě vyhrát nedokázali. S Plzní ale doma prohráli pětkrát v řadě, naposledy Západočechy přehráli v říjnu 2019. Minulou sezonu ale strávili v azylu v Chomutově.

V dalších zápasech se utkají týmy z druhé poloviny tabulky, Brno se utká s Litvínovem a Karlovy Vary s Mladou Boleslaví. V obou případech si mužstva mohou prohodit pozice. Devátá Kometa zatím nasbírala jen o bod víc než desátý Litvínov, třináctá Energie zaostává za jedenáctou Mladou Boleslaví o dva body.

Žádný z týmů navíc nezažívá zrovna vydařené období. Brno prohrálo čtyřikrát za sebou a naplno bodovalo naposledy 18. listopadu. V následujících 14 utkáních získalo jen šest bodů, zlepšení nepřinesla ani změna trenérů. Litvínov po sérii čtyř výher neuspěl třikrát za sebou.

Karlovy Vary sice na závěr roku přehrály Litvínov, předtím ale prohrály čtyřikrát za sebou. Se čtyřmi nezdary v zádech se s rokem 2022 rozloučila i Mladá Boleslav, která navíc zvládla jen jeden z devíti posledních duelů.

"Doufáme, že nás výhra nad Litvínovem nastartuje a uděláme nějakou vítěznou sérii. V předešlých zápasech nám to tam bohužel nepadalo. To se někdy v hokeji stane. My ale nepodléhali panice a věděli, že je jen otázkou času, až se to otočí," uvedl brankář Energie Vladislav Habal na klubovém webu.

Statistické údaje před úterními zápasy 34. kola Tipsport extraligy: HC Vítkovice Ridera (2.) - HC Dynamo Pardubice (1.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 4:5 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 32 zápasů/32 bodů (13 branek + 19 asistencí) - Lukáš Radil 29/27 (10+17). Statistiky brankářů: Aleš Stezka průměr 2,23 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,28 procenta a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,56 a 91,67 - Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto, Roman Will 2,01, 92,75 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Ostravané se mohou dostat před Pardubice jen v případě výhry v základní hrací době. - Vítkovice jsou doma nejlepším týmem extraligy s 39 body z 15 utkání. Na vlastním ledě jen dvakrát prohrály a jednou nebodovaly. - Ostravané po předešlých třech porážkách ze čtyř zápasů dvakrát za sebou naplno bodovali. - Pardubice čtyřikrát za sebou bodovaly a z toho třikrát vyhrály. - Dynamo venku prohrálo dva z posledních tří duelů. - Pardubice ve vzájemných zápasech po sérii tří porážek dvakrát za sebou vyhrály. - Útočník Tomáš Zohorna z Pardubic v úterý oslaví 35. narozeniny. - Vítkovice se musí v druhém zápase za sebou obejít bez distancovaných útočníka Marka Kaluse a obránce Lukáše Kováře. Kalus má za faul na mladoboleslavského útočníka Tomáše Šmerhu stopku na čtyři duely, Kovář dostal za zákrok na stejného hráče trest na tři utkání. HC Energie Karlovy Vary (13.) - BK Mladá Boleslav (11.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:0, 4:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 32/21 (5+16) - Pavel Kousal 28/22 (10+12). Statistiky brankářů: Vladislav Habal 2,33, 91,14 procenta a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,16, 89,51 a dvakrát udržel čisté konto - Gašper Krošelj 1,90 a 92,76, Filip Novotný 2,16, 92,28 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Karlovy Vary po sérii čtyř porážek bez jediného zisku ve středu doma porazily Litvínov 3:0. - Energie doma vyhrála poprvé po čtyřech porážkách. - Mladá Boleslav prohrála čtyřikrát za sebou a získala jediný bod. Z posledních devíti utkání vyhrála jediné. - Bruslařský klub venku čtyřikrát za sebou prohrál a dosáhl na jediný bod. - Karlovy Vary vyhrály čtyř z posledních pěti vzájemných soubojů. HC Kometa Brno (9.) - HC Verva Litvínov (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:4, 1:5. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 32/32 (7+25) - Šimon Stránský 33/27 (7+20). Statistiky brankářů: Dominik Furch 2,60, 91,55 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,06, 91,20 a jednou udržel čisté konto - Šimon Zajíček 2,63 a 91,03, Denis Godla 3,32 a 89,93. Zajímavosti: - Kometa prohrála čtyřikrát za sebou a získala jediný bod. Z posledních devíti zápasů zvítězila jen jednou. - Brňané doma prohráli tři z uplynulých čtyř duelů. Na plný bodový zisk před vlastním publikem čekají sedm zápasů, z nichž jen dva vyhráli. - Litvínov po sérii čtyř vítězství třikrát za sebou prohrál a dosáhl na jediný bod. - Verva venku prohrála pět z posledních šesti utkání. - Litvínov bodoval ve třech z posledních čtyři vzájemných zápasů a dvakrát z toho vyhrál. Bílí Tygři Liberec (7.) - HC Olomouc (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:2, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Adam Najman 32/22 (9+13) - Jan Káňa 31/25 (10+15). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,18, 92,16 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,98, 90,84 a jednou udržel čisté konto - Jan Lukáš 1,81, 93,80 a pětkrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,02, 92,94 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Liberec po sérii tří výher v pátek prohrál v Třinci 3:6. - Bílí Tygři doma třikrát za sebou zvítězili a ztratili jediný bod. - Olomouc dvakrát za sebou nebodovala a prohrála tři z posledních pěti duelů. - Hanáci venku vyhráli jediné z posledních šesti utkání. - Olomouc vyhrála šest z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Útočník Jan Káňa z Olomouce ve středu oslaví 31. narozeniny. - Obránce Lukáš Mareš z Olomouce si odpyká druhý z třízápasového disciplinárního trestu za faul na útočníka Filipa Přikryla z Českých Budějovic. Rytíři Kladno (14.) - HC Škoda Plzeň (5.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 2:1 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 32/26 (7+19) - Petr Kodýtek 33/29 (13+16). Statistiky brankářů: Landon Bow 3,39 a 89,39, Adam Brízgala 3,14 a 91,26 - Dominik Pavlát 2,16, 92,48 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,46, 92,31 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kladno vyhrálo třikrát za sebou bez ztráty jediného bodu, což se mu povedlo poprvé v sezoně. Tři vítězství se ztrátou jednoho bodu si připsalo také v období mezi 23. a 29. zářím. - Rytíři doma vyhráli dva z posledních tří duelů. - Plzeň třikrát za sebou bodovala a z toho dvakrát vyhrála. - Škoda venku prohrála třikrát za sebou a získala jediný bod. - Kladno po sérii osmi porážek ve vzájemných zápasech naposledy vyhrálo v Plzni 2:1 v prodloužení. Mountfield Hradec Králové (8.) - HC Oceláři Třinec (3.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:4. Nejproduktivnější hráči: Jakub Lev 31/26 (10+16) - Martin Růžička 32/37 (18+19). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho 1,92, 91,78 a třikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,98 a 88,08 - Marek Mazanec 1,70, 93,36 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,57 a 89,41. Zajímavosti: - Hradec Králové vyhrál šest z posledních sedmi zápasů. - Mountfield prohrál doma tři z uplynulých pěti duelů. - Třinec vyhrál pět z posledních šesti utkání. - Oceláři po dvou výhrách venku za sebou naposledy podlehli ve středu v Kladně 3:4. - Hradec Králové vyhrál čtyři z posledních šesti vzájemných soubojů. HC Sparta Praha (6.) - HC Motor České Budějovice (12.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Roman Horák 31/23 (10+13) - Lukáš Pech 32/30 (7+23). Statistiky brankářů: Jakub Kovář 2,05, 92,40 a pětkrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,66 a 89,16 - Jan Strmeň průměr 2,30, 92,49 a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 2,89, 89,85 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta se vrací do bojů v extralize poprvé od 22. prosince, kdy doma porazila Plzeň 3:0. Od 26. do 31. prosince se představila na Spenglerově poháru v Davosu, kde sehrála čtyři zápasy a prohrála až ve finále s Ambri-Piottou 2:3 po samostatných nájezdech. - Pražané v extralize vyhráli deset z posledních jedenácti zápasů. - Sparta doma pětkrát za sebou vyhrála a neztratila ani bod. - České Budějovice prohrály tři z posledních pěti duelů. - Motor venku prohrál dva z uplynulých tří zápasů. - Sparta vyhrála šest z posledních sedmi vzájemných zápasů. Tabulka: 1. Pardubice 31 16 7 4 4 90:60 66 2. Vítkovice 32 17 4 6 5 107:80 65 3. Třinec 32 16 2 5 9 96:66 57 4. Olomouc 33 15 4 1 13 84:71 54 5. Plzeň 33 13 3 7 10 86:83 52 6. Sparta Praha 31 14 4 1 12 78:71 51 7. Liberec 32 9 6 8 9 92:85 47 8. Hradec Králové 31 11 5 1 14 79:80 44 9. Brno 32 9 6 2 15 78:97 41 10. Litvínov 33 10 2 6 15 91:98 40 11. Mladá Boleslav 32 9 4 5 14 62:75 40 12. České Budějovice 32 10 3 3 16 77:90 39 13. Karlovy Vary 32 10 3 2 17 72:99 38 14. Kladno 32 9 3 5 15 73:110 38