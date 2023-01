Brno porazilo Litvínov 3:1 a naplno bodovalo po čtrnácti duelech

Brno - Hokejisté Brna zvítězili ve 34. kole extraligy nad Litvínovem 3:1 a přerušili tak sérii čtyř proher v řadě. Ze tříbodového zisku se radovali po 14 duelech, naposledy porazili naplno Plzeň 18. listopadu loňského roku. Dvěma góly se blýskla slovenská posila Kristián Pospíšil. Litvínov navzdory vedoucímu gólu ve 45. minutě prohrál počtvrté v řadě.

Kometa začala velmi aktivně a už ve třetí minutě mohl otevřít skóre její nejlepší střelec Horký, jenže ze slibné pozice orazítkoval jen tyč. Ofenzívu Brna táhl v úvodu první útok, do šance se dostali Flek a znovu Horký, ale Zajíček v brance odolával.

Litvínov měl v první třetině spoustu starostí s bráněním, ustál jedinou domácí přesilovku a další příležitosti Fleka a Zaťoviče.

Brnu chyběl ke gólovému prosazení větší důraz a tlak směrem do přebrankového prostoru. A někdy i kousek štěstí, jako v případě debutanta Pospíšila, který trefil tyč.

Severočeši dostali v polovině základní hrací doby možnost půlminutové dvojnásobné přesilovky, jejím výsledkem ale bylo jen nastřelené břevno po střele Sukeĺa.

V závěru druhé třetiny rozezvučel Raška potřetí tyč hostující branky a na druhé straně nevyzráli Stránský se Sukeľem na Čiliaka, jehož beton zmařil největší šanci zápasu.

Ve 45. minutě otevřel skóre Litvínovský Zdráhal, domácí si vzali trenérskou výzvu kvůli možnému nedovolenému atakování brankáře, ale neuspěli.

Kometě stačila jedna jediná minuta na to, aby vývoj otočila. Nejprve v přesilovce propálil vše před sebou Kundrátek a o 60 vteřin po něm se v prvním zápase v brněnském dresu prosadil Pospíšil. A slovenský reprezentant pak velmi cenné vítězství Brna potvrdil gólem do prázdné litvínovské branky. Brno tak porazilo Severočechy podruhé v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Martinec (Brno): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu, hráli jsme podle našich představ, bohužel jsme to nekorunovali gólem. S druhou třetinou míváme problémy, dnes to sice nebylo tak špatné, ale Čiliak musel vytahovat bravurní zákrok, aby nás udržel na remízovém stavu. Ve třetí třetině jsme věřili v gól, ale inkasovali jsme, já jsem si vzal výzvu. Tady se zlomil zápas, kluci výborně odbránili oslabení, to nás nakoplo, dali jsme dva góly, pomohli nám fanoušci a dotlačili nás k vítězství. Nebyla to jednoduchá situace, ubojovali jsme výhru a chci věřit, že nám to pomůže."

Karel Mlejnek (Litvínov): "Bylo to takové křečovité utkání, první třetina byla zcela v režii Komety, my jsme se hledali, nebyli jsme na zápas nastaveni, je škoda, že jsme ve druhé třetině promarnili vyložené příležitosti. Těžko se mi hodnotí třetí třetina, měli jsme po neúspěšné trenérské výzvě Brna proměnit přesilovku, nechci se ani vyjadřovat k brance Komety v přesilovce, domácí to dovedlo do vítězného konce."

HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 49. Kundrátek (A. Zbořil, Holík), 50. K. Pospíšil (Strömberg), 59. K. Pospíšil (Kundrátek) - 45. P. Zdráhal (D. Zeman, Š. Stránský). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 4:4, navíc K. Pospíšil - Gut oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 5098.

Sestavy:

Brno: Čiliak - Kundrátek, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gulaši, Hrbas, F. Němec - Horký, Holík, Flek - K. Pospíšil, A. Zbořil, Raška - Koblížek, Strömberg, Zaťovič - Kollár, Malý, Dufek. Trenér: P. Martinec.

Litvínov: Zajíček - D. Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Jaks, Demel, Wesley - P. Zdráhal, M. Sukeľ, Š. Stránský - Abdul, Estephan, Kudrna - Hlava, Gut, P. Straka - Šalda, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.