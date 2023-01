Pardubice ve šlágru kola otočily stav ve Vítkovicích, výhru trefil Hyka

Ostrava - Souboj dvou nejlepších týmů extraligy skončil v 34. kole vítězstvím hokejistů Pardubic, kteří na ledě Vítkovic vyhráli 3:2 v prodloužení. Východočeši dokázali otočit stav z 0:2, vítězství a zvrat dokonal v 64. minutě Tomáš Hyka, který si připsal i asistenci u druhé branky. Dynamo tak ve vzájemných zápasech zdolalo Ostravany i potřetí v sezoně a v čele tabulky soupeři odskočilo na dva body.

Šlágr kola vyzněl v úvodní dvacetiminutovce zcela jasně. Vítkovice se dostaly rychle do vedení a Půček už v šesté minutě přetavil ideální Dejovu pobídku zblízka v první gól.

Domácí byli nadále o krok vpředu, byli živější, důslednější a aktivnější. Po Bukartsově manévru před brankou do prázdné klece doklepl v 15. minutě puk Krenželok a s hosty to klidně mohlo být ještě horší, ale další velkou šanci Půčka zmařil Will.

Druhá třetina už byla ze strany Východočechů o něčem jiném. Ještě přečkali úvodní možnost Fridricha, ale pak je nastartovala trefa Musila, jenž švihem od modré čáry ve 24. minutě zaznamenal svou první branku v sezoně.

Pardubice se pak výrazně zlepšily a přebraly otěže utkání do svých rukou. Vyústěním bylo vyrovnání Sedláka, který obdržel ideální přihrávku mezi kruhy a ve čtvrtém utkání po návratu z NHL zapsal bombou pod horní tyč svůj první extraligový gól vůbec.

Vítkovice mohly na přelomu druhého a třetího dějství opět posunout vedení na svou stranu během čtyřminutové přesilovky, ale i kanonýr Mueller se ve velké příležitosti zmýlil a přestřelil. Domácí ale v početní výhodě znovu získali půdu pod nohama a měli další šanci, kterou nevyužil Koch. Poslední minuty třetí části, která se nesla v nejopatrnějším duchu, patřily spíše hostům a po přečíslení mohl stav obrátit Cienciala, také však selhal.

Hned zkraje prodloužení měl vítěznou trefu na holi Grman, ale minul. A tak v 64. minutě prolétl po pravém křídle Hyka, natlačil se přes Muellera před Stezku, kterého pak překonal střelou mezi nohy.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "My jsme byli na ten zápas velice dobře připraveni. Výkonem jsme to potvrdili v první třetině, kde jsme byli daleko lepší a šli jsme do vedení 2:0. Měli jsme i šance na odskočení. Do druhé části jsme ale nenastoupili dobře a obraz hry se úplně změnil. I když oba inkasované góly padly po lehkých tečích. Pak jsme navázali na hru, kterou jsme praktikovali v první třetině. Co podle mě rozhodlo, byly přesilové hry, které nám buď nešly, nebo se štěstí nepřiklonilo na naši stranu. I v prodloužení jsme hned měli stoprocentní šanci, Grman se dostal úplně sám před gólmana, ale nedal. Bod ale bereme, i když jsme to utkání měli dobře rozehráno, abychom ho dotáhli v šedesáti minutách."

Marek Zadina (Pardubice): "Nám se první třetina vůbec nepovedla. Hráči jako by nebyli vůbec mentálně připraveni na to, že nás tady čeká těžký zápas. Vítkovice nás přehrávaly, neměli jsme pohyb, nevyhrávali jsme osobní souboje, byli jsme všude druzí a to se projevilo na skóre. Po první třetině jsme si něco důrazného řekli v kabině a padlo to na úrodnou půdu. Druhou třetinu jsme byli aktivní, hráli jsme dobře a srovnali stav. Ve třetí třetině jsme v tom pokračovali a za tyto dvě třetiny nemůžeme hráčům nic vytknout. Dnes rozhodovaly přesilovky, resp. oslabení, která naši hráči hráli výborně a obětavě blokovali střely, výborně zachytal Will. Díky tomu jsme byli schopni zápas zvládnout. Za ty dvě třetiny jsme byli právem odměněni."

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 2:3 v prodl. (2:0, 0:2, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 6. R. Půček (Dej), 15. L. Krenželok (Roberts Bukarts, Raskob) - 24. D. Musil, 36. L. Sedlák (Hyka, T. Dvořák), 64. Hyka (Košťálek, L. Sedlák). Rozhodčí: Hribik, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 1:5. Bez využití. Diváci: 7809.

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, J. Stehlík, Gewiese, Prčík - Mueller, Krieger, Berisha - Lakatoš, L. Krenželok, Roberts Bukarts - Bernovský, Chlán, Fridrich - Lednický, Dej, R. Půček. Trenér: Holaň.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála - Kousal, T. Zohorna, Říčka - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Vondráček, Poulíček, T. Zeman - Herčík, A. Musil, Štetka. Trenér: Král.