Vlach čtyřmi body režíroval výhru hokejistů Liberce nad Olomoucí 6:1

Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 34. kole extraligy doma Olomouc vysoko 6:1. Bílí Tygři tak odčinili porážku z Třince a na vlastním ledě vyhráli počtvrté za sebou. Naopak Hanáci nebodovali již ve třetím utkání v řadě a na hřištích soupeřů navíc vyhráli jediný z posledních sedmi zápasů. Lví podíl na libereckém vítězství měl útočník Jaroslav Vlach, který se blýsknul gólem a třemi asistencemi.

Liberec do utkání vlétl a již ve 2. minutě šel do vedení. Po krásné přihrávce od Rychlovského otevřel skóre utkání trefou do odkryté branky Jelínek. Hanáci ale přispěchali s bleskovou odpovědí, když po souhře s Bambulou překonal Kváču Knotek.

První přesilovku v zápase si zahráli Bílí Tygři a vzali si v ní zpět své vedení. Po souhře s Vlachem a Birnerem překonal Lukáše pohotovou ranou z mezikruží Ordoš. Domácí byli i nadále aktivnější a Lukáš měl plné ruce práce s šancemi Vlacha a Flynna. V závěru prvního dějství však zahrozila také Olomouc a Kváča musel vytáhnout skvělý zákrok proti velké šanci Strapáče.

Skóre utkání se tak znovu měnilo ve 28. minutě, kdy Flynn obral o kotouč hostujícího obránce a bekhendovým blafákem překonal Lukáše mezi betony. Liberečtí i nadále pokračovali ve své aktivitě, s pokusem Jenčovského si ale poradil pozorný Lukáš. Hosté se před Kváču dostávali spíše sporadicky, výjimkou byla dobrá šance Orsavy.

V závěru druhé dvacetiminutovky tak udeřili znovu domácí. Ihned po vhazování Vlach vybídnul ke skórování Rychlovského, který už měl snadnou úlohu zamést puk do prázdné branky. Bílí Tygři byli i nadále při chuti a vyloučení Bambuly ještě před druhou sirénou potrestal nechytatelnou dělovkou pod horní tyč Vlach.

Olomoučtí do třetí části vystřídali brankáře, Lukáše mezi třemi tyčemi nahradil Konrád. Ten hned musel likvidovat nebezpečný pokus Filippiho. Poté si Severočeši zahráli dvě početní výhody v rychlém sledu za sebou, i přes několik dobrých šancí ale Konráda nepřekonali. V 54. minutě už ale byl slovenský brankář krátký na střelu Ordoše, který svým druhým gólem v utkání upravil na konečných 6:1.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Jsme spokojeni s výsledkem i předvedenou hrou. První třetina byla na můj vkus až moc nahoru dolů, nabízeli jsme našimi chybami soupeři šance. Hodně nám pomohl gól z přesilovky na 2:1, který nás po rychlém vyrovnání hostů uklidnil. Po zbytek zápasu už jsme byli lepším týmem."

Jan Tomajko (Olomouc): "Nezačali jsme špatně, sice jsme hned inkasovali, ale brzy jsme vyrovnali. Poté jsme dostali gól v oslabení, i nadále jsme ale byli aktivní a šance si vytvářeli. Rozhodujícím momentem byl pravděpodobně třetí gól domácích, pak už se naše hra rozpadla. To se ale nedá nic dělat, každý zápas se nepovede."

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. P. Jelínek (Rychlovský, J. Vlach), 7. Ordoš (Birner, J. Vlach), 28. Flynn (Ordoš, A. Najman), 38. Rychlovský (J. Vlach, P. Jelínek), 39. J. Vlach (Balinskis), 54. Ordoš (Flynn) - 4. J. Knotek (Bambula). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 0:4. Využití: 2:0. Diváci: 3463.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Kolmann, J. Šedivý - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Ordoš - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - A. Dlouhý, J. Šír, Jenčovský. Trenér: P. Augusta.

Olomouc: Lukáš (41. Konrád) - T. Černý, Ondrušek, F. Kočí, Řezníček, Švrček, Škůrek - Orsava, J. Knotek, Bambula - P. Musil, Strapáč, Klimek - Navrátil, Kunc, Plášek - A. Rutar, Kusko, Handl. Trenér: J. Tomajko.