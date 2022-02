Hokejisty Pardubic a Hradce Králové čeká derby, Sparta se představí v Brně

Praha - Poslední východočeské derby základní části mezi Pardubicemi a Hradcem Králové bude magnetem pátečního programu pěti zápasů 53. kola hokejové extraligy. V Brně se v souboji dvou rivalů představí Sparta. Ukončit sérii šesti porážek se pokusí hráči Mladé Boleslavi v duelu s Českými Budějovicemi, které naopak protáhly vítěznou šňůru už na sedm utkání.

Pardubičtí ztratili první dva duely s nedalekým rivalem, ale v minulém měření sil se jim podařilo na ledě Mountfieldu zvítězit (4:1). Páteční bitva pro třetí tým tabulky znamená patrně poslední reálnou šanci, jak na postavení druhého Hradce Králové ještě zaútočit. Při odlišné formě obou celků narostlo manko Dynama už na deset bodů.

Důležitější pro svěřence kouče Richarda Krále je však podle všeho dolaďování formy na vyřazovací boje. "Chceme hrát mnohem agresivněji než v předchozích zápasech. Ta hra se bude stupňovat směrem k play off, protože tam to bude vypadat úplně stejně. Tam nebudeme moct vypustit jediný souboj a týmy proti nám také nebudou hrát v rukavičkách," řekl útočník Patrik Poulíček.

Hradec Králové má sérii čtyř výher, v posledních třech utkáních dostal jediný gól. A uspět touží i v derby. "My se připravujeme jako na každý jiný zápas, ale určitě vnímáme, jak se okolí baví o tom, že hrajeme s Pardubicemi. A ještě navíc jsme sousedé v tabulce, o to zajímavější to bude," řekl útočník Lukáš Cingel.

"Každý už bojuje o své místo, zápasy se blíží play off hokeji, takže očekávám vyhrocené utkání, ale myslím, že jsme na to připravení. Pardubice hrají fyzický hokej, hodně bruslí, je to podobné jako u nás. Musíme se jim v tom vyrovnat a přebruslit je," dodal Cingel.

Hokejisté Brna už mají do první čtyřky, jež si zajistí přímý postup do čtvrtfinále, daleko. Mohou tak ladit formu na předkolo, které by jim uniknout nemělo. Na třináctý Litvínov mají deset bodů k dobru. "Chceme se dostat do vyřazovací části, v něm se pak začíná od nuly. To je základ, každý chce jít co nejdál, tak uvidíme," řekl útočník Petr Holík.

Sparťany v nabitém týdnu čeká v Brně druhé utkání ve dvou dnech po dnešním domácím souboji s Karlovými Vary. Před ním uspěli Pražané v šesti zápasech ze sedmi. I díky tomu mají první čtyřku v dohledu. "Hrajeme jako tým a výborně," pochvaloval si útočník Filip Chlapík.

Mladá Boleslav patřila před sezonou k širšímu okruhu favoritů, jenže po slibném úvodu se převážně trápí. "Snahu hráčům nelze vyčítat. Snaha je tam pořád. Ale musíme hrát jednoduše. Některé situace přehráváme a potom jsme potrestaní za sebemenší chybičku, kterou uděláme. Naději ani víru neztrácíme, celá sezona se ještě pořád může otočit," uvedl pro klubový web asistent trenéra Petr Haken.

Jihočeši jsou v opačném rozpoložení, užívají si nejlepšího období v sezoně a z pátého místa ztrácí na čtvrtou Plzeň už pouhé dva body. "Každý tým kouká nahoru i dolů. A je práce trenéra, abychom byli připravení na cokoliv, co se bude dít. Hrajeme svůj hokej, bojujeme, máme nějaké věci, co nás zdobí. A když je děláme, je těžké proti nám hrát. Budujeme si tak respekt v soutěži," poznamenal trenér Jaroslav Modrý.

Ve zbývajících dvou utkáních změří síly Plzeň s Litvínovem a Olomouc s Libercem. Plzeň přes slibně rozehraný duel na Spartě neprotáhla vítěznou sérii o pátý zápas, i proto má Motor hned za zády. Litvínov za tři uplynulé starty nebodoval. Olomouc je před Vervou jen o čtyři body a musí tak ještě tvrdě bojovat o předkolo. Bílým Tygrům v tomto ohledu hodně pomohly tři výhry z posledních čtyř utkání.

Statistické údaje před pátečními zápasy 53. kola hokejové extraligy: BK Mladá Boleslav (10.) - HC Motor České Budějovice (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:1, 1:4, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Pavel Kousal 48 zápasů/34 bodů (15 branek + 19 asistencí) - Lukáš Pech 47/52 (20+32). Statistiky brankářů: Jan Růžička průměr 2,57 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,85 procenta a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,45, 90,71 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71 - Dominik Hrachovina 2,71, 90,65 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 1,79 a 93,36 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav prohrála šestkrát za sebou a získala jen dva body. - Bruslařský klub doma podlehl čtyřikrát v řadě a dosáhl na jediný bod. - České Budějovice vyhrály sedmkrát za sebou a ztratily jen tři body. - Motor venku zvítězil čtyřikrát v řadě a ztratil jediný bod. - České Budějovice po sérii šesti porážek ve vzájemných soubojích v extralize dvakrát za sebou vyhrály. - Útočník Jakub Kotala z Mladé Boleslavi může sehrát 100. zápas v extralize. - Lotyšský útočník Maris Bičevskis z Mladé Boleslavi by mohl v neděli v Litvínově nastoupit k 200. utkání v české nejvyšší soutěži. HC Škoda Plzeň (4.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:2, 3:4, 3:4 v prodl.. Nejproduktivnější hráči: Michal Bulíř 48/52 (26+26) - Giorgio Estephan 47/39 (16+23). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,49 a 91,94, Dominik Pavlát 2,24, 91,48 a dvakrát udržel čisté konto - Denis Godla 2,79, 90,03 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,94 a 89,66, Šimon Zajíček 5,42 a 84,48. Zajímavosti: - Plzeň po sérii čtyř výher podlehla v úterý na ledě Sparty 3:5. - Škoda doma bodovala třikrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrála. - Litvínov třikrát za sebou nebodoval a vyhrál jediný z posledních devíti zápasů. - Verva venku prohrála třikrát v řadě a získala jediný bod. - Litvínov po sérii pěti porážek ve vzájemných zápasech dvakrát za sebou vyhrál. - Útočník Richard Jarůšek z Litvínova může v neděli proti Mladé Boleslavi nastoupit k 400. zápasu v extralize. - Útočníkovi Viktoru Hüblovi z Litvínova chybí jediný gól či asistence, aby jako třetí hráč v historii domácí nejvyšší soutěže dosáhl na hranici 900 bodů. Na kontě má 899 bodů za 402 branek a 497 asistencí z 1267 zápasů. Rekordman Petr Leška nasbíral v 1156 duelech 909 bodů za 281 gólů a 628 přihrávek. Druhý Richard Král zaznamenal 901 bodů (367+534) z 933 utkání. HC Olomouc (12.) - Bílí Tygři Liberec (8.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 6:4, 4:3 v prodl.. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 43/38 (14+24) - Tomáš Filippi 41/34 (16+18). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,96, 89,40 a dvakrát udržel čisté konto - Petr Kváča 2,43, 91,59 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,33 a 88,81. Zajímavosti: - Olomouc dvakrát za sebou nebodovala a vyhrála jediný z posledních šesti zápasů. - Hanáci doma prohráli tři z posledních čtyř zápasů. - Liberec vyhrál tři z posledních čtyř duelů. - Bílí Tygři venku zvítězili ve čtyřech z uplynulých šesti utkání. - Olomouc vyhrála ve vzájemných duelech čtyřikrát za sebou a ztratila jediný bod. HC Dynamo Pardubice (3.) - Mountfield Hradec Králové (2.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 3:4 v prodl., 4:1. Nejproduktivnější hráči: Robert Říčka 40/38 (22+16) - Ahti Oksanen 48/44 (24+20). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,19, 91,96 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,73, 90,91 a jednou udržel čisté konto - Henri Kiviaho 2,03, 92,11 a dvakrát udržel čisté konto, Filip Novotný 2,80, 91,34 a pětkrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Pardubice prohrály čtyři z posledních šesti zápasů. - Dynamo doma vyhrálo šest z uplynulých sedmi utkání. - Hradec Králové čtyřikrát za sebou vyhrál a prohrál jediný z minulých sedmi duelů. - Mountfield venku třikrát za sebou bodoval a v posledních dvou případech vyhrál. - Hradec Králové vyhrál pět z posledních sedmi východočeských derby s Pardubicemi. - Útočníkovi Anthonymu Camarovi z Pardubic zbývají odpykat dva duely z třízápasového trestu za faul na Otakara Šika z Brna. - Obránce Jan Košťálek z Pardubic dnes slaví 27. narozeniny. - Bekovi Radimu Šaldovi z Hradce Králové bude v pátek 23 let. - Kapitánovi Mountfieldu chybí jediná trefa k hranici 100 branek v extralize. HC Kometa Brno (9.) - HC Sparta Praha (7.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 v prodl., 2:5, 2:3 v prodl.. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 40/46 (22+24) - Filip Chlapík 44/57 (28+29). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 2,44, 91,83 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,16 a 94,02, Lukáš Klimeš 3,02 a 89,54 - Július Hudáček 0,75, 96,55 a jednou udržel čisté konto, Matěj Machovský 2,65, 90,86 a jednou udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 3,05 a 88,89. Zajímavosti: - Kometa vyhrála jen dva z posledních sedmi duelů. - Brňané doma třikrát za sebou bodovali a v posledních dvou případech vyhráli. - Sparta, která dnes hostí Karlovy Vary, třikrát za sebou naplno bodovala a prohrála jediný z uplynulých sedmi zápasů. - Pražané venku vyhráli tři z posledních čtyř utkání. - Sparta porazila Kometu pětkrát za sebou a ztratila jen dva body. - Obránce Rhettu Hollandovi z Brna zbývají odpykat čtyři duely z šestizápasového trestu za faul na Ondřeje Rohlíka z Pardubic. - Útočníkovi Miroslavu Formanovi ze Sparty chybí jediný gól k hranici 100 branek v extralize. - Forvard Radovan Pavlík z Komety oslaví v pátek 24. narozeniny. - Obránce Michal Gulaši z Komety může nastoupit k 900. zápasu v domácí nejvyšší soutěži. - Slovenský obránce Milan Jurčina ze Sparty může v neděli proti Vítkovicím sehrát 100. zápas v české extralize. Další program: Neděle 20. února: Dohrávka 39. kola: 15:00 HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec (vzájemné zápasy v této sezoně: 7:2, 4:2). 54. kolo: 15:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice (1:2, 4:1, 2:4), 15:30 PSG Berani Zlín - HC Olomouc (2:4, 3:2, 0:4), HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav (2:3 po sam. nájezdech, 5:0, 3:4), 16:00 HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera (3:1, 2:3, 4:1), 17:00 Motor České Budějovice - HC Kometa Brno (4:1, 2:3, 2:4), 17:20 Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň (2:4, 7:4, 3:2; ČT sport).