Hradec Králové uspěl v derby v Pardubicích a posunul se do čela extraligy

Pardubice - Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve čtvrtém východočeském souboji této sezony na ledě Pardubic 4:1 a oplatili soupeři prohru z předchozího vzájemného utkání. Hráči Mountfieldu vedli v utkání 53. kola na ledě Dynama 4:0, Pardubice se prosadily až v závěru druhé třetiny. Za Hradec dvakrát skóroval Jakub Lev, jeho tým se dostal do čela extraligové tabulky o skóre před Třinec.

Po návratu z olympiády, kde plnil roli náhradníka, se do pardubické sestavy vrátil útočník Matěj Blümel. Mezi sedmičkou obránců nechyběl uzdravený obránce Michal Hrádek. Hosté z Hradce postrádali Petra Koukala, Mountfield nastoupil jen s jedenácti útočníky.

Start do zápasu vyšel lépe hostům, kteří se již po 77 sekundách dostali do vedení. V rychlém brejku dvou hráčů na jednoho Perret nepřihrál, ale rovnou vystřelil a překonal brankáře Frodla. Pardubičtí pak hráli první přesilovku, ale ještě před jejím vypršením museli taky do čtyř.

V 11. minutě měl nejprve obrovskou šanci Smoleňák, jenž zůstal osamocený mezi kruhy, jenže Frodl jeho zakončení přečetl. O pár sekund později se v závaru před gólmanem Dynama hosté prosadili a protlačili puk do branky. Za autora gólu byl označen Lev.

I do druhé třetině vstoupil Mountfield se vstřeleným gólem. Ve 23. minutě nedokázal Petgrave odpálit kotouč, naopak se do něj opřel Ščerbak a jeho tečovaná střela zapadla pod horní tyčku. Hosté měli navrch, Pardubicím se nedařilo, v polovině utkání byli Hradečtí blízko k dalšímu gólu. Stav 0:3 vydržel díky Frodlovi.

Jenže hosté se ještě ve druhé třetině prosadili i počtvrté. V početní výhodě zakončil hradeckou kombinaci Lev. Pro Dynamo mohlo být ještě hůře, v brankovišti zasahoval i obránce Hrádek, který zblokoval další střelu. Pardubičtí se poprvé prosadili ve 40. minutě, kdy přihrávku zblízka usměrnil do sítě Říčka.

Ve třetím dějství nejprve střílel Blümel, jenže brankář Novotný byl připraven. Poradil si s pokusem Kousala, který to zkusil zblízka. Pardubice ztrátu nezmírnily ani v přesilovce. Hosté si pozorně hlídali třígólový náskok, který vydržel až do konce, a slavili pátou výhru v řadě.

HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 40. Říčka - 2. Perret (F. Pavlík, Jergl), 11. Lev (McCormack, Oksanen), 23. Ščerbak, 37. Lev (McCormack, Oksanen). Rozhodčí: Pešina, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Pardubice: Frodl - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Sergijenko, Petgrave, Vála, Hrádek - Cienciala, Poulíček, Říčka - Paulovič, A. Musil, R. Kousal - Blümel, Anděl, Hecl - Švyrjov, O. Roman, T. Urban. Trenér: R. Král.

Hradec Králové: F. Novotný - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Pilař, McCormack, Jank, Šalda - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak - Orsava, Cingel. Trenér: T. Martinec.