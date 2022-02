Hokejisté Olomouce zdolali Liberec 3:2 v prodloužení, pomohl k tomu i Krejčí

Olomouc - Hokejisté Olomouce zdolali v 53. kole extraligy Liberec 3:2 v prodloužení, zabrali po dvou prohrách a posunuli se z dvanáctého místa na jedenácté před Karlovy Vary. Po 21 sekundách nastavení rozhodl obránce Jiří Ondrušek po asistenci centra Davida Krejčího, který nastoupil hned po čtvrtečním nočním příletu z olympijských her v Pekingu. Osmý Liberec ve vzájemných duelech s Hanáky prohrál popáté za sebou.

Začátek utkání mezi Olomoucí a Libercem musel být kvůli problémům s rolbou posunut o 40 minut až na 18:40. Hned v úvodu měli domácí k dispozici dlouhou přesilovku po vyloučení Vlacha na pět minut a do konce utkání. Jenže Navrátil během ní z dobré pozice těsně minul, Krejčí trefil jen připraveného brankáře Kváču a s dorážkou neuspěl ani Knotek.

Také Liberec poprvé zahrozil během přesilové hry, Grígerova dorážka skončila vedle branky. Další šanci měl olomoucký Klimek, který po Oleszově přihrávce v úniku dvou proti jednomu trefil masku přesouvajícího se Kváči.

Domácí se před koncem první třetiny dostali do vedení po hezké individuální akci Navrátila. Dvaadvacetiletý olomoucký útočník nabral rychlost v obranném pásmu, dostal se za bránící hráče a trefil se přesně do horního rohu branky.

K druhému gólu Olomouci málem pomohl šťastný odraz, jenže Kváča svoji chybu napravil a situaci ve svém brankovišti zachránil. Dobrou tečí se vzápětí prezentoval hostující Gríger, puk ale k jeho smůle zamířil nad Lukášovu branku.

Liberec na začátku druhé třetiny přidal na obrátkách a Lukáš musel předvést několik dobrých zákroků. Při střele Birnera před polovinou základní hrací doby už byl dokonce překonán, ale zachránila ho pravá tyč. Nebezpečně vystřelil také olomoucký Bambula, jehož pokus zamířil těsně nad.

Olomouc se poté dostala do dvoubrankového vedení, přesilovou hru zužitkoval střelou z pravého kruhu Kolouch. Dobře pak mířil také Olesz, Kváča tentokrát puk vyrazil mimo tři tyče maskou.

Hosté měli šanci snížit na začátku třetí třetiny, jenže Filippi z dorážky odkrytou branku zblízka netrefil. Z dobré pozice pak vystřelil Zachar, proti kterému předvedl pohotový zákrok Lukáš. Přesto Liberec dobrý vstup do třetí třetiny potvrdil gólem, po nahrávce zpoza branky a úspěšné kličce snížil Ordoš.

Poté se hra opticky vyrovnala a na další šanci se čekalo až do 51. minuty, kdy Rychlovský tvrdou střelou prověřil připraveného Lukáše. Hostům se pak podařilo vyrovnat při přesilové hře dvě minuty před koncem základní hrací doby, křižnou přihrávku přes osu hřiště využil Zachar.

Prodloužení nemělo dlouhé trvání, Krejčí už v první minutě předložil puk před branku Ondruškovi a ten se zblízka nemýlil.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Musíme respektovat sílu soupeře a ta je obrovská. Náš výkon byl ale kvalitní a první dvě třetiny jsme hráli dobře, měli jsme střelecké i brankové příležitosti a dostali jsme se asi na 30 střel. Bohužel jsme pak inkasovali příliš brzy kontaktní gól. Do třetí třetiny jsme totiž nastoupili příliš ustrašeně. Soupeř si šel za gólem, napadal nás a my jsme si s jejich aktivním forčekingem nevěděli rady. Bohužel jsme pak dostali kontaktní gól, což nás dostalo do útlumu a lehké deprese. Pak jsme se z toho dostali, ale přišlo vyloučení, které nechci komentovat. Bohužel jsme v oslabení obdrželi druhou branku a zápas šel do prodloužení. Musíme si vážit každého bodu a tak jsme si toho bodu vážili. Zároveň jsme si řekli, že si pro ten druhý bod půjdeme. Nakonec to bylo jen krátké prodloužení a my máme důležité dva body. Musím vyjádřit spokojenost a poděkovat a pogratulovat chlapcům, protože dnes hráli opravdu dobře. Bylo vidět, že si chceme jít pro body a nakonec jsme díky tomu byli úspěšní. O účasti Davida Krejčího se rozhodlo deset minut před zápasem po rozbruslení. Spal jen čtyři hodiny, ale velice nám pomohl. Byl to ten poslední kámen do pomyslné skládačky, který dnes rozhodl.“

Patrik Augusta (Liberec): "Jsem potěšen, že jsme se dokázali vrátit do zápasu poté, jak se pro nás po dvou třetinách vyvíjel. Závěr pak už byl rychlý a krutý. Bylo to těžké utkání proti kvalitnímu soupeři. V první třetině se nám podařilo ubránit sedm minut oslabení. Soupeř pak dal gól z trochu náhodné akce, díky čemuž se uklidnil. My jsme se zvedli na začátku druhé třetiny, měli jsme dvě tři šance včetně tyčky. Pak se to zlomilo a posledních deset minut druhé třetiny byl soupeř lepší a tlačil nás. Proti takto kompaktní a silné obraně to nebylo jednoduché utkání. I když jsme prohráli, což nikdo nechce, tak můžeme být mírně pozitivní díky povedené třetí třetině a návratu do zápasu."

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec 3:2 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Navrátil (Řezníček, Kolouch), 36. Kolouch (J. Knotek, Nahodil), 61. Ondrušek (Krejčí) - 43. Ordoš (Klapka, Šmíd), 59. Zachar. Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:2, navíc Navrátil - Rychlovský oba 5 min., J. Vlach 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Olomouc: Lukáš - T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček, Rašner - Nahodil, Krejčí, Klimek - Bambula, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Kolouch, Olesz - Kunc, V. Burian, Lichanec. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Liberec: Kváča - Štibingr, Šmíd, Melancon, M. Ivan, Aubrecht, Derner, J. Šedivý - Klepiš, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, Ordoš - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - Klapka, J. Šír, Faško-Rudáš. Trenér: P. Augusta.